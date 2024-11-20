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И утро будет бодрым. Как бороться с последствиями новогодней ночи

Да, теми самыми… в просторечии называемыми похмельем

Самый простой и действенный совет -  не пить совсем… он же самый трудновыполнимый. В России, чай, живем, у нас свои скрупные традиции. Да и климат не располагает к трезвости (не говоря уже о других вещах).

Что на этот счет советуют профессионалы потребления и угощения?

Черный чай с лимоном и медом – действенно, но банально… и как-то не по-мужски.

Бармены советуют лечиться народными средствами, ибо они лучше всего подходят русскому организму (инородные адаптировались за годы жизни). Идеальный вариант — рассол из капусты или огурцов. Кроме того, необходимо пить много жидкости. Также поможет небольшой алкогольный коктейль, например, немного глинтвейна. Голова от чего болит на утро? От некачественного алкоголя, в котором много метиловых спиртов. Организм впитал весь этиловый спирт и во вторую очередь начинает переработку метилового спирта. Как только вы выпьете небольшое количество спиртного, организм тут же начнет впитывать этанол. Но это временное облегчение.

Не отрицают виртуозы шейкера м «пивной опохмел», особенно в сопровождении горячих креветок для антуража и вкуса. Главное, не переборщить и не пойти на второй круг, а то так и до запоя недалеко.

Есть, конечно, и нестандартные методы лечения, на которые пойдет не каждый.

Например, коктейль, в который входят  говяжий бульон, водка и желток. Бульон играет роль необходимой жидкости организму, этиловый спирт снимает головную боль и расширяет сосуда, а яичный желток просто сам по себе питательный — это жиры и белки, которые будут давать энергию. Некоторые эстеты добавляют в рецептуру острый томатный соус, но это слишком мощный удар по желудочно-кишечному тракту.

Главное 1-го января Шкак и на второй день любого праздника) соблюдать умеренность во всем… если уж на Новый год не получилось.

А вот врачи-наркологи советуют начинать первоянварский завтрак с горячего первого блюда. Это может быть как крепкий бульон, так и более замысловатое, с рецептами которого вы можете ознакомиться в самом конце этой статьи. В этом их с удовольствием поддерживают профессиональные повара.

Еще один дельный совет – опохмел, но в медицинских дозах, то, что доктор прописал.

«Есть люди, организм которых очень хорошо расщепляет этиловый спирт, но потом начинается расщепление метилового спирта. Да, небольшую дозу этанола поутру принять можно. Но, чтобы было понимание, «небольшая доза», — это столовая ложка крепкого алкоголя». Но у нас столовыми ложками не пьют…

Не возбраняется так же принимать противопохмельные таблетки — это элементарные противовоспалительные препараты, вместе с витаминами группы В или С. От этого такой же эффект, как от рассола,  просто другая форма. Но и менее вкусная.

А теперь немного мировой практики борьбы с похмельем.

На Сицилии от похмельного синдрома лечатся с помощью сушенных бычьих гениталий, а в Монголии — томатным соком, в который кидают маринованный глаз овцы. Есть менее кровожадные мировые способы борьбы с абстинентным синдромом. В США принято тяжелое утро начинать с томатного сока с сырым яичным желтком, в Японии спасаются при помощи умэбоси (или умебоши) — маринованных абрикосов или слив, а в Новой Зеландии — шоколадным молоком с солью.

Совсем странный способ борьбы с похмельем существует на Гаити, родине ритуала вуду. Утром после застолья шаман берет бутылку, закрывает ее пробкой, а в нее вкалывает 13 булавок с черными головками.

Теперь вы поняли, что наш рассол – просто нектар по сравнению с иными традициями? Давайте получать удовольствие от всего… даже от похмелья. Всех еще раз с наступившим!  

01 январь 11:57 | : Горячая тема / Будни

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