Каким бывает счастье. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя для народных избранников столицы Поморья началась с приятной новости – их ряды пополнились новым коллегой.

Знакомьтесь: Илья Жердев, победивший на довыборах в Маймаксанском одномандатном округе от партии «Единая Россия».

Его «портфолио»:

- Окончил Новосибирский военный институт внутренних войск с золотой медалью. Служил в Санкт-Петербурге и Череповце, а с 2017 года несёт службу в Архангельске.


 - Добровольно отправился в зону СВО, где выполнял служебно-боевые задачи. Удостоен ведомственных наград.


 - Прошёл обучение в «Школе глав», а сейчас осваивает программу «Защитники. Под крылом Архангела», где получает знания, необходимые для муниципальной службы.


 - Входит в состав общественного совета Маймаксанского округа и активно участвует в его работе.


 - Многодетный отец, вместе с женой они воспитывают троих детей. Несмотря на плотный график службы и общественной работы, свободное время посвящает семье.

Что тут скажешь… это вам не вечный юноша, блогер Шишов от КПРФ, пороха не нюхавший.

Также городские депутаты принимают участие в приятной миссии – вручают комплекты для новорожденных.

По проекту «Подарок новорожденному», который по инициативе губернатора Александра Цыбульского помогает родителям в самые первые и такие важные месяцы жизни ребёнка, с начала 2025 года в Архангельске уже вручено более 4 000 комплектов..

 В наборе собраны самые нужные предметы для ухода за новорождённым. А самое главное — его состав обновляется по предложениям родителей! Так, в прошлом году в подарок добавили маникюрный набор, принадлежности для зубов и десен и альбом. Сейчас в подарочном комплекте 26 принадлежностей.

Кристина Саблина:

- Этот проект — не просто подарок, это проявление заботы о каждой семье. Органы власти Архангельской области стремятся создать комфортные условия для молодых родителей, чтобы они могли сосредоточиться на самом главном — воспитании здорового и счастливого ребёнка. Важно, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и внимание со стороны государства!

И к экономике (тоже приятной).

В Архангельском порту скоро начнется строительство современного логистического комплекса с объемом инвестиций в 2.5 млрд рублей.

Логистический комплекс - это объект, который обеспечивает централизованное управление логистикой, что позволяет эффективно организовать цепочку поставок.

По словам губернатора Александра Цыбульского, проект даст нашему региону и новые рабочие места — порядка 80. Кроме того, на базе АТФ появятся новые холодильные помещения на 25 тысяч тонн продукции, комплекс для передержки живых водных биоресурсов объемом не менее 200 тонн и площадка для 400 рефрижераторных контейнеров. Инвесторы планируют завершить проектирование и получить разрешение на строительство уже к весне 2026 года, после чего начнется практическая работа. Со своей стороны, область берет проект на сопровождение и окажет необходимую поддержку в решении рабочих вопросов.

Городской парламентарий Аркадий Пороховник:

- Этот проект позволит улучшить логистическую инфраструктуру Архангельска, что, в свою очередь, положительно скажется на рыбоперерабатывающей отрасли региона. Новые холодильные помещения и комплекс для передержки водных биоресурсов обеспечат высокое качество хранения продукции, что важно для потребителей. 

 

