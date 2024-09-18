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Уроки одного октябрьского переворота…в СНТ «Волживка»

«Критикуя – предлагайпредлагая – помогай».

(Старая комсомольская присказка...)

Разобраться, что происходит в иных дачных кооперативах бывает вообще невозможно (во всяком случае без бутылки). На чьей стороне истина, а кто кривит душой – распространяет всякие фэйки и небылицы. 

Поэтому наше мудрое государство придумало для дачников свод правил и назвала его Федеральный закон № 217. Смотрите, что в законе и живите счастливо и в согласии. Но жизнь всегда многообразней, чем законы. Не могут законодательные акты предусмотреть все многообразие конфликтов интересов, поэтому существуют еще и суды, где товарищи судья, на основе права и собственного разумения разрешают конфликты. 

Что еще надо? Не получается дачникам применить 217 ФЗ в согласии, идите в суд – там люди мудрые, все рассудят.

Но, бывает, опять не получается, не всегда юридически правильный алгоритм соответствует целесообразности ситуации.

Для этого существуют юристы, адвокаты и …просто мудрые люди, которые помогают здраво выйти из тупика противоречий, в общем то, законным путем. Примерить стороны конфликта, хотя бы на время, ради самих же конфликтующих сторон, а в целом в интересах всего садоводческого товарищества.

Вот такая ситуация и случилась в СНТ «Волживка». Вроде тупиковая, но она чревата не просто конфликтом противоборствующих сторон, а крахом всей жизненной инфраструктуры СНТ накануне зимних холодов, доступности попадания и проживания (там много людей живет постоянно, вдали от городской суеты, включая и детей).

  Случилось мне как-то, на той неделе, посетить одного «Доброго человека» из СНТ «Волживка», имя раскрывать его не стану, не по причине секретности, а по другой – меркантильной. Он большой любитель хорошего чая, я – тоже, поэтому, причиной встречи была дегустация марочного чая, да еще и в подарок получил. А так как человек добрый, сбежится к нему весь СНТ, а он по причине доброты душевной раздаст весь чай, а мне на потом ничего не достанется.

Так вот, поведал он такую историю про свое СНТ, во многом печальную.

Испокон веков в данном СНТ был один председатель – Харитонова Зоя Григорьевна, которая управляла «Волживкой» как умела, зачастую далеко от всяких там регламентирующих законов, авторитарно, я бы даже сказал так -самодержавно.

   Народ, впрочем, сильно не возражал. Прежде всего по причине нежелания участвовать в управлении таким противоречивым и зачастую запутанным «организмом», как СНТ. Электричество есть, дороги чистят, в ночное время фонари горят, да и ладно, никто даже в правление идти не хотел...

А у вас, разве не так?

Годы пролетели, народ захотел перемен – жить строго по 217 закону. Конечно, не без подсказки местных «революционеров».

Начался ветер перемен, который быстро, как часто бывает, превратился в бурю.

Удивительным образом эта история напоминает мне 1917 год в России, как историк я увидел здесь аналогию тем событиям.

«Верхи» не могут управлять по-старому, «низы» (подвергнутые «революционному» воспитанию), жить по-старому не захотели. Как результат – хаос и полное безвластие. 

Перейдем к фактам.

17 июля сего года, Приморский суд выносит решение о признании Общих собраний за 2022 и 2023 год незаконными, из-за отсутствия кворума на сходе.

Соответственно, все решения отменяются. Выборы председателя, правления, ревизионной комиссии, бюджеты, сметы, размер членского взноса - все незаконно. Это спустя два, когда все собрано и потрачено. Интересен тот факт в протоколе общего собрания СНТ в 2022г. присутствовало 492 человека из 650. А в 2023г. на общем собрании СНТ присутствовал 521 человек из 700. 

Почему нет кворума?  Непонятно.

Даже, если исходить из данных Государственной публичной карты, в СНТ «Волживка» существует выданных реестров на 854 участка (мы понимаем, что «выданных» и действующих – большая разница, пустующие не в счет в деле жизнедеятельности товарищества, собственников не найти, взносов не вносят). 

Однако, рассуждать не будем – решение суда существует и его никто не обжаловал (а напрасно).

«Закоперщиком» этих «либералов – законников» выступила Боровая Яна Владимировна «со товарищи».

Зачем?     Как говорил Владимир Ильич, «основной вопрос революции – это вопрос о власти»!

Да. «Либералы- законники» захотели поменять власть, вернее взять эту самую власть, мотивируя сей поступок «общественным характером производства и частнокапиталистическим способом присвоения» в СНТ.

Мне, как человеку левых взглядов, такое решение только «душу греет», поболее бы таких «революционеров». 

Но почему в этом году, почему не два года ранее, когда, по их мнению, «законы были нарушены»? Что было бы логично.

Но здесь, как часто бывает, вмешались и другие, «левые» силы, которые оказались еще более радикальные, чем наши «друзья народа» - «либералы»? Возглавила эту партию Тараканова Татьяна Васильевна. Чья «партия» оказалась более многочисленной и более революционной.

После массы собраний и сходок, решили провести Общее собрание и законным путем сменить «самодержавную» власть.

Решили, организовали, провели. Но, время было упущено – осень, садоводов – дачников уже нет в таком количестве на своих участков, собрали урожай – и на «зимние квартиры». На дачах их стало на порядок меньше. Кворума не собрали - проголосовали только 214 собственников!  

Зое Григорьевне, действующему председателю, эти события изрядно надоели, и она избирается председателем в соседнем СНТ «Помор», где у нее есть еще один участок. Она заявляет – разбирайтесь сами, «я устала, я ухожу».

  Что делать? 

«Либералы-законники» с лидером Боровой Яны Владимировной и «левые- радикалы» с лидером Таракановой Татьяной Васильевной собираются на «съезд», чтобы решить вопрос о дальнейшей тактике действий. 

Вам это ничего не поминает в эти знаковые осенние дни?

Да, мне как историку, это напоминает Россию в 1917 году и Первый съезд Советов.

Боровая Я.В. – Церетели, Тараканова Т.В. – Ленин (ассоциативно). 

А вот и выступление Владимира Ильича Сейчас же целый ряд стран накануне гибели, и те практические меры, которые будто бы так сложны, что их трудно ввести, что их надо особо разрабатывать, как говорил предыдущий оратор, гражданин министр почт и телеграфов, — эти меры вполне ясны. Он говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю: «есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком». (Аплодисменты, смех.) Вы можете смеяться, сколько угодно, но если гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ.

Есть такая партия, говорит товарищ Тараканова, мы готовы взять власть и спасти СНТ «Волживка», до следующего Общего собрания, а «рассуждения и промедления смерти подобно»!

А там, уже (на Втором съезде Советов, в 1917 году), летом 2025 года, «соблюдем» все правила и законы, проведем собрание и изберем Нового председателя, правление и т.д.

Здесь самое интересное, представьте в 1917 году, самодержец Николай Второй поддержал бы большевиков и Ленина? 

Не верите? А в СНТ «Волживка» это так.

Зоя Григорьевна поддержала Тараканову, понимая, что это единственный выход спасения для СНТ, за которое она болеет всей душой.

Можно предположить, что, если бы в 1917 году так случилось, не было бы гражданской войны и миллионов жертв.

Так и здесь – давайте мириться, впереди зима, давайте разберемся, кто прав, кто виноват-летом...

Сейчас ответ за «Церетели – Боровой». Но сегодня, предположительно, она снова хочет обжаловать это собрание в суде... Тогда будет полный коллапс.

Хочу сказать, что этот взгляд на проблему власти в СНТ «Волживка» — это мой взгляд, оценочный, субъективный. Взгляд со стороны. Но мой опыт управления одним из СНТ, практический, подсказывает именно такую картину. Поэтому, не претендуя на «абсолютную» истину в своих рассуждениях, я вижу опасную ситуацию, которую нужно и можно преодолеть.

Просмотрев чаты СНТ «Волживка», а их множество, можно прийти к выводу, что там много людей неравнодушных, болеющих за свое товарищество. Но, к сожалению, они люди «гуманитарной» направленности, совсем мало практиков, понимающих сложность ситуации.

Поэтому хочу пожелать им всем терпимости, прагматичности и железной воли в достижении своих целей... 

А также рекомендую прочитать летний фельетон, на мой взгляд весьма практичный, «Как отремонтировать дорогу в СНТ», который получил весьма высокие отзывы по всем СНТ России.

P.S.  Существуют и другие точки зрения на эту проблему. «Руснорд», как самое демократичное и аналитическое интернет-издание в Архангельской области, с удовольствием предоставит свою «площадку» для Ваших мнений. 

 Михаил Скоморохов

07 ноябрь 09:41 | : Горячая тема / Деньги

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