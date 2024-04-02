Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Предупреждают и контролируют. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Перед чередой майских праздников народные избранники столицы Поморья славно потрудились на благо общества. Судите сами…

Михаил Хохулин не устает учить архангелогородцев финансовой грамотности. Не только как преумножить заработанное, но и как уберечь от экономических катаклизмов и от поползновений всякого рода проходимцев.

На этот раз речь идет как раз о последних. У мошенников появилась новая схема отъема денег – они разводят доверчивых граждан с помощью полиса ОМС. Делается это чрезвычайно просто: мошенник звонит под видом страховщика и уговаривает жертву заменить полис. Для этого человеку потребуется скачать «приложение Минздрава», которое на самом деле является фишинговой (вредоносной) программой. Далее негодяи (а как их по-другому назвать?!) получают удаленный доступ к устройству и похищают деньги жертвы. Люди пенсионного возраста попадаются на эту «удочку» только так.

Все это популярно объяснил депутат Хохулин на своей страничке ВКонтакте. И пожелал: «Будьте бдительны и предупредите близких!».

Депутаты Владислав Грачев и Михаил Иванов разбирались в непростой ситуации, возникшей в их округе Варавино-Фактория. 

Жители нового дома №17 по 1-му Ленинградскому переулку жалуются на состояние дорожного полотна, работу коммуникаций водоотведения и дренажно-ливневой канализации, что привело к подтоплению дома. По их словам, застройщик провел необходимые работы и исследования, однако проблема существует. Все упирается в отсутствие документации, подтверждающей постановку КНС на учет.

Владислав Грачев:

- Для полноценного обслуживания КНС управляющей организацией жильцам дома необходимо будет включить в договор управления данное оборудование вместе с сетями водоотведения до КНС, которая принадлежит дому. Для этого собственникам необходимо будет провести собрание и внести изменения в перечень обязательных услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома.

Михаил Иванов:

- Несмотря на недочеты, которые требуется устранить, мы уверены, что совместными усилиями есть возможность разрешить текущую ситуацию. Ожидаем оперативной реакции управляющей компании и готовы поддержать все меры по улучшению условий проживания.

Поселок Гидролизного завода, что в Маймаксанском округе, последнее время часто появляется в ленте тревожных новостей. Его жители недовольны периодическими отключениями водоснабжения, связанными с прокладкой новых коммунальных сетей взамен старых изношенных. Сейчас компания РВК-Архангельск как раз работает над третьим участком – меняет проржавевшие чугунные на пластиковые.

Конечно, всем хотелось бы проснуться и – оппа – все готово. Но так бывает только во сне.

Депутат Сергей Сметанин объясняет ситуацию:

- Разумеется, построить новый водопровод невозможно без отключений водоснабжения. Этого требует технический процесс. Специалисты компании РВК – Архангельск поясняют, что дальнейшие работы также потребуют отключений, но постараются делать их минимальными. Следим за ситуацией.

А еще на минувшей неделе целая группа городских парламентариев села за парты и написала «Диктант Победы». Надеемся, все на «отлично»… в крайнем случае, на «хорошо». 

27 апрель 13:22 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


А давайте поставим памятник Васе Чащину в Архангельске
Не сыграть ли нам…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (336)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20