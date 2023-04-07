Наркоз. Баллада с моралью

Наркоз крепчал, больной дышал спокойно,
Хирург сквозь зубы что-то напевал...
Всё было тихо, мирно и пристойно,
И санитар у двери танцевал...
Наркоз крепчал -- хирург лишь улыбался,
И ассистент рассматривал тампон...
Короче -- каждый делом занимался,
Но зазвонил тревожно телефон :
" Иван Иваныч! Вас из Здравотдела!
Отчёт по моргу просят за весну!"...
Хирург сказал : " По моргу? Эко дело!",
И, напевая, снова полоснул...
А тут зашёл главврач хлебнуть микстуры,
Зашёл стажёр, как-будто по делам,
Зашёл сантехник в поисках халтуры,
Гремя кирзой по кафельным полам...
Главврач сказал : "Ну вот, всё тихо, мирно...
Да вы, мой батенька, буквально Айболит!
Аппендикс удалён был ювелирно,
Наукой побеждён перитонит!",
Хирург рванул халат и крикнул зычно :
" Какой аппендикс? Где перитонит?
Сеченье кесарево сделано отлично!
Майор Думбадзе жив и крепко спит!"...
...Не мешай, когда танцуют,
Не мешай, когда поют,
Не мешайте, если режут,
Не мешайте, если шьют...
Ярослав (Сэнди) Трусов