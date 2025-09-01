Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Если в кранах нет воды... Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья заканчивали начатые ранее дела и старались внедрить что-то новое и полезное.

Так, единственный представитель партии «Новые люди» в городском парламенте Владислав Виривский крепко задумался о проблеме оповещения граждан о плановых отключениях благ цивилизации (вода, свет, тепло и тд.).

Проблема в том, что некоторые граждане узнают об отключениях коммунальных услуг постфактум, например, когда разделись, залезли в ванну, а из крана одно зловещее шипение (случай из собственной практики редактора). Тем более, в случае незапланированного ремонта коммунальных сетей люди не знают никакой информации, и не понимают когда им ждать возобновления подачи воды.

 В качестве одного из предложений: оповещать людей о ремонте по СМС, как срочном, так и запланированном. Так, жители будут знать об отключениях, и позаботятся о том, чтобы избежать последствий.

Депутат разъясняет:

- МЧС уже давно предупреждает жителей о резких погодных изменениях с помощью СМС-рассылки. Давайте сделаем нормой, чтобы и об отключении коммунальных услуг нас предупреждали заранее.

Соответствующее предложение уже отправлено в правительство региона.

А вот пример малых, но очень нужных дел. В Архангельской школе соловецких юнг завершили ремонт столовой, в чем не последнюю роль сыграло упорство части народных избранников.

 Пространство преобразилось - оранжевые стены и декор наполнили помещение теплом и уютом. Теперь здесь приятно находиться и ученикам, и сотрудникам.

 Каждый приём пищи станет особенным, ведь даже обстановка может вдохновлять и поднимать настроение.

Елена Ануфриева, заместитель председателя комиссии по социальным вопросам:

- Мы очень рады, что столовая преобразилась. Такие изменения создают более комфортные условия для учеников и сотрудников школьного учреждения.

И еще о воде, теперь об открытой.

В Архангельской области заканчивается сезон речного судоходства. Даты закрытия навигации зависят от прогнозов ледообразования. В некоторых местах судоходство прекратится уже 30 октября. В Приморском округе и крупных городах региона навигация закроется 7 ноября.

 С этого дня выход маломерных судов на воду будет запрещён. Исключение сделают для аэролодок, судов на воздушной подушке и техники, используемой в спасательных и противопаводковых операциях.

 7 ноября лодки и катера отправятся на зимовку в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске.

Но есть исключения. О них поведал депутат Архангельской городской Думы Аркадий Пороховник:

- Маломерным судам, которые обеспечивают жизнедеятельность островных и труднодоступных территорий, позволят плавать до появления первого льда. То же самое касается экстренных служб: спасателей, сотрудников МЧС, водного надзора и рыбоохраны.

И в конце напоминаем – 29 октября на очередной сессии наши депутаты будут решать, кто будет стоять во главе Архангельска ближайшие пять лет. Делайте ставки, сограждане!

25 октябрь 11:00 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Мезень революционная. Страницы истории
Архангельская область: бедность не порок?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (328)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20