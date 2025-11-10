Инфраструктура Поморья не готова к приему спортсменов-инвалидов

Народный фронт проверил доступность занятий адаптивной физкультурой и спортом в Архангельской области.



Активисты-общественники посетили 5 объектов. Итог плачевен: коммерческие площадки не подготовлены совсем, а бюджетные адаптированы лишь частично.



Так, на стадионе имени А.Ф. Личутина есть парковки и пандусы для инвалидов, но внутри – одни преграды: лифты не обустроены, отдельных раздевалок, туалетов и душевых для людей с ОВЗ нет, как и плиток для слабовидящих. Вместе с тем здесь проводят соревнования по адаптивному спорту.



Нет условий и в частных клубах “Норд Джим”, “Фитнес Хаус” и “Палестра”. Парковки, пандусы, лифты и подъемники отсутствуют, туалеты и душевые не оборудованы, тренеров для лиц с ОВЗ нет, обучение персонала не проводилось. А в раздевалках настолько узкие скамейки, что человеку с протезом проблематично даже просто переодеться.



Все выявленные замечания Народный фронт направил в минспорта Поморья. Итоги мониторинга также войдут в доклад Президенту РФ.