Суд Сельских Расправ. Из прошлого Поморья

В Архангельском сборнике 1863 года с длинным названием «Матеріалы для подробнаго описанія Архангельской губерніи, собранные изъ отдѣльныхъ статей, помѣщенныхъ въ разное время въ Архангельскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, в 6-ти частяхъ — Часть 1. Общее и частное описаніе губерніии въ естественномъ, статистическомъ и административномъ отношеніяхъ» имеется раздел «Историко-статистическое описание Холмогорского уезда в 1851 году». В нём привлекла внимание небольшая статья о происшествиях, случившихся в 1850 году в уезде. Приводится в начальной редакции. Лишь для удобства чтения текст очищен от знаков дореформенной кириллицы.

«В течении 1850 года пожаров везде было 5; из числа их 2 произошли от молнии, а 3—от неосторожности самих погоревших домохозяев. Жертвою пожаров были: кустарный лес и 9 крестьянских домов, со службами; убыток, понесенный, погоревшими, простирался до 2,203 р. Сверх сего в одном из пожаров сгорела 14—летняя крестьянская девочка.

Убитых грозою было 2, утонувших 7, умерших от невоздержания 1 и от разных несчастных случаев 6.

Содержавшихся под стражею, в следствие приговоров судебных мест, было 5. Из них 2 за несостоятельность к платежу денег, 1 за буйство и 2 за ссору и нетрезвость.

Суду Сельских Расправ подвергалось 33 человека. Из них за пьянство 8, за буйство 13, кражу 1, ослушание 7 и за неплатеж податей 4. Из числа этих подсудимых подвергнуто наказаниям: аресту 12, денежному штрафу 15, телесному наказанию 5 и оправдан 1.

В 1850 году поймано 5 дезертиров и 1 бродяга».

И всё это на уезд с населением, превышающим нынешнее (в Холмогорском округе) более чем в 2 раза. Смиренно жили предки.

Может, Суд Сельских Расправ вернуть?

Александр Чашев