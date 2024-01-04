Из дачников - в юристы. С архангельских садоводов требуют невозможного

В России захотели обязать дачников освоить участки за три года. К чему это приведёт? Что ждать? Попробуем разобраться.

На мой взгляд, ожидать существенных изменений в жизни дачников не приходится. Всё дело в том, что государство давно уже вводит разные дополнительные требования к СНТ. Даже не так давно новый ФЗ вступил в силу по ним, но проконтролировать исполнение всех своих требований субъекты власти не могут или не хотят.

Происходит это по той причине, что СНТ не зависят от государства, да и расположены они как правило далеко. Землю для них всегда выделяли самую бросовую, в неудобьях, болотах, что стояла заброшенной даже в годы СССР и никому не нужна была, а потому добраться до дачных посёлков и сейчас тот ещё квест! Одно дело - контролировать ситуацию в городах, другое дело - далеко от них.

Опять же исходя из того же самого - дачники-садоводы, не жалея себя, за эти годы превратившие выделенные им неудобья в оазисы и содержащие всю инфраструктуру своих СНТ за собственный счёт (в отличие от жителей поселений, где за всё платит государство) не будут легко соглашаться на невыгодные для себя требования! А вступать в конфликт с многочисленными собственниками всегда чревато!

Поэтому сегодня СНТ чаще всего живут так, как им удобнее, а не так, как государство предписывает. Проверяющие же на территории садоводств заглядывают не так часто.

Но всё же противопоставляться государству СНТ не будут и никогда этого не делали. Наоборот - постоянно во все инстанции идут предложения от самих СНТ и их представителей с предложениями о том, как менять законодательство и многочисленные другие нормативные акты, чтобы они стали удобнее и для государства, и для людей. Но большинство этих предложений уходит в песок, т.к. сегодня ни в одном субъекте РФ и тем более на Федеральном уровне нет специальных структур, которые бы профессионально разбирались в вопросах жизнедеятельности СНТ. Хотя дачниками у нас в стране считает себя более половины населения - более 60 млн человек!

Вот у нас в Архангельской области на все мои письма о необходимости организации каких-то действий, которые пойдут на пользу и области и дачникам, власти или вообще никаких ответов не дают, или присылают отписки, в которых сообщают что, по их мнению, всё хорошо и ничего делать не нужно. И это при том, что у нас ещё в мае 2018 года было подписано Соглашение с Правительством области о сотрудничестве...

Причём так поступают и министры областной администрации, и областного Собрания депутатов, и муниципалитеты - всех всё устраивает и менять никто ничего не желает. А то, что за какой вопрос с садоводствами не возьмись - везде неразбериха, это не главное…

Ну и вернусь к основному вопросу - об освоении заброшенных участков за 3 года.

Действительно, о том, что в СНТ имеется огромное количество заброшенных участков, у которых, тем не менее, по данным Росреестра есть владельцы, но которые забыли о своей собственности, мы обращаемся во все органы власти уже много лет. Проблема в том, что доля таких участков у нас СНТ может доходить до 40% - а это очень много. Эти участки невозможно продать, даже временно отдать кому-то, их владельцы не платят взносы, они зарастают бурьяном, строения разрушаются, через них невозможно проложить коммуникации. Потому как всё это без ведения владельца сделать невозможно.

Даже в суд за неуплату взносов на владельцев этих участков не подать! Ведь для иска требуются паспортные и другие данные на владельца этого заброшенного участка. А информацию о том - кто является владельцем такого участка, получить СНТ не может! Таково законодательство, блюдущее конфиденциальность владельцев собственности. Конечно, вопрос уже перезрел, нужно что-то с этим делать.

И вот появилась инициатива Росреестра как обойти это. Предлагается в течении следующих 3-х лет фиксировать признаки заброшенности и после уже выходить в суд и передавать такие участки в ведение муниципалитетов как ничьи. Муниципалитет же сможет их реализовать новым владельцам.

Так-то вроде бы всё и логично, но очень нежизнеспособно. Во-первых, ситуация с заброшенными участками, которые простояли уже по 15-20 лет, затягивается ещё на 3 года. Во-вторых, всё упрётся в нежелание муниципалитетов заниматься этим вопросом...

В качестве примеров посмотрите, насколько активно власти городов и районов занимаются переводом в свою собственность заброшенных строений, земельных участков или даже автомобилей и пр., находящихся на их землях? Да никак не занимаются! С чего бы вдруг они начнут ещё и дачникам помогать, тогда как считают их чаще всего "обузой" для себя? А ведь там надо поработать - через суды пройти - исковая работа, поставить на баланс участки, организовать торги по их продаже и т.д. и т.п. Надо им это?

Поэтому я думаю, что этот вариант ситуацию не поменяет – будут, конечно же, показательные решения, но их количество окажется смешным. А вопрос острый и требующий поиска настоящего решения.

Таким решением мог бы стать упрощенный порядок подачи исковых заявлений в суды от СНТ на неустановленных неплательщиков - владельцев заброшенных участков. Суд-то может затребовать данные от всех организаций и установить - кто же является владельцем этих участков! И выписать им требование оплатить членские взносы и вспомнить о своём имуществе! Кому эти участки не нужны - продадут их, желающих много! Кто-то с удивлением узнает о своей недвижке и начнёт её приводить в порядок. Для этого посредник в лице муниципалитетов совсем не нужны!

Такие предложения мы уже не раз оправляли во все органы власти, но даже обсуждений их не было... Но в любом случае, другого варианта решить этот застарелый вопрос в русле законов - нет. Все остальные попытки ничего не изменят - вот увидите!

Михаил Силантьев, председатель Архангельского регионального отделения "Союза Садоводов России"