Дело о жестоком убийстве у ТЦ "На Никитова" в Архангельске передано в суд

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 105 (убийство с особой жестокостью), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия и угрозой применения насилия).
Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый в сентябре прошлого года около теплотрассы рядом с ТЦ «На Никитова» в г. Архангельске в связи с невозвратом потерпевшим долга нанес ему множественные удары битой по телу, в том числе более 7 ударов по голове и свыше 35 ударов по грудной клетке.
Как пояснили эксперты, каждый последующий удар отягощал действие предыдущего, причинял особые страдания и сильную физическую боль.
Мимо проходивший участковый уполномоченный полиции обнаружил лежащего на земле потерпевшего и вызвал скорую медицинскую помощь. До ее приезда потерпевший успел сказать сотруднику полиции, что его хотели убить, и назвал имя избившего его мужчины.
От тупой травмы груди, в том числе многочисленных переломов ребер, потерпевший скончался в областной больнице спустя семь часов.
Уголовное дело расследовано следственным отделом по округу Варавино-Фактория Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.