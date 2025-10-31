В Архангельскую область рвутся туристы

По итогам 2025 года Архангельская область заняла 7-е место в общероссийском индексе туристической привлекательности, поднявшись на одну позицию. В Северо-Западном федеральном округе регион удерживает третью строчку рейтинга. Подробности от издания «Регион 29».

- Александр Цыбульский, глава региона:

«Это признание уникальности Русского Севера и большой работы людей, которые развивают регион. Этот рейтинг учитывает все, что важно для путешественников: насколько удобно и безопасно приезжать, какие впечатления можно получить, как сохраняются природа и культурное наследие, насколько регион живой и гостеприимный».

Индекс разработан научно-образовательным консорциумом «Устойчивый туризм» при поддержке Русского географического общества и комитета Государственной Думы по туризму. Это комплексный инструмент, оценивающий потенциал регионов по 50 показателям, охватывающим шесть ключевых сфер: от турпотока и инфраструктуры до уникальности достопримечательностей, эффективности продвижения, безопасности и устойчивого развития.

Основу привлекательности региона составляет его культурно-природное наследие: Соловецкий архипелаг, Кенозерье, музей «Малые Корелы», Каргополь и Сольвычегодск. Параллельно развивается событийный туризм: гастрономические фестивали «Еда поморская» и «Сладкая ZИМА», автомотофестиваль «Дорога на Русский Север», фестивали «Белый июнь» и «СольФест».

В 2026 году, объявленном в регионе Годом культуры Русского Севера, знаковым событием станет празднование 880-летия Каргополя — города, входящего в сеть творческих городов ЮНЕСКО.