Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Внештатный корреспондент ИА «Rusnord» удостоен ведомственной награды ФССП России

На итоговой коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, состоявшейся 27 февраля 2026 года, состоялось торжественное вручение ведомственных наград. Почетной грамоты, подписанной директором ФССП России Дмитрием Аристовым, и памятного подарка был удостоен постоянный автор нашего агентства Михаил Скоморохов.

Журналист, пишущий на общественно-политические темы, был отмечен за «значительный личный вклад в информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации». Высокой оценки на федеральном уровне удостоена его конкурсная работа в номинации «Лучший материал в Интернет-СМИ».

Как стало известно, победа Архангельской области в этом престижном конкурсе стала исторической для регионального отделения ведомства. Впервые материал, подготовленный нашим земляком, был признан лучшим среди всех федеральных округов России. Жюри покорил очерк Михаила Скоморохова под названием «Один день из жизни судебного пристава Анастасии Романовой».

Материал представляет собой глубокое и живое описание рабочего дня, построенное на личной беседе с Анастасией Анатольевной Романовой. Авторский взгляд и умело переданная атмосфера будней сотрудника службы позволили создать по-настоящему интересный и проникновенный репортаж.

Редакция ИА «Rusnord» выражает искреннюю признательность главному специалисту-эксперту по взаимодействию со СМИ регионального УФССП Наталье Анатольевне Китаевой. Её профессиональная помощь в написании материала и содействие в подготовке документов для конкурса сыграли значительную роль в этом успехе.

Особенно отрадно для всего коллектива нашего агентства, что имя ИА «Rusnord» вновь прозвучало на федеральном уровне, подтверждая статус одного из самых популярных и интересных средств массовой информации Архангельской области.


02 март 09:33 | : Будни

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (18)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20