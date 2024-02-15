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Работать и путешествовать. Архангелогородцы поделились планами на пенсию

Путешествия, работа и дача — чему хотят посвятить себя архангелогородцы после выхода на пенсию.

28% жители Поморья мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, т.к. не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%). Каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). 8% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. Каждый двадцатый будет помогать воспитывать внуков (5%).

 У мужчин на первом месте среди планируемых активностей — работа, у женщин — путешествия. Заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Посвятить время хобби и внукам — женщины (причем хобби среди них в 2 раза популярнее внуков).

 Чаще, чем год назад, северяне говорят о том, что на пенсии будут заниматься спортом, саморазвитием и продолжат работать.

(фото с https://www.ptoday.ru

18 март 08:17 | : Будни

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