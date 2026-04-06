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Игорь Арсентьев: "Комфортное Поморье" дошло до Северодвинска

Глава города рассказывает:

- В Северодвинске стартовал региональный проект «Комфортное Поморье», который реализуется по инициативе Губернатора области Александра Цыбульского. Подрядчики приступили к работам на первом объекте сезона - пешеходной дорожке во дворе дома №5 на улице Адмирала Нахимова. Уже снято старое покрытие, готовится основание и устанавливаются бордюры. Дорожкой активно пользуются не только жители окрестных домов, но и заводчане, которые утром ходят по ней на работу, а вечером – домой.

 В этом году в Северодвинске планируем реализовать 64 инициативных проекта при поддержке областного и местного бюджетов. Большой запрос у жителей на озеленение, а также на современные закрытые контейнерные площадки, парковки и детские игровые площадки. Кроме того, Северодвинск реализует два флагманских проекта – ремонт фасада ЗАГСа и «Дорога в Заозёрный».

07 июнь 10:49 | : Политика / Экономика

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