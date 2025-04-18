Пейте, люди, молоко. Депутаты АрхГорДумы за неделю

После двух коротких майских праздничных недель народные избранники столицы Поморья активно включились в работу. Буквально на всех «фронтах».

В частности, группа депутатов посетила молочное производство, что входит в агрохолдинг «Белозорие», и чья продукция пользуется заслуженной популярностью и покупателей.

Комбинат перерабатывает около 30 тысяч тонн цельномолочной продукции в год, в ассортименте — более 70 наименований под собственными торговыми марками. В штате предприятия – более 300 сотрудников… очень солидно для отрасли на региональном уровне.

Депутатов интересовали условия работы сотрудников, текущий вектор развития предприятия, а также сопротивление санкционному давлению, ведь большая часть оборудования на заводе - импортного производства. На все были получены исчерпывающие ответы – санкциями архангельских молочников не проймешь.

Интересный момент. В процессе общения всплыла тема расхожих мифов о производстве продукции якобы из сухого молока: жители доверяют местным производителям, но зачастую вопрос о сырье всё же возникает. Представили завода пояснили, что продукцию на предприятии изготавливают исключительно из цельномолочного сырья, поставщиками являются сельскохозяйственные предприятия региона, включая собственные хозяйства агрохолдинга, контроль осуществляется внутренними службами и лабораториями. Да и производить молоко из сухого не выгодно экономически, когда необходимые объёмы сырья есть в прямом доступе.

Своими впечатлениями от увиденного и услышанного поделился председатель городского парламента Иван Воронцов:

- Мы все привыкли видеть готовую продукцию АО «Молоко» на полках магазинов, сегодня же мы увидели процесс производства изнутри - это очень впечатляет: контроль на каждом этапе, высокая степень ответственности сотрудников и руководства, строгое соблюдение технологий и постоянная работа на развитие! Таких предприятий с высокой долей ответственности в Архангельске немного, и им необходимо уделять должной внимание.

Члены городского парламента приняли участие в награждение лучших семей Архангельска, что прошло в КЦ «Соломбала-Арт».

В этом году награды получили: семья Надежды и Александра Бахеркиных, семья Натальи и Дмитрия Боковых, семья Снежаны и Владимира Гамиловских, семья Ксении и Сергея Карицких, Валентина и Михаил Корниловы, семья Ларисы и Дмитрия Марковых, семья Натальи и Алексея Паховых, семья Марины и Романа Перешневых, семья Ольги и Евгения Санковских, семья Елены и Сергея Пуняговых.

Мария Харченко поделилась эмоциями:

- История каждой семьи уникальна, у всех свой секрет семейного счастья, но все очень дружные и крепкие. Семья — это основа каждого человека, каждого города и всей страны, и нам определенно есть чем гордиться. «пасибо всем участникам за их труд, добрые сердца, за то, что вдохновляют и укрепляют ценность материнства и отцовства. Пусть в каждой архангельской семье всегда будут любовь, взаимопонимание и забота друг о друге.

Депутат Михаил Орлов разбирался с бардаком, царящим у многоквартирного дома № 115 по Ленинградскому проспекту, на что ему пожаловались местные жители – неубранные снежные завалы, разрушение грунта (проще говоря, ямы), граффити на стенах здания.

Главное, что местная управляющая компания ни мычит, ни телится… знакомая многим архангелогородцам ситуация.

После волшебного депутатского пендаля (без него никак), снег начал убираться, ямы засыпаться или огораживаться предупредительными лентами, рисунки на стенах закрашиваться.

Михаил Орлов:

- Выражаю благодарность городским службам за оперативность, ответственность и профессионализм в решении проблем наших горожан!

И в конце позволим себе напомнить график работы депутатских приемных в последнюю майскую декаду:

19 мая с 10.00 до 13.00 прием граждан ведет депутат Кристина Саблина;

20 мая с 14.00 до 17.00 прием граждан ведет депутат Ксения Корюкина;

21 мая с 10.00 до 13.00 прием граждан ведет депутат Алексей Бельков;

22 мая с 10.00 до 13.00 прием граждан ведет руководитель фракции «Единая Россия» городской Думы Сергей Чанчиков и с 14.00 до 17.00 прием граждан ведет депутат Наталья Братина;

23 мая с 10.00 до 13.00 прием граждан ведет депутат Михаил Орлов;

26 мая с 10.00 до 13.00 прием граждан ведет заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин;

27 мая с 14.00 до 17.00 прием граждан ведет депутат Михаил Иванов;

29 мая с 10.00 до 13.00 прием граждан ведет депутат Сергей Сорокин;

30 мая с 13.00 до 15.00 прием граждан ведет депутат Максим Хохулин.

Адрес приемной: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 5. Часы приема граждан специалистами осуществляется с 10.00 до 17.00.

Внимание: в графике приема могут быть изменения и дополнения, справки по телефону: 8(8182) 28-66-02. График приема - с 13 по 30 мая 2025 года.