Если в кранах нет воды... Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья заканчивали начатые ранее дела и старались внедрить что-то новое и полезное.

Так, единственный представитель партии «Новые люди» в городском парламенте Владислав Виривский крепко задумался о проблеме оповещения граждан о плановых отключениях благ цивилизации (вода, свет, тепло и тд.).

Проблема в том, что некоторые граждане узнают об отключениях коммунальных услуг постфактум, например, когда разделись, залезли в ванну, а из крана одно зловещее шипение (случай из собственной практики редактора). Тем более, в случае незапланированного ремонта коммунальных сетей люди не знают никакой информации, и не понимают когда им ждать возобновления подачи воды.



В качестве одного из предложений: оповещать людей о ремонте по СМС, как срочном, так и запланированном. Так, жители будут знать об отключениях, и позаботятся о том, чтобы избежать последствий.

Депутат разъясняет:

- МЧС уже давно предупреждает жителей о резких погодных изменениях с помощью СМС-рассылки. Давайте сделаем нормой, чтобы и об отключении коммунальных услуг нас предупреждали заранее.

Соответствующее предложение уже отправлено в правительство региона.

А вот пример малых, но очень нужных дел. В Архангельской школе соловецких юнг завершили ремонт столовой, в чем не последнюю роль сыграло упорство части народных избранников.

Пространство преобразилось - оранжевые стены и декор наполнили помещение теплом и уютом. Теперь здесь приятно находиться и ученикам, и сотрудникам.



Каждый приём пищи станет особенным, ведь даже обстановка может вдохновлять и поднимать настроение.

Елена Ануфриева, заместитель председателя комиссии по социальным вопросам:



- Мы очень рады, что столовая преобразилась. Такие изменения создают более комфортные условия для учеников и сотрудников школьного учреждения.

И еще о воде, теперь об открытой.

В Архангельской области заканчивается сезон речного судоходства. Даты закрытия навигации зависят от прогнозов ледообразования. В некоторых местах судоходство прекратится уже 30 октября. В Приморском округе и крупных городах региона навигация закроется 7 ноября.



С этого дня выход маломерных судов на воду будет запрещён. Исключение сделают для аэролодок, судов на воздушной подушке и техники, используемой в спасательных и противопаводковых операциях.



7 ноября лодки и катера отправятся на зимовку в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске.

Но есть исключения. О них поведал депутат Архангельской городской Думы Аркадий Пороховник:

- Маломерным судам, которые обеспечивают жизнедеятельность островных и труднодоступных территорий, позволят плавать до появления первого льда. То же самое касается экстренных служб: спасателей, сотрудников МЧС, водного надзора и рыбоохраны.

И в конце напоминаем – 29 октября на очередной сессии наши депутаты будут решать, кто будет стоять во главе Архангельска ближайшие пять лет. Делайте ставки, сограждане!