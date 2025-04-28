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Король Харальд в Холмогорах

В 1813 году в Санкт-Петербурге Главным Правлением Училищ при Императорской Академии Наук издана книга Козьмы Молчанова с длинным названием: «Описание Архангельской губернии, её городов и достопримечательных мест со многими древними историческими известиями и замечаниями к дополнению Российской истории служащими, из разных рукописных и печатных книг монастырских церковных Архиве, из достоверных словесных преданий и других несомнительных источников, с приобщением Архангельской губернии карты, плана и вида города Архангельска, собранное в Архангельске». 

В параграфе 61 книги автор пишет о «достойных замечания» событиях из древней жизни Холмогор. В их числе упомянуто и приведённые в тексте на фото. Ссылка к нему (*) раскрывается так: «См Зерцало Российских государей ст.15.». Полное название этого изданного Мальгиным Т.С. в 1789 году в Санкт-Петербурге при Императорской Академии наук труда: «Зерцало российских государей с 862 по 1789 год, Изображающее их родословие, союзы, потомство, время рождения, царствования, кончины и вкратце деянии с достопамятными происшествиями».

 Увы, нет в статье 15 «Зерцала» информации о нахождении первого норвежского короля Харальда в 1048 году в Холмогорах, да ещё и с супругой княжной Елисаветой Ярославною. Если верить доступным источникам, Елизавета Ярославна (1025 — 1066 или 1067) (Олисава, Эллисив, Эллисива (Ellisif), Элисабет (Elisabeth) — вторая дочь (четвёртый ребёнок) в семье киевского князя Ярослава Мудрого и Ингегерды Шведской, супруга Харальда III Сигурдарсона (норвежского короля с 1046 по 1066 год) и королева Норвегии.

 К тому же историки утверждают, что не существовало в 1048 году холмогорское поселение. Или у Козьмы Молчанова имелись неизвестные нам доказательства для иного мнения?

 В книге А.А.Куратова «Археологические памятники Архангельской области» содержится описание 36 памятников археологии, расположенных на территории Холмогорского района и датируемых III - I тысячелетиями до н.э. В преданиях выходцев из Великого Новгорода и русских княжеств говорится о людях, которых застали их предки, придя в северные земли. Чудью они их именовали, почему-то не указывая при этом конкретные национальности аборигенов. Вполне в их числе могли оказаться и живущие здесь с незапамятных времён русские люди. 

 И потому до появления более чётких документальных следов пребывания короля Харальда с женой Елисаветой Ярославной в 1048 году в Холмогорах описанное Козьмой Молчановым «событие» следует отнести в разряд легенд и мифов, не забывая о том, что они во многих странах приносят местным жителям немалые доходы. 

Как «монетизировать» миф о давних королевских гостях Холмогор? 

Будет желание — решения найдутся.  

Александр Чашев


06 июль 10:11 | : Горячая тема / Будни

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