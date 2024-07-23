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Архангелогородцы стали чаще давать в долг и реже брать

Давать деньги в долг по сравнению с прошлым годом стали чаще, и суммы выросли.

Если нужны деньги, то каждый пятый архангелогородец чаще всего обращается в банк за кредитом, 12% — берут взаймы у родственников, 4% — у друзей, 1% одалживает у коллег. Берущих в долг у работодателя не набралось и 1%. 62% опрошенных вообще не берут денег в долг.

 Тремя годами ранее к родственникам за деньгами и в банк за кредитом обращалось равное количество северян (по 17%), сейчас россияне чаще берут в долг у банка, чем у родных, реже стали занимать и у друзей.

 В банк чаще предпочитают обращаться мужчины (22% против 18% женщин). Граждане в возрасте от 35 и старше также чаще идут брать кредит, тогда как те, кто моложе, предпочтут взять в долг у родственников.

 Кому обычно одалживают деньги: 27% опрошенных чаще всего дают в долг родственникам, 25% — друзьям, 6% — коллегам (минимум с 2019 года). 39% никому не дают взаймы никому.

 Занимать деньги стали реже: за год на 7 п.п. выросла доля тех, кто вообще ни у кого не берет в долг. А вот число людей, готовых дать в долг, напротив, выросло (+8 п.п.).

 По сравнению с прошлым годом давать в долг стали не только чаще, но и больше: средняя сумма, которую россияне могут одолжить родственнику, сегодня составляет 18 000 руб., другу — 14 000 руб., коллеге — 8 000 руб.

(фото с https://cdn.mos.cms.futurecdn.net

27 август 08:00 | : Будни

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