Оборонный заказ под угрозой. Темные дела на АО «БИУС»

На системном оборонном предприятии Северодвинска сотрудникам задерживают зарплату. Такие сведения поступили в нашу редакцию от заслуживающего доверия источника.

Как такое может быть в наши дни, когда именно к военно-промышленному комплексу повышенное внимание со стороны Москвы и всех надзорных органов? 90-е – понятно, там до голодных бунтов доходило по всей стране. Но ведь Северодвинск своим трудом давно вернул себе статус города особого значения, где любые народные волнения, мягко говоря, не поощряются.

Однако прецендент налицо. Задержки зарплаты произошли в АО «БИУС». Весь объем работ этого предприятия напрямую относится к оборонному заказу. Соответственно, любые сбои в управлении затрагивают государственные интересы страны.

О «БИУСе» просто узнать в Интернете, ему посвящен отдельный сайт рекламного характера. Оттуда мы узнаем, что штаб-квартира акционерного общества находится в Северодвинске, а его дочерние обособленные подразделения расположены в Мурманской области и на Дальнем Востоке. Слово «обособленные» вселяет надежду, что их минула участь головного предприятия.

Конкретный профиль деятельности - разработка, производство, модернизация, ремонт, сервисное и техническое обслуживание изделий радиоэлектронного вооружения подводных лодок и надводных кораблей Военно-морского флота России. То есть, чистая оборонка без всякого намека на конверсию.

Качество исполнения гарантируется – «визитной карточкой предприятия является качество выполняемых работ, которое обеспечивается высокопрофессиональным коллективом и современной организацией производства. АО «Биус» представлено на всех ведущих верфях России и в местах базирования флотов».

В другом разделе можно узнать, что «кадровая политика АО «Биус» направлена на формирование сплочённого коллектива профессионалов как основы надёжности предприятия». Вот так – просто, громко, ясно. Какой соискатель будет сомневаться в солидности предприятия, которому государство доверило свою защиту?!

Есть и свободные вакансии. Из них мы узнаем, что слесарю-механику радиоэлектронной аппаратуры предлагается зарплата от 45 000 руб/мес. Согласитесь, не самая большая с учетом уровня ответственности и напряженности труда. Значит, соглашаются на нее ради чувства стабильности. Ну и престижности – «работаю на оборону».

Тем не менее, за последние полгода на предприятии ТРИЖДЫ задерживали зарплату. Сотрудники АО «БИУС» связывают этот прискорбный факт с приходом нынешнего директора Чабанова Глеба Евгеньевича, держателя 70% акций предприятия.

Вот свежие «плоды» его руководства в качестве основного акционера и директора: по результатам работы в 2023 году некогда успешное предприятие понесло убыток в 70 млн рублей., а за 9 месяцев текущего года он уже превысил размер всего прошлого года.

Конечно, в бизнесе всякое случается, бывают неожиданные сбои, тут главное удержать предприятие наплаву и всем потерпеть. Но именно всем. Возникают вопросы, а семья Чабановых получает зарплату вовремя? Да еще какую, супруга Глеба Евгеньевича, трудоустроенная на предприятие главным юристом, совместно с супругом, по совместительству директором, получают в месяц сумму чуть ли не в миллион (если меньше, готовы уточнить и принести извинения).

И сумма вызывает законные подозрения. Подозрения в том, что под видом зарплаты семья Чабановых таким образом скрыто выводит дивиденды. Что недопустимо при существующих убытках и задолжностях перед контрагентами. Ведь и деньги не частные, не абстрактные, а государственные с оборонного заказа. Ну и настроение непосредственных исполнителей работ никто не отменял.