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Премия, которой не будет. Почему Минкульт плюнул на Виктора Панова?

Очень хочется сказать о наболевшем. Кажется, пора!

Два года подряд Молодежный театр настойчиво подает заявку на соискание премии Минкультуры России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства… Можно любить или не любить театр и фестивали, которые он делает уже 45 лет… Но Виктор Петрович Панов не нуждается в представлении и давно и безоговорочно ее заслужил!

Удивляет отношение.

 Сегодня нам позвонили из минкульта, они опять не отправили документы на премию. Не удалось подписать письмо у первого заместителя Губернатора Архангельской области и председателя Правительства АО Алсуфьева А.В . (поскольку тот был в командировке). Других вариантов, судя по всему, не нашлось или не захотелось искать.

Суть в том, что нужно подписать документы выше чем минкульт, т.е. в правительстве. Не успели — срок вышел.

 И так два года подряд! Можно один раз «проколоться», но два — это уже система и странная закономерность! Человеку 85 лет, на минуточку! Министерству, конечно, очень стыдно… но не очень заметно!

По-моему, это просто показательное отношение! Министерство должно помогать и содействовать в работе тем, кто делает много хороших дел и относиться ко всем своим «подведомственным учреждениям» ОДИНАКОВО!

 Обидно! За человека, за вклад в историю и культуру области! Просто плевок. Стыдно.

Анастасия Панова, директор Архангельского молодежного театра



13 сентябрь 12:15 | : Горячая тема / Культура / Скандалы

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