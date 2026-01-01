Вверх
В новый год с хорошим настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Первая в новом году рабочая неделя стала для народных избранников столицы Поморья, в большинстве своем, окончание приятных новогодних дел. Ну, а что… экстрим ещё будет, куда без него в парламентской работе.

О встрече со своими депутатами попросили жители Ломоносовского округа. Участники мероприятия активно делились своими мыслями и предложениями по ряду важных вопросов, касающихся жизни не только своего двора, но и округа в целом: от статуса жилых домов и поддержания чистоты в подъездах до улучшения работы городского транспорта и противодействия подростковому вандализму..

От Архангельской городской Думы присутствовала Кристина Саблина, активно включившаяся в дискуссию. Ее мнение о встрече:

- Жители с энтузиазмом рассказали о целях проекта, проводимых мероприятиях и той особой ценности, которую несут в себе наши совместные встречи за чашкой чая. Такие моменты не только укрепляют соседские связи, но и делают нашу жизнь ярче и насыщеннее.

Кроме того, на этой неделе заканчивалась акция «Елка желаний» (знаковые люди исполняют заветные мечты детей из семей с жизненными проблемами).

Так, депутат от Цигломени Иван Захаров, подарил трем братьям конструкторы Лего и управляемые модели машин.

Иван Захаров:

- Эта акция уже много лет делает новогодние чудеса для детей по всей стране. Мы особенно заботимся о семьях, чьи родители защищают Родину. В этом году мы исполнили мечты троих мальчиков, чей отец сейчас участвуют в специальной военной операции.

Депутат городской Думы Александр Гурьев исполнил желание хрупкой и мечтательной Арсении. Она попросила много сладостей, чтобы поделиться с семьей. Ее желание сбылось!

Не менее счастливый парламентарий:

- Арсения получила не только корзину сладостей, но и интересную книгу и возможность выбрать косметику для новогоднего макияжа. Глядя на ее счастливые глаза, наполненные верой в добро, понимаешь, ради таких моментов и зажигаются огни на елке.

Но, как говорится, потехе час, а делу – весь 2026 год. Начало января – самое время планировать работы по благоустройству родного города. Три городских депутата, входящих в «команду Фролова», наметили действия по обеспечению ремонта дворов в Ломоносовском округе и на Майской горке.

Слово Сергею Чанчикову:

- Благодаря инициативе окружных городских депутатов в городском бюджете на 2026 год предусмотрено финансирование ремонта дворовых проездов возле домов на ул. Урицкого, 49, 49, к. 1, 2, 3, ул. Урицкого, 51 и 51, к. 1, а также на ул. Федора Абрамова, 9 и 11.

Всё только начинается! 

17 январь 11:30 | : Горячая тема / Политика

