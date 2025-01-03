В Архангельске на стене дома появился символ Великой Победы

На центральной улице столицы Поморья появилось световое поздравление всех горожан с юбилеем Великой Победы.

Проектор установлен специалистами «Горсвета»: изображение официального логотипа отражается на стене дома по Троицкому проспекту, 64.

- В Архангельске, как и по всей стране, организована большая программа, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А в городском сообществе Открытый Архангельск открывается рубрика, рассказывающая о наших ветеранах, героической истории, мероприятиях в честь юбилея. Ищите информацию по хештегу: #АрхангельскПобеда80 – дал совет горожанам глава городской администрации Дмитрий Морев.