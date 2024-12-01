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Муха (или как не разодраться с соседями)

Социальная быль.

 «Муха, Муха-Цокотуха,
 Позолоченное брюхо!

Нынче Муха-Цокотуха
 Именинница

Корней Чуковский 1924 год.

 Как Вы живете со своими соседями – дружно? По лестничной клетке, по дачному участку?

 Думаю, не всегда – кто ни будь, да Вам не нравится, - не тот человек, не подходящий, думаете Вы. Чем-то он Вас раздражает, часто, даже сами не понимаете, чем, но … раздражает. Не то, чтобы хотелось высказать все, что Вы об нем думаете, просто он не так себя ведет, неправильно, с Вашей точки зрения…

Бывает. Но бывает и все хорошо, Вам дружите, делитесь последними «сплетнями» и общение доставляет Вам удовольствие. Почему же так? 

Этой осенью я все понял – надо заключить ДОГОВОР.

 И я заключил договор с – МУХОЙ.

Мухи у нас ассоциируются с чем-то нехорошим, заразным, назойливым, особенно летом, когда они мешают вам спать. Так и хочется их прихлопнуть, устроить настоящую охоту за ними, поставить липкие ловушки, все – чтобы избавиться от их соседства. Так, наверное, поступают все.

Так было и у нас – с мухами, объявляется война. До последнего «солдата». Сражаемся с ними до победы, а она всегда бывает за нами, мухи проигрывают.

В этом году, осенью, случилась коллизия, у нас завелась очень умная, или хитрая муха. Но все «липкие» уловки она не попадалась, обходила все препятствия, и летала, и летала, по всему дому. 

Но, вскоре, я обратил внимание – она перестала «зловредничать», не стала мешать спать, т.е. не кусала наши оголенные части тела ночью, старалась не попадаться на глаза и не лезла во время обеда прямо в тарелку.

Наши собаки, а их четверо, даже перестали ее ловить. Правда, однажды «Дора» (она характеризуется весьма криминальными наклонностями и склонность к побегу организованной группой), ее немного прикусила, но оказалось, что тревога была ложной, МУХА выжила! Хотя, сначала поползла по полу и, казалось, была сильно подранена, - но восстановилась и снова стала парить по всей квартире. 

Тогда я сказал – «баста», надо заключать мирный договор о совместном существовании на одном жизненном пространстве! Об чем и заявил нашей МУХЕ, которую я назвал ЦОКОТУХА.  Она согласилась, но поставила условия – вы на меня не охотитесь. Оставляете покушать и попить на кухне. Где я и буду жить. А я вам за это буду опылять растения, чтобы они росли и размножались. 

Хорошо, я согласился, стукнули как говорится по рукам, или по «лапкам». На этом и остановились.

С тех пор все пошло по-другому, Цокотуха нам не мешает, не щекочет ночью наши ноги, не лезет на рожон, опыляет растения. Я ей оставляю покушать, разные «вкусности» из кулинарных отбросов (она не против), оставляю водички в блюдечке попить, а по выходным – кусочек пирога с вареньем, она его особенно любит, особенно с вишней. 

Место для ночлега она выбрала на занавесках в кухне. Я знаю об этом и вечером стараюсь не беспокоить ее.

Иногда она залетает в комнату с проверкой – посмотрит все ли в порядке и улетает обратно на кухню.

Прошло три с половиной месяца. Муха живет и благоденствует, правда, я заметил, возраст берет свое, она стала не такая активная. Летала медленно, только по своим основным целям – покушать, попить и на отдых.

Я удивлялся такой жизненной способности моей соседки, ведь мухи то живут 10 дней, а наша то уже живет уже 100 дней и, похоже, решила дожить до весны.

Вот такая история – можно договориться даже с МУХОЙ. 

Отсюда – вывод, а почему мы не можем договориться с людьми, особенно с соседями, о мирном существовании? 

Что нам мешает? 

На этот вопрос у меня есть свой ответ.

Люди более конфликтны и причин здесь много – экономические, психологические и ментальные (разность менталитетов, разность культур).

Наиболее значимы здесь – психологические. У всех людей разный психотип, поэтому, когда сталкиваются разные виды психотипов, им сложно найти общий язык. Общая характеристика психотипа включает в себя устойчивые системы мышления, эмоциональных реакций и поведения человека. Это своего рода психологический «портрет» личности, который формируется под влиянием как врождённых, так и приобретённых факторов. Психотип влияет на то, как человек воспринимает информацию, принимает решения, реагирует на стресс и выражает эмоции. Современная наука включает множество подходов к определению психотипов. Не станем на них подробно останавливаться. Возьмем только наиболее общие.

Если говорить глобально, то существуют два вида конфликтов. Первый — когда вы имеете диаметрально противоположные точки зрения и по-разному смотрите на решение вопроса. Второй — когда говорите об одном и том же, но разными словами, и у вас просто не получается договориться.

Самое главное в решении ссор — это минимизировать их последствия. Для этого прежде всего нужно принять известный тезис, что все люди смотрят на мир по-разному. В психологии есть такое понятие, как карта реальности другого человека — это когда мы говорим об одной и той же вещи, но смотрим на нее с разных сторон. 

К примеру, тема воспитания детей нередко вызывает споры в паре. Предположим, жена росла в семье, где большую часть времени ребенком занималась женщина, а муж — в семье, где все обязанности распределялись 50 на 50. Жена может не давать мужу ухаживать за ребенком, потому что для нее это странно и непонятно. Получается, у обоих разная карта реальности, и, чтобы решить конфликт, нужно сделать так, чтобы карты пересеклись.

Порой помогает старый добрый компромисс: нужно подумать, кто из конфликтующих может уступить другому. Но на самом деле все решается в разговоре. В этом помогает понимание психотипов людей: мы ведь не будем подходить к англичанину и разговаривать с ним на русском, мы будем говорить на его языке.

Базовый инструмент для типирования в психологии — разделение людей на радикалы (психотипы) по силе нервной системы и базовым эмоциям. В разных школах разное количество типов. Чаще всего их семь или восемь. Я считаю оптимальной шкалу с семью психотипами.

Первый: истероидный

Это яркие люди, которые любят выделяться и выглядеть красиво. У них быстрая речь и слабая, но подвижная нервная система. Это значит, что их внимания на конкретную задачу хватает ненадолго — это те сотрудники, которые выходят покурить каждые 30 минут.

Истероидам нравятся конфликты. Если вам позволяют нервы, то стоит дать им прокричаться и проплакаться, потому что они находят в этом ресурс. После того, как они красиво побьют посуду, можно прийти к обычному разговору — они будут готовы найти компромисс.

Второй: эпилептоидный

Это структурные и сконцентрированные люди с жизненным принципом «Сказал — сделал». У них энергетически ослабленная и застревающая нервная система. Часто по этой причине с ними бывает сложно договориться, и им нужно время на подумать. Например, это папа, которому час можно приводить доводы, но он все равно будет уверен в своей исключительной правоте. Еще этот тип мало эмоционален.

В конфликтах с ними говорите четко и по делу. Конкретно и без эмоций объясните, что вам не нравится и что вы хотите получить. Старайтесь не перегружать их информацией, чтобы в одну ссору решить все проблемы.

Третий: паранойяльный

Это люди, которые во всем находят ресурсы и возможности. У них сильная, застревающая и малоподвижная нервная система, но более гибкая, чем у эпилептоидов. Они на них очень похожи, поэтому в ссорах с паранойялами стоит вести себя так же, как и с эпилептоидами.

Четвертый: гипертимный

Это веселые и очень энергичные люди. Если у человека в арсенале из историй есть что-то вроде «Поехал в Мюнхен без единого цента в кармане», то теперь вы знаете, с кем имеете дело. У них сильная и подвижная нервная система, они могут долго находиться в напряжении, но имеют проблемы с удержанием внимания на конкретной задаче. Они часто испытывают положительные эмоции и не любят конфликтовать. К этому типу я отношу себя. Люблю «прикалываться», шутить, часто с сарказмом и про себя, но могу и про других (но некоторые психотипы обижаются, хотя я не понимаю почему, если бы так пошутили, или «прикололись» про меня, я бы с удовольствием посмеялся над этим).

Для них нормально, если ссора закончится через 10 минут после ее начала. Но если это был важный для вас вопрос, то трудности все-таки могут быть: из-за подвижной нервной системы они часто перескакивают с темы на тему и не могут быть серьезными. Не раздражайтесь, если такой человек отвлекается. Это не потому, что вы ему не интересны, это в его природе. Дайте ему перерыв на минут 30–40. 

Пятый: эмотивный

Это люди часто жертвуют своими интересами ради других. У них богатая и живая мимика и гибкое системное мышление. Нервная система не определена, обладает высокой чувствительностью к низким сигналам. Это значит, что такие люди эмпатичны и будто бы на подсознании ощущают даже легкие смены настроения другого человека.

Эмотивы — это те, кто решают конфликт. В разговоре с ними рекомендую не эмоционировать и не оскорблять их. Четко проговорите, что вам нравится и нет.

Шестой: тревожный

У них слабая, малоподвижная нервная система. Само название отчасти характеризует этот тип, так как таким людям присущи опасения и страх, что именно сейчас произойдет что-то плохое. Они могут быть хорошими исполнителями, потому что замечают все мелкие детали и никогда не пропустят важный пункт в договоре, написанный мелким шрифтом.

С тревожниками стоит вести себя так же, как и с эпилептоидами, только сохранять ощущение безопасности для них. Что все хорошо, что вы их принимаете и не давите, что последствий от конфликта страшных не будет.

Седьмой: шизоидный

Это нормальные и здоровые люди, которые имеют творческие способности. Часто они интеллектуально развиты и малообщительны. У них слабая нервная система. Порой такой человек может создать впечатление странного и «не от мира сего». Шелдон Купер из «Теории Большого взрыва» — яркий пример.

Шизоиды часто не видят конфликтов, и им кажется, что все пытаются сделать из них виноватых, или наоборот, все виноваты перед ними. С ними важно тоже делать акцент на том, что все хорошо, что вы их любите и хорошо к ним относитесь — просто вам нужно кое-что выяснить.

В общем, даже при отсутствии видимых причин для конфликта – одинаковый менталитет (одинаковый тип культуры - мы русские, и соседи   русские, не цыгане), отсутствие экономических притязаний (нет конфликта по поводу постановки забора у дачников, или кто где, ставит свою машину около дома). Люди все равно могут конфликтовать и причина здесь  в их психологической несовместимости.

Но возможно ли ее преодолеть? Возможно ли не ссориться? 

Да, возможно. Здесь главное ДОГОВОРИТЬСЯ о правилах поведения, как у меня с МУХОЙ. Не переходить «красную линию» приоритета соседа. Понять их внутренние ценности, даже эмоциональный настрой и будет все хорошо.

Тогда никакие драки с соседями будут невозможны.

 Михаил Скоморохов

16 декабрь 09:00 | : Горячая тема / Скандалы

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