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У архангельской новостройки возникли проблемы на контейнерной площадке: кто виноват?

На ул. Воронина, 28, к. 4 друг напротив друга расположены контейнерная площадка для твердых коммунальных отходов (ТКО) и большой отсек для крупногабаритных отходов (КГО). Сегодня в телеграм-канале была опубликована информация о захламлении отсека для КГО, в том числе – ТКО. Проблема состоит еще и в том, что КГО с ТКО расположены не в отсеке для КГО, а рядом с ним, создавая тем самым атмосферу несанкционированной свалки.

 Региональный оператор производит вывоз КГО 2 раза в неделю – во вторник и пятницу (опережая СанПиН, по правилам которого в зимнее время вывоз можно осуществлять раз в 10 дней). Поэтому сегодня, 20 декабря, вывоз был произведен по графику (cм. фото).

 И это коротко о том, почему в работе ЭкоИнтегратора большую роль играет осознанность граждан в части правильного размещения отходов.

20 декабрь 14:21 | : Экономика

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