Наркоз. Баллада с моралью

Наркоз крепчал, больной дышал спокойно,

Хирург сквозь зубы что-то напевал...

Всё было тихо, мирно и пристойно,

И санитар у двери танцевал...



Наркоз крепчал -- хирург лишь улыбался,

И ассистент рассматривал тампон...

Короче -- каждый делом занимался,

Но зазвонил тревожно телефон :



" Иван Иваныч! Вас из Здравотдела!

Отчёт по моргу просят за весну!"...

Хирург сказал : " По моргу? Эко дело!",

И, напевая, снова полоснул...



А тут зашёл главврач хлебнуть микстуры,

Зашёл стажёр, как-будто по делам,

Зашёл сантехник в поисках халтуры,

Гремя кирзой по кафельным полам...



Главврач сказал : "Ну вот, всё тихо, мирно...

Да вы, мой батенька, буквально Айболит!

Аппендикс удалён был ювелирно,

Наукой побеждён перитонит!",



Хирург рванул халат и крикнул зычно :

" Какой аппендикс? Где перитонит?

Сеченье кесарево сделано отлично!

Майор Думбадзе жив и крепко спит!"...



...Не мешай, когда танцуют,

Не мешай, когда поют,

Не мешайте, если режут,

Не мешайте, если шьют...

Ярослав (Сэнди) Трусов