Как отремонтировать дорогу в СНТ. Фельетон

Кто пытался отремонтировать дорогу в своем дачном кооперативе знает, как это сложно сделать.

Дело даже не в технической составляющей, а в отношении своих соседей – все считают, что это должны сделать другие, не они. Как правило, любой инициатор подобного мероприятия сталкивается с проблемами, которые возможно решить только весьма нестандартно.

Дачники проявляют такие чудеса сумасбродства, что любая фантазия блекнет. Давайте рассмотрим это на одном конкретном примере в садоводческом товариществе «Луч», что в Приморском районе.

В каждом важном деле должен быть свой «закоперщик», т.е. весьма инициативный человек. Который не боится пойти на все трудности ради дела. Как правило, это ничем хорошим не заканчивается (прежде всего, для инициатора). В конечном счете его все обвинят в корыстном интересе – собрать деньги и «удрать в Канаду».

Здесь я оговорюсь, что в данном сюжете имена, фамилии, явки изменены, но суть проблемы освещу полностью.

Так вот, таким инициатором ремонта дороги стал некто Михайло Потапыч, человек с весьма «левыми и радикальными» взглядам, но его «радикализм» ограничивался тем, что его мечтой было прийти к власти в отдельно взятом СНТ правомерным путем, т.е. путем голосования и сделать данное товарищество «примерным пионерским лагерем», в котором он не раз бывал в своем детском возрасте. Дачники должны каждое утро проводить общую линейку. В которой выделять лучших за прошлый день и доверять им право поднять флаг СССР. Каждое утро проводить зарядку, обливаться холодной водой и потом дружно идти строем на завтрак, петь пионерские песни, а в конце «смены», т. е. после сбора урожая, устраивать пионерский костер.

Потапыч решил в начале лета - а не поправить ли дорогу, за несколько лет она сильно прохудилась, о чем повесил на заборе объявление о проведении собрания.

Соседи по линии «подтянулись» на сходку, «кворум» был собран.

Идея ремонта дороги заинтересовала всех, но в тайной надежде, что им удастся «нагреть» соседа, денег не сдать, в мероприятии не участвовать, а дорогу отремонтируют другие за свой счет. В общем, весьма прогнозируемый подход в любом мероприятии подобного рода. Те, кто хотя бы раз попробовал его организовать, подтвердят мои слова.

Однако Михайло Потапыч, как весьма прагматичный человек, понимал, что всех участников этого мероприятия нужно привести к общему согласию – и предложил им самим решить, нужно ли ремонтировать дорогу. Все согласились, что надо. Дорога плохая, ездить невозможно.

- Тогда давайте, товарищи, договоримся о правилах «игры». Исходя из чего будем делать взносы:

1. Исходя из количества собственников участков.

2. Исходя из площади участков.

3. Исходя из дальности езды по дороге.

4. Исходя из материального благополучия собственников.

Тут, конечно, важно политически правильно поставить вопрос – просто и доступно. Народ, как правило, если начинает рассуждать – жди беды, до драки не далеко.

Поэтому Михайло Потапыч убрал все возможные проявления «буржуазного парламентаризма» и решил, что надо по большевистки – всё по ровну.

К удивлению Потапыча, все решили – по справедливости, исходя из количества собственников участков: один участок – одинаковый взнос.

Самое главное в таких делах – будет ли бюджет. Нет денег, нет и дела - ремонта дороги.

Бюджет — это взносы граждан. «Господа, делайте, взносы», так вещал Остап Бендер в «Двенадцати стульев».

Самое сложное в этом деле - деньги не желает платить никто, расстаются с заранее оговорённой суммой как с последней рубахой.

Вы скажите, что я не прав? Разве не так ведут себя наши уважаемые дачники?

Однако Потапыч, человек опытный и знающий всю «подлость человеческой натуры», понимал, главное заручиться поддержкой большинства (не забыли его «левый радикализм»?), и использовать опыт любимого им литературного персонажа Остапа Бендера на современном, разумеется, уровне – «кто не заплатит взнос, применим 14 пакетов санкций!»

Поэтому пришлось собирать второе собрание, где наш герой произнес пламенную речь:

- Товарищи, решение принято, всем платить по – ровну,

- кто не заплатил, применим 14 пакетов санкций!

- Кто против?

Ура, единогласно, все – ЗА.

- А позвольте спросить,

сказал Савелий Моисеевич, сосед, пенсионер, бывший учитель словесности, весьма интеллигентный человек, -

- что значит эти «санкции»?

- Какие будут санкции, мы решим, главное напугать неплательщиков, еще товарищ Бендер говорил – они будут «ужасными», ИБО…, ответил ему Потапыч.

- А позвольте предложить,

Моисеевич не унимался,

- давайте на заборе напишем мелом, чтобы не поцарапать поверхность, разные «непристойности», я помню в мою учительскую бытность, ученики писали на доске разные «матерные» предложения, а я находил в них орфографические ошибки, предлагал им доработать текст, в результате получалось очень хорошо. Без ошибок, замечательно. Ставил хорошие оценки. Вы бы знали, как к выпускному они изъяснялись, особенно за забором школы. Кстати, самый рьяный из них - Азапольский, сегодня такой популярный блогер, что все его знают.

- Какие ещё будут предложения, сказал Михайло Потапыч.

- Предлагаю нанести упреждающий удар, сказал полковник в отставке Скалозуб, пенсионер.

- Что Вы имеете в виду, уважаемый?

Товарищ Скалозуб был весьма авторитарной личностью, т.е. прямолинейной, свои высказывания он подтверждал активной жестикуляцией, так сказать вербальными методами.

Например, когда его мысль была прямой – рука его выбрасывалась вперед, как у Ленина на броневике.

Если она имела какую-то подоплёку, она его изгибалась в самом конце налево, что означало, неоднозначный вывод из прежних рассуждений.

Движение «змейкой» помогало в его речи заметить «диалектику», т.е. разные хитросплетения его мозговой деятельности, помогающие побороть противника его же противоречиями.

Однако, если он был чем-то недоволен, правая рука, сжатая в кулак, нервно била по левой ладошке. Что означало – надо проблему решать «силовыми» методами.

Верхом «силовой» активности Скалозуба был оскал зубов, как у бультерьера, при одновременном битье кулака по ладошке, что означало и возможность применение «недозволенных» средств принуждения.

- Надо провести «биологическую» атаку.

- Что Вы имеете в виду?

- Забросать всех неплательщиков гнилой картошкой, пускай них не будет урожая!

- Какие еще будут предложения, спросил Михайло Потапыч?

- Предлагаю их всех «стукнуть по кумполу», сказала Светлана Анатольевна, директор зоомагазина. Большая любительница кошек, весьма энергичная и спортивная особа.

- Что Вы имеете в виду, спросил Потапыч?

- Подкрасться незаметно, пока они будут выходить с участка и «хрясь» их кулаком по «кумполу» и бежать...

- А если Вас узнают, уважаемая?

- Замотаться в платочек, чтобы не узнали, и из-за забора «хрясь» их по «кумполу» – и бежать.

- Давайте, не будем спешить и пойдем по «китайскому» пути, предложил Михайло Потапыч.

- А что это? Все насторожились.

- Будем действовать «мягкой силой», объявим о санкция, но сделаем их «легитимными».

- Что это, Потапыч? Шумно заволновалось собрание.

- Выразим им общественное презрение через устное обращение, кто во что горазд согласно Вашему культурному уровню, проезжая или проходя мимо.

- Дальше выразим порицание, можно в форме фигуры из пяти пальцев, можно и из четырех в форме рогов.

- Можно даже плюнуть в их сторону, только осторожно, не увлекаясь масштабом.

- Предлагаю так же прислушаться и к предложению Савелия Моисеевича, он человек интеллигентный. Плохого не посоветует. Только без прямого насилия, товарищи. Главное результат.

На том и порешили – неплательщикам – ультиматум.

Довели до сведения. Ждем результатов.

Через несколько дней прибегает Светлана Анатольевна, вся на эмоциях.

- Представляете, они написали на заборе лозунг – «Русские не сдаются», против «биологической» атаки – повесили сетку на заборе, против «хрясь по куполу», ходят в касках, хотя какие они русские, один мордвин, другой чуваш.

- Не нервничайте, Светлана Анатольевна, успокоил Михайло Потапыч, как говорят наши китайские товарищи – «будем играть в долгую», пойдем на переговоры. Наше дело правое, победа будет за нами.

- Тут с предложением выступил «Байден», или «англо-сакс», так его звали на районе, который отличался нестандартным мышлением, идущим в разрез с нашим славянским пониманием ситуации, т.е. везде старался «подтянуть» товарно-денежные отношения.

- А давайте им предложим отработать их денежную долю трудом, т.е. денег не вносить, а раскидать привезенный гравий.

- Неплохая идея, сказал Михайло Потапыч, главное не за счёт конфронтации и силовой напряженности, а за счет мирного разрешения проблемы.

- Кто ЗА, товарищи?

- Единогласно.

Вот так и решилась это неразрешимая проблема - ремонта дороги, все «неплательщики» внесли свои взносы, или потрудились на рассыпке гравия по дороге, результат порадовал всех. И дай бог таким Михайло Потапычам и дальше в разрешении таких проблем, как ремонт дороги в СНТ.

А как у Вас решаются такие проблемы в СНТ, пишите нам, дорогие товарищи.

Михаил Скоморохов, специально для «RUSNORD»