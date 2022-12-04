У архангельской новостройки возникли проблемы на контейнерной площадке: кто виноват?

На ул. Воронина, 28, к. 4 друг напротив друга расположены контейнерная площадка для твердых коммунальных отходов (ТКО) и большой отсек для крупногабаритных отходов (КГО). Сегодня в телеграм-канале была опубликована информация о захламлении отсека для КГО, в том числе – ТКО. Проблема состоит еще и в том, что КГО с ТКО расположены не в отсеке для КГО, а рядом с ним, создавая тем самым атмосферу несанкционированной свалки.
Региональный оператор производит вывоз КГО 2 раза в неделю – во вторник и пятницу (опережая СанПиН, по правилам которого в зимнее время вывоз можно осуществлять раз в 10 дней). Поэтому сегодня, 20 декабря, вывоз был произведен по графику (cм. фото).
И это коротко о том, почему в работе ЭкоИнтегратора большую роль играет осознанность граждан в части правильного размещения отходов.