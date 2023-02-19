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Каждый пятый житель Архангельской области жалуется на задержки зарплаты

Опрос жителей Архангельской области, проведенный hh.ru показал, что за последний год каждый пятый трудящийся в регионе (22%) сталкивался с задержками зарплаты. Из них, только 5% опрошенных однократно столкнулись с ситуацией несвоевременной выплаты зарплаты. А вот у 17% местных жителей задерживают зарплату постоянно. При этом у 78% местных респондентов пока не было проблем со своевременной выплатой зарплаты. 

Чаще всего о задержках зарплаты сообщали в ходе исследования представители ресторанно-гостиничного бизнеса и общепита (каждый второй опрошенный из этой сферы или 48%). Каждый третий работник сферы искусства и масс-медиа, а также строители также жаловались на постоянные задержки зарплаты за последний год. Реже всего заявляли о задержках выплаты денег представители сферы науки и образования, а также юристы, медики и специалисты в сфере закупок и тендерных процедур. 

Примечательно, что в каждом третьем случае архангельские работодатели, которые задерживали выплату зарплаты, вообще никак не объясняли почему это происходит. Об этом заявили 27% местных трудящихся, не получивших свои деньги вовремя. Ещё в 40% случаев работодатели, задерживающие выплату зарплат своим работникам, объяснили эту проблему внутренними финансово-экономическими проблемами в деятельности компании. У каждой шестой местной компании (16%) случились внешние финансово-экономические проблемы, в связи с этим работодатели задержали выплату зарплат своим сотрудникам. В 17% случаев работникам объяснили несвоевременную выплату денег бухгалтерскими ошибками и ещё в 10% случаев - проблемами на стороне зарплатного банка-партнера. 

Про внутренние финансово-экономические проблемы в деятельности компании чаще всего заявляли работодатели из сферы финансов и бухгалтерии, строительства и юридической области. Из-за внешних финансовых осложнений вынуждены были задерживать выплату зарплаты чаще других представители сферы продаж, маркетинга и консалтинга. О проблемах на стороне зарплатного банка-партнера чаще всего заявляли ИТ-компании, а вот на бухгалтерские ошибки ссылаются чаще всего работодатели из сферы рекламы и обслуживания клиентов. 

10 май 08:02 | : Экономика

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