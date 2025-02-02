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Из Архангельска в Нью-Йорк и обратно

В наши дни двусторонние отношения между Россией и США находятся в глубоком кризисе (впрочем, судя по последним тенденциям, все может измениться в лучшую сторону - прим. ред.). Бывали иные времена. Можно вспомнить прежнее название улицы Советской в архангельской Соломбале — Американская. Ходили из Архангельска в США и пассажирские пароходы. Об этом времени напоминают рекламные объявления, которые публиковались в петроградских, московских, архангельских и других российских газетах.

 Русско-американская линия Русского Восточно-Азиатского пароходства по маршруту Архангельск — Нью-Йорк и обратно действовала с 1914 по 1917 год. С 1906 по 1914 год маршрут начинался в Либаве (Лиепае). После начала Первой мировой войны путешествия по Балтике стали опасными, в связи с чем в августе 1914 года пароход «Царь» был переведён на обслуживание линии «Архангельск — Нью-Йорк». При этом рейсы из замерзающего порта Архангельска осуществлялись в благоприятное для навигации время. Зимой «Царь» отправлялся из порта Романов-на-Мурмане (будущий Мурманск). Переход через океан длился в среднем 10—14 суток.

 В номере газеты «Архангельск» от 16 сентября 1914 года помещено объявление о наборе на пароход «Царь» моряков с условиями: «готовый стол» и жалованье в зависимости от статей: матросов от 15 до 25 рублей и кочегаров — в 20-25 рублей.

 Для сравнения: билет на пароход до Нью-Йорка в первом классе стоил 170 рублей, во втором – 135, в эмигрантском – 85; за ребёнка от одного года до 12 лет требовали 42 рубля; за грудного ребёнка – пять рублей.

 Помимо «Царя» Русско-Американскую линию обслуживали также пароходы «Царица», «Курск» и «Двинск».

 В номере газеты «Архангельск» от 24 октября 1914 года опубликована заметка «Русские в Америке», в которой автор Ал. Дедков повествует о прибытии вторым рейсом парохода «Двинск» в Нью-Йорк 1400 российских эмигрантов и возвращении на родину некоторых ранее прибывших.  Выдержки из заметки: 

«Я говорил со многими из эмигрантов и много они рассказали о том положении, в каком находятся теперь русские, проживающие в Америке. Положение их незавидно. Америка с войной совершенно переменилась. Остановились фабрики и заводы, закрылись многие торгово-промышленные предприятия страны. …Работ почти нет никаких. …Цены на продукты первой необходимости поднялись до невероятной высоты». …И обрадовались же зато, когда в Россию приехали. “Дома теперь с голода не помрешь. Слава Богу,“ — вот единодушный отзыв всех. Кризис в Америке разрушил у эмигрантов всякое представление об Америке как “золотом дне” для рабочего. И это, несомненно, отразится на будущей жизни России и на ее экономическом развитии».

 Отразилось. Впрочем, это другая история.

 Александр Чашев


22 февраль 09:00 | : Горячая тема / Будни

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