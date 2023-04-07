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Наркоз. Баллада с моралью

Наркоз крепчал, больной дышал спокойно,
 Хирург сквозь зубы что-то напевал...
 Всё было тихо, мирно и пристойно,
 И санитар у двери танцевал...

 Наркоз крепчал -- хирург лишь улыбался,
 И ассистент рассматривал тампон...
 Короче -- каждый делом занимался,
 Но зазвонил тревожно телефон :

 " Иван Иваныч! Вас из Здравотдела!
 Отчёт по моргу просят за весну!"...
 Хирург сказал : " По моргу? Эко дело!",
 И, напевая, снова полоснул...

 А тут зашёл главврач хлебнуть микстуры,
 Зашёл стажёр, как-будто по делам,
 Зашёл сантехник в поисках халтуры,
 Гремя кирзой по кафельным полам...

 Главврач сказал : "Ну вот, всё тихо, мирно...
 Да вы, мой батенька, буквально Айболит!
 Аппендикс удалён был ювелирно,
 Наукой побеждён перитонит!",

 Хирург рванул халат и крикнул зычно :
 " Какой аппендикс? Где перитонит?
 Сеченье кесарево сделано отлично!
 Майор Думбадзе жив и крепко спит!"...

 ...Не мешай, когда танцуют,
 Не мешай, когда поют,
 Не мешайте, если режут,
 Не мешайте, если шьют...

Ярослав (Сэнди) Трусов

05 апрель 09:00 | : Горячая тема / Культура

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