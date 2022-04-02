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Дело о жестоком убийстве у ТЦ "На Никитова" в Архангельске передано в суд

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого по   п. «д» ч. 2 ст. 105 (убийство с особой жестокостью), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия и угрозой применения насилия).

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый в сентябре прошлого года около теплотрассы рядом с ТЦ «На Никитова» в г. Архангельске в связи с невозвратом потерпевшим долга нанес ему множественные удары битой по телу, в том числе более 7 ударов по голове и свыше 35 ударов по грудной клетке.

Как пояснили эксперты, каждый последующий удар отягощал действие предыдущего, причинял особые страдания и сильную физическую боль.

Мимо проходивший участковый уполномоченный полиции обнаружил лежащего на земле потерпевшего и вызвал скорую медицинскую помощь. До ее приезда потерпевший успел сказать сотруднику полиции, что его хотели убить, и назвал имя избившего его мужчины.

От тупой травмы груди, в том числе многочисленных переломов ребер, потерпевший скончался в областной больнице спустя семь часов.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по округу Варавино-Фактория Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

02 август 16:08 | : Происшествия

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