«Александр Витальевич, мы хотим Сталина»

Группа архангелогородцев преклонного возраста, куда вошли ветераны труда и члены Общественной организации «Дети войны», обратились к губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому с просьбой об установлении бюста И. Сталина в «достойном месте» (центре столицы региона).

В этом подписанты видят «восстановление исторической справедливости» к 80-летнему юбилею Победы и приводят пример Вологды, где в конце 2024 года указом местного губернатора Филимонова был установлен памятник тому же историческому персонажу.

Напомним, бюст Сталина работы петербургского скульптора попал в Архангельск в конце 2016 года и был временно установлен на территории частной автостоянки. Уже тогда развернулась широкая общественная дискуссия на тему – где место этой неоднозначной исторической личности, которого одни считают спасителем Отечества и другие кровавым палачом. Последние, среди которых были известные деятели культуры, пригрозили в случае установки бюста на открытом месте в свободном доступе прийти к нему как-то ночью с ломом…

Губернатор Орлов и мэр Архангельска Годзиш, правящие в те годы, не захотели разжигать конфронтацию в обществу. Вопрос был снят с повестки, а сам бюст после недолгих мытарств нашел свое пристанище в музее местной мореходки.

Об ответе Александра Витальевича Цыбульского мы сообщим своевременно.



