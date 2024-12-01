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Мое письмо Путину (о переселении жителей Архангельска из «деревяшек»)

Скажу сразу – отправить письмо Президенту не удалось, хотя пытался три дня. Да и не только я, многие жаловались – письменное обращение не выгружается, хотя пытались по нескольку часов. Дозвониться тоже не получилось – ожидание длится бесконечно. Хотя вопросов набралось больше двух миллионов, Архангельск он так и не услышал. Не в первый раз… 

 Почему?  Это большая политическая недоработка наших связистов и информационщиков, сфера ответственности Ростехнадзора – диверсия(?), в такое время живем. Это же компрометация власти. Люди хотят оправить вопрос Президенту, позвонить, рассказать о своих проблемах – и не могут. Какое отношение после этого сложится у людей к власти.

Ну ладно, а проблема вот в чем – аварийный жилой фонд города Архангельска. Мое письмо как раз по этому поводу. 

Не без личного интереса, конечно. 

Начнем с письма, а потом о ситуации и перспективах решения этой проблемы, так сказать, в глобальном плане.

Уважаемый Владимир Владимирович, я уже пенсионер, и я стою 55 лет в очереди на жилье, сначала там стояли мои бабушка и дедушка, потом мама с папой, потом я с женой, теперь уже мои дети и даже внуки. 

Менялись года и политические системы, а мы стояли и стояли, но очередь никак до нас не доходит. Я даже написал на эту тему статью, но как говорится "а воз и ныне там". В 2019 году наш дом был признан аварийным, и нас включили в программу переселения на 2024 год, до 31 декабря, на что есть соответствующие документы - Программа «Фонд развития территорий» за номером 1417 р. Мы должны были переселиться в новое жилье, но опять обманули, и мы продолжаем жить в этой квартире без удобств, без воды, без канализации. 

Помогите с нашей проблемой. Я, конечно, не верю, что мой голос дойдет до Вас и что-то изменится, но очень хочется верить в новогоднюю сказку. Мой адрес: город Архангельск, ул. Первомайская дом 17 корп. 1.

Последняя встреча нашего Губернатора Цыбульского А.В. с Президентом России как раз и была посвящена этой проблеме, во всяком случае как одной из ключевых.

На ней В.В.Путин спросил: «А почему эта проблема так остро существует в Архангельской области?»

На что Губернатор ответил: «Проблема сложилась исторически, деревянное жилье строилось как временное».

Мне непонятно, что имел ввиду Цыбульский, давая такие пояснения. Если на это посмотреть исторически, то строительный бум в Архангельске начался с конца 20-х годов прошлого века, когда в регионе началась массовая заготовка пиловочной древесины в районах области и обработка ее на лесозаводах города (тогда это был, по сути, единственный золотовалютный товар, на выручку от которого и проходила индустриализация). 

В то время происходил и процесс коллективизации в деревне, поэтому массы людей хлынули в Архангельск. А расселять их было негде, поэтому и начался массово строится деревянные типовые дома, было строительство и индивидуальных домов с еще дореволюционной типологией. В центре города такие дома были «покрасившее», а на окраинах города – типичные бараки (которых теперь уже практически нет – все расселили еще в советское время). Строились и каменные, из кирпича, в окрестностях города было два кирпичных завода, но они были дорогие, и их строили только в центре города. 

Типовые дома 30-х годов были весьма хороши – высокие потолки до 4,5 метров, большие по площади квартиры. Строились они не как временные, а постоянные и рассчитаны были не менее, чем на 30 лет существования. Прошло уже 90 лет, а многие из этих домов, при капитальной реконструкции, были бы весьма хороши и сейчас. Широко развивалось и индивидуальное строительство, выдавались беспроцентные кредиты на его постройку, и люди строили для себя, естественно, хорошо и с приусадебным участком. Очередь на получения жилья была небольшой – всего несколько лет, а может и меньше – тогда не было частной собственности на жилье, и всем руководила жилищная контора или профсоюзы на предприятиях.

К примеру, оба мои дедушки, которые в это время – начало 30х годов - приехали жить в Архангельск, ждали квартиру всего 2 года. А тому, который по линии мамы и работал главным инженером в строительной организации, квартиру дали четырехкомнатную с водопроводом и титаном для подогрева воды. Дом до сих пор стоит, через 7 лет ему будет 100 лет, по проспекту Ломоносова № 59.

Поэтому я не понял, почему такое жилье нужно теперь считать временным, если оно было постоянным. 

В начале 50 х годов в городе началось широкое типовое строительство «унитарных» домов на 6 – 12 квартир, которых настроили так много, что они до сих пор лидеры по жилому фонду города на окраинах.

Лишь после приезда Н.С. Хрущева в 1962 году, он тоже был поражен нашими «трущобами» еще в то время, началась подготовка, а потом, через пять лет, началось массовое строительство «бетонных коробок», которые при существующих темпах расселения и строительства жилья простоят еще 100 лет.  

На сегодняшний день в Архангельске существует две Программы переселения из аварийного жилья – признанных аварийными до 1 января 2017 года, и с 1 января 2017 до 31 декабря 2021 года.

На конец 2024 года, если будет оказана помощь федерального центра, первый этап программы будет завершен в следующем году.

Работа ведется с финансированием из областного бюджета и федерального центра. К сожалению, цифр существующих субвенций мне нигде не удалось найти – наверное, гостайна.

Хотя, на ежегодной встрече Губернатора в пресс-центре, которая состоялась 24 декабря сего года, он назвал цифру в 160 млрд. рублей для реализации программы переселения второго этапа. Но, пока непонятно, как будет проходить финансирование и будет ли оно вообще. Зависит от многих факторов, в том числе, внешнеполитических.

Администрация Архангельска сообщает, что, по состоянию на 1 января 2023 года, в городе признаны аварийными 1400 многоквартирных домов — это 700,7 тысячи квадратных метров жилья, в них зарегистрировано 33 048 человек.

В августе прошлого года Цыбульский А.В. заявил по поводу вопроса о завершении второго этапа Программы переселения следующее:

— Исходя из этапности реализации программы, я думаю, такая перспектива может быть к 2030–2032 году, я думаю. «Опять же при наличии готовности со стороны федерального правительства продолжать в тех же объемах и той же динамике по реализации этих программ».

Хочу подчеркнуть, что речь идет только о признанных аварийными домов. Все деревянные дома не признанные аварийными, соответственно, никуда расселяться не будут. Это не зависит от уровня благоустроенности этих домов, не говоря уже о частном деревянном секторе.

А речь идет еще о более чем 2000 деревянных домов, не вошедших в Программу.

Я считаю, что вопрос улучшения условий жизни архангелогородцев путем переселения их в благоустроенное жилье, вопрос не технический, а социальный.

В связи с этим меня просто шокировало интервью интернет-изданию «29.ru» нашего уважаемого Мэра Д. Морева, где он утверждает, что будь его воля, он не давал бы бесплатного жилья никому – «пускай зарабатывают и покупают»!

Это какое непонимание социальной ситуации в городе. 

Кто живет в ветхом и неблагоустроенном деревянном жилье – пьяницы и бездельники — это он имеет ввиду? 

Процентов пятьдесят архангелогородцев просто не в состоянии купить себе жилье в силу своих маленьких доходов, а именно они и живут в этом деревянном жилфонде. Показанные нашей статистикой доходы – это средние показатели, если один товарищ зарабатывает 300 000 рублей в месяц (а есть и больше), а три других по 40 000, то в среднем у них доход получается по 105 000 рублей! Почему они не в состоянии взять ипотеку? 

Спуститесь на землю. Посмотрите статистику строительства жилых метров за последние 50 лет. Особенно в последние пять лет, когда стали строить жилье и сносить аварийки за счет бюджета. Мы не в Москве живем, где рынок жилья формируется за счет высоких доходов москвичей, особенно новых, из богатых приезжих.

Посмотрите темпы возведения жилья с 1990 года – оно почти не строилось., причем лет двадцать. Я не говорю о «точечной» застройки центра города в то время наших «нуворишей». Только подъем доходов с 2008 года у части горожан дало некоторый старт строительства города. Однако, настоящий строительный бум начался несколько лет назад, когда стали расселять аварийки и давать жилье бесплатно.

Отмечу здесь большой вклад Александра Цыбульского, который с самого начала своей деятельности, используя все свое обаяние и вес в Москве, сумел пробить федеральную помощь.

Понятно, если бы область «поджалась» на траты бюджета и строила бы за свой счет, конечно, мы бы все равно не смогли осилить эти затраты и за лет 30. Но, тогда мы не увидели бы никаких фестивалей театров, кино, книг, театральных премьер и т. д. Не увидели бы и нашего нового кафедрального собора за 1 млрд.200 миллионов рублей (еще по тем ценам). Хотя по затратам смогли бы построить 600 благоустроенных квартир.

Однако вернемся к проблемы полного переселения архангелогородцев из всего деревянного жилого фонда. 

Когда реально мы сможем решить эту проблему? К 2032 году? И к 2040 – не сможем.

Не сможем.    

Если только федеральный центр нам поможет, но ситуация в экономике непростая, сегодняшний денежный поток последних двух лет и так уже привел экономику к стагфляции и невообразимо высоким процентным ставкам. Такой модели надолго не хватит. Только еще год – два. Посмотрим. 

А что с остальными деревяшками? Их-то когда будем переселять? 

Приведу вам интересный факт. В 1984 году, когда отмечали Архангельску 400 лет, численность горожан была 400 000 жителей. Сейчас, на 1 декабря 214-го, 346 979, т.е. уменьшилась на 50 000. Кто-то переехал в другие регионы, плюс естественная убыль. А если бы численность сохранилась, или даже приумножилась, как тогда бы решался вопрос с жильем при существующей экономической ситуацией?!

Вот так, без изменения экономического статуса Архангельска, без быстрого развития экономики и уровня жизни горожан, жилищную проблему нам не решить и за 100 лет.

Про область даже говорить не буду перед Новым годом. Надо же людям верить в «новогоднюю сказку»!

Михаил Скоморохов

25 декабрь 09:30 | : Горячая тема / Экономика

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