Время забот. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья продолжали готовить любимый город к суровой погодной реальности Севера. А то ишь, расслабились тепленьким летом!

На носу отопительный сезон, глава городской администрации Дмитрий Морев подписал соответствующее распоряжение – с 23 сентября батареи в квартирах должны потеплеть. Об этом во весь голос зашептала переменчивая погода. Уже подключены к теплу социальные учреждения.

Подключение отопления занимает в среднем 7-10 дней из-за протяженности теплотрасс и возможных аварий, за сим следует режим «пробной топки». Но наш человек нетерпелив, когда не чувствует в квартире привычного температурного комфорта, и начинает на чем свет стоит ругать власть в соцсетях. Всю скопом – и исполнительную, и законодательную, и даже самоуправление.

Депутаты городского парламента берут ситуацию на контроль. По ней высказался председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Михаил Иванов:

- В межотопительном сезоне проведен большой комплекс работ по ремонту и приведению в нормативное состояние как самих тепловых сетей, так и объектов теплоснабжения. Безусловно ожидаем, что отопительный период 2024-2025 годов пройдет в штатном режиме и обеспечит комфорт и тепло в домах горожан, а также на объектах социальной инфраструктуры.

А вот пример адресного подвижничества. Школе №60, которую в основном посещают дети поселка 29-го лесозавода, не хватало стульев (самый расходный материал в системе среднего образования, каждый должен по себе помнить).

В мае директор школы Виктория Корельская обратилась к депутату Сергею Сметанину с просьбой помочь в обновлении мебели. Кстати, в октябре это учебное заведение отмечает столетие (дай бог, не последнее), ну и как ту с поломанными стульями?! За три летних месяца удалось обновить мебель не только в учительской, но и в некоторых классах.

Сергей Сметанин (скромно):

- Создание комфортных условий в школах города — важная и нужная задача. На достигнутом останавливаться не собираемся…

Остается понять – почему для такого простого дела требуются усилия одного конкретного человека, и чем в это время занимается сама система образования?

А еще территории архангельских школ стали лучше освещаться. Этим вопросом профессионально занимается депутат Александр Гурьев, в мирной жизни директор МУП «Горсвет».

Его предприятие завершило работы по увеличению освещения на территориях школ № 37, № 51 и № 43. Там установили 61 светодиодный светильник. Также там появились 4 дополнительные опоры и 500 метров провода СИП.



Все работы были выполнены благодаря средствам из резервного фонда команды депутатов Северного округа.

Александр Гурьев:

- Хорошая освещённость школьных территорий – это залог безопасности и комфорта для учащихся, родителей и преподавателей.

Эх, еще бы всем городским округам по такому Гурьеву…