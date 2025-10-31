Внештатный корреспондент ИА «Rusnord» удостоен ведомственной награды ФССП России

На итоговой коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, состоявшейся 27 февраля 2026 года, состоялось торжественное вручение ведомственных наград. Почетной грамоты, подписанной директором ФССП России Дмитрием Аристовым, и памятного подарка был удостоен постоянный автор нашего агентства Михаил Скоморохов.

Журналист, пишущий на общественно-политические темы, был отмечен за «значительный личный вклад в информационное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации». Высокой оценки на федеральном уровне удостоена его конкурсная работа в номинации «Лучший материал в Интернет-СМИ».

Как стало известно, победа Архангельской области в этом престижном конкурсе стала исторической для регионального отделения ведомства. Впервые материал, подготовленный нашим земляком, был признан лучшим среди всех федеральных округов России. Жюри покорил очерк Михаила Скоморохова под названием «Один день из жизни судебного пристава Анастасии Романовой».

Материал представляет собой глубокое и живое описание рабочего дня, построенное на личной беседе с Анастасией Анатольевной Романовой. Авторский взгляд и умело переданная атмосфера будней сотрудника службы позволили создать по-настоящему интересный и проникновенный репортаж.

Редакция ИА «Rusnord» выражает искреннюю признательность главному специалисту-эксперту по взаимодействию со СМИ регионального УФССП Наталье Анатольевне Китаевой. Её профессиональная помощь в написании материала и содействие в подготовке документов для конкурса сыграли значительную роль в этом успехе.

Особенно отрадно для всего коллектива нашего агентства, что имя ИА «Rusnord» вновь прозвучало на федеральном уровне, подтверждая статус одного из самых популярных и интересных средств массовой информации Архангельской области.