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На Крещение - угощение

19 января православный мир отмечает один из важнейших христианских праздников — Крещение Господне. В этот день верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник сопровождается особыми обрядами, такими как освящение воды и купание в проруби. Но помимо духовных традиций, Крещение также связано с определенными кулинарными обычаями, которые передаются из поколения в поколение. Несмотря на то, что пост накануне праздника довольно строгий, сам праздничный стол может удивить разнообразием блюд.

Вечером 18 января, в канун Крещения, принято соблюдать строгий пост. На ужин подают так называемую «голодную кутью» — блюдо из пшеницы или риса, сваренное без масла и приправленное медом. Кутья символизирует надежду на воскресение души и вечную жизнь. Кроме того, на столе могут присутствовать другие постные блюда, такие как овощные салаты, соленья и вареные овощи.

Одним из главных символов Крещения является освященная вода. Ее набирают в церкви утром 19 января и хранят весь год. Считается, что эта вода обладает целебными свойствами и помогает бороться с болезнями. Многие верующие пьют ее натощак каждое утро для укрепления здоровья и духовного очищения.

На следующий день после поста наступает сам праздник, и на стол выставляются разнообразные угощения. 

Пироги

 Пироги занимают особое место на праздничном столе. Они могут быть с разными начинками: мясной, рыбной, грибной или овощной. Также популярны сладкие пироги с яблоками, ягодами или творогом. Пирог считается символом изобилия и достатка в доме.

Щи

Традиционное русское блюдо — щи — тоже часто присутствует на праздничном столе. Щи готовятся на мясном бульоне с капустой, картофелем и другими овощами. Это сытное и согревающее блюдо идеально подходит для зимнего праздника.

Блины

 Блины — еще одно традиционное блюдо русской кухни. Их готовят с различными начинками: сметаной, медом, икрой или рыбой. Блины символизируют солнце и тепло, что особенно актуально в холодное зимнее время.

Рыба

Поскольку Крещение приходится на период Рождественского поста, мясо обычно не употребляется. Вместо этого на столе часто бывает рыба. Она может быть приготовлена разными способами: жареная, запеченная, тушеная или вареная. Рыбу считают символом чистоты и святости.

Каша

Каша — символ плодородия и богатства. Обычно на Крещение готовят гречневую кашу с маслом или молоком. Она символизирует здоровье и благополучие семьи.

Медовые пряники

Медовые пряники — сладкое угощение, которое также часто встречается на праздничном столе. Пряники могут быть разных форм и размеров, украшенные глазурью или орехами. Они символизируют радость и счастье.

Кулинарные традиции Крещения отражают глубокий духовный смысл праздника и подчеркивают важность семейных ценностей. Блюда, которые готовят на этот день, символизируют чистоту, изобилие и благополучие. Каждый рецепт передается из поколения в поколение, сохраняя связь с предками и укрепляя семейные узы.

(по материалам https://www.edimdoma.ru

18 январь 08:00 | : Горячая тема / Будни

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