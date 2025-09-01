Вверх
О царской рыбе в Северной Двине

В Историко-статистическом описании Холмогорского уезда 1851 года, помимо других показателей за 1850 год, приведён и такой: изловлено рыбы разного сорта 2301 пудов (почти 36 тонн), именно: семги — 1206 (19 т.), сигов — 225 (3,6 т.), нельмы — 20 ( 320 кг.), щук — 200 (3, 2 т.), налимов — 100 (1,6 т.), сорог — 300 (4,8 т.), окуней — 50 (0,8 т.), лещей — 225 (3,6 т.). Источник информации при этом не назван и потому указанные объёмы могут быть далеки от истинных.

 Знакомый современным рыбакам перечень двинской рыбы. За исключением нельмы. С другой стороны, если судить по цифре вылова, местное стадо её не было многочисленным. Водится ли она ныне? Пусть ответят поймавшие в Двине счастливцы.

 Удивляет отсутствие в описании «царской рыбы» — стерляди. Может, статистики что-то напутали или не учли?

 Да нет, так оно и было. Путешествующий в 1791 по Архангельской губернии Петр Иванович Челищев в описании Холмогорского уезда назвал те же виды рыб, не упомянув о стерляди.

 Оказались правы оба источника — не было тогда в Северной Двине вкуснейшей, благородной рыбы. Автор настольной книги рыбаков-любителей «Жизнь и ловля пресноводных рыб» (1911 г.) Леонид Павлович Сабанеев, повествуя об ареале обитания стерляди, пишет: «…коренная область распространения этой рыбы захватывает большую половину Европейской России и Сибирь до Енисея с его притоками. Но в настоящее время стерлядь многочисленна и в бассейне Северной Двины, куда перешла из Камы через Екатерининский канал, вероятно, в начале 30-х годов; сначала она появилась в Вычегде, потом вниз от нее, в Двине и, наконец, в Сухоне и Bare. В пятидесятых годах она водилась здесь уже в весьма значительном количестве, а теперь служит предметом значительной торговли».

 В опубликованных в журнале «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера» за 1910 год двух статьях о ловле стерляди в Северной Двине крестьянами Холмогорского и Шенкурского уездов говорится о заработках ловцов стерляди от 200 до 400 рублей за сезон, при средней тогда месячной зарплате рабочего в 22-37 рублей. Хороший доход давала поставляемая в столицы рыба. И жителям местным кое-что перепадало.

 А что ныне?

 Говорят, что ещё ловится кое-где «царская рыба». Только мало. Может, обиделись на плохой приём стерлядки и обратно в Каму ушли? 

 Впрочем, ответ всем известен. Лежит он порой буквально на поверхности двинской воды. И Матушка-Двина в том не виновата.

Александр Чашев

07 сентябрь 09:04

