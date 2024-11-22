Оборонный заказ под угрозой. Темные дела на АО «БИУС»

На системном оборонном предприятии Северодвинска сотрудникам задерживают зарплату. Такие сведения поступили в нашу редакцию от заслуживающего доверия источника.
Как такое может быть в наши дни, когда именно к военно-промышленному комплексу повышенное внимание со стороны Москвы и всех надзорных органов? 90-е – понятно, там до голодных бунтов доходило по всей стране. Но ведь Северодвинск своим трудом давно вернул себе статус города особого значения, где любые народные волнения, мягко говоря, не поощряются.
Однако прецендент налицо. Задержки зарплаты произошли в АО «БИУС». Весь объем работ этого предприятия напрямую относится к оборонному заказу. Соответственно, любые сбои в управлении затрагивают государственные интересы страны.
О «БИУСе» просто узнать в Интернете, ему посвящен отдельный сайт рекламного характера. Оттуда мы узнаем, что штаб-квартира акционерного общества находится в Северодвинске, а его дочерние обособленные подразделения расположены в Мурманской области и на Дальнем Востоке. Слово «обособленные» вселяет надежду, что их минула участь головного предприятия.
Конкретный профиль деятельности - разработка, производство, модернизация, ремонт, сервисное и техническое обслуживание изделий радиоэлектронного вооружения подводных лодок и надводных кораблей Военно-морского флота России. То есть, чистая оборонка без всякого намека на конверсию.
Качество исполнения гарантируется – «визитной карточкой предприятия является качество выполняемых работ, которое обеспечивается высокопрофессиональным коллективом и современной организацией производства. АО «Биус» представлено на всех ведущих верфях России и в местах базирования флотов».
В другом разделе можно узнать, что «кадровая политика АО «Биус» направлена на формирование сплочённого коллектива профессионалов как основы надёжности предприятия». Вот так – просто, громко, ясно. Какой соискатель будет сомневаться в солидности предприятия, которому государство доверило свою защиту?!