Фишер, он же Абель. Архангельские следы отца разведчика

В Мытищинском историко-художественном музее хранится Аттестат Архангельского пиво-медоваренного завода купца А.Ю. Суркова с характеристикой на Фишера Матвея Августовича о его работе машинистом с 15 июня по 15 декабря 1897 года.

Кто он Матвей Августович Фишер? С какой целью оформлялся документ?

Некоторые интересные ответы нашлись в очерке историка спецслужб Николая Долгополова «Абель — Фишер», который начинается словами: «Биография моего любимого героя разведчика-нелегала Фишера — Абеля сложна и запутанна настолько, что некоторые ее эпизоды в силу специфики профессии никогда не поддадутся полной расшифровке. Разные люди толкуют ее совершенно по-разному. Фишер — Абель прожил пять разных жизней плюс шестую — свою собственную».

Речь идёт о Генрихе (он же Вилли) Матвеевиче Фишере, легендарном разведчике, известном и под именем Абель. Аттестат машиниста в 1898 году получил его отец Матвей Августович Фишер — революционер-подпольщик, отправленный после восьми месяцев предварительного заключения в петербургской тюрьме на Шпалерной в архангельскую ссылку, где он находился с 1896 по 1899 год. С огромной долей вероятности можно предполагать, что именно этот Фишер, а не какой-то его полный тезка, вторую половину 1897 года работал на пивоваренном заводе Суркова и как сказано в подписанном пивоваром А.А.Конрадом Аттестате, «…в это время аккуратно исполнял обязанности машиниста при заводе…поведения был безупречного и ни в чем предосудительном (в тексте другое, непонятное слово) замечен не был». Между тем, в 1898 году Матвей Фишер организовал в Архангельске марксистский кружок, в котором сам же и преподавал. Возможно, власти об этом не узнали и потому в 1899 году северную ссылку машинисту-подпольщику смягчили, сослав на три года в Саратовскую губернию. Может быть, для принятия решения о перемене места ссылки властям и понадобилась характеристика на Фишера?

Из Саратова Матвея Фишера и его молодую жену выслали за рубежи России. В 1902 году в английском городе Ньюкасл-он-Тайн у них родился первенец Генри, а 1 июля 1903 года второй сын — Вилли (он же впоследствии и Генри) — будущий советский разведчик, известный как полковник Рудольф Иванович Абель.

Сыграл свою роль в истории Аттестат, выданный на личном бланке архангельского купца А. Суркова.

Александр Чашев