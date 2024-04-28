Кольцо жизни Бориса Шергина

Жизнь человека сравнивают с театром, шахматами, путешествием, быстротечной рекой, дорогой, полем и прочими объектами. Борис Шергин 13 августа 1953 года предложил в дневнике ещё одно образное сравнение:

«У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается, начало моей жизни с концом сходится. И вот-вот спаяются края оного таинственного. Старость с детством радостным таинственно сольются. И оттого, что начало жизни и конец ея уже близки к слиянию, оттого, что магнитная сила неизбежная стягивает конец и начало в бесконечное златое кольцо, так как уже проскакивает искра от концов кольца, – оттого и я чувствую сладко и радостно, как в детстве, таинственную жизнь, силу, пребывание праздника на земле. А когда концы кольца оного дивного жизни сведутся, тогда наступит вечность, бесконечность. Только достойно надо конец-то жизни-кольца, из того же из чистого злата, каким было младенчество, ковать. А то и не соединятся концы-ти для вечности-бесконечности».

В центре круга земной жизни Бориса Шергина возвышался круг литературный. И у этого круга-кольца имеется начало. В автобиографии писателя есть такие строки: «Будучи учеником Архангельской гимназии, я сшивал тетради в формате книг и печатными буквами вписывал туда на память то, что казалось мне любопытно».

К сожалению, не сохранились эти тетради и потому настоящей датой вступления Бориса Шергина на писательскую стезю следует считать 13 апреля 1914 года. В этот воскресный день на третьей странице газеты «Архангельск» опубликован очерк «Изъ недавняго прошлаго», подписанный инициалами Б.Ш.

Если верить «всезнающему» интернету, перепечатка очерка приведена в 2005 году в издании «Церковь. Старообрядческий церковно-общественный журнал». (вып. 7. С. 43.). В 2015 году очерк включён в книгу с названием «Борис Шергин Собрание сочинений, Том 4. Очерки. Статьи. Письма» (авторский сборник, часть собрания сочинений Составители: Ю. Шульман, М. Шульман, стр.20-22). Возможно, имеются и другие публикации?

Очерк написан 21-летним студентом Строгановского центрального художественно-промышленного училища, в которое Борис Шергин поступил в 1913 году. С тех пор его жизнь делилась между Москвой и Севером. Каким образом рукопись очерка попала на глаза главному редактору газеты «Архангельск» г-ну И.Г.Николаеву доподлинно неизвестно. Может, во время каникул сам Шергин и отнёс её в редакцию?

После первой газетной публикации появятся в творческом багаже писателя многие другие сочинения, будут изданные книги и годы забвения, наступит признание в качестве фольклориста и народного сказителя. И будет тайный дневник мыслителя, писавшийся в «безбожные» годы без малейшей надежды на опубликование. Начинается он в 1939 году записью: «Вот я всегда писал о цветочках, да облачках, о птичках да лестовочках. А миру надобны ведь решения вопросов смысла вот этого существования. Решение вопросов вот этих болезней самого человека или его близкого. Вот как у врача: целый день люди с болезнями, которые надо сейчас лечить. Они смерти боятся, нужды, голода. Им не до лестовочек и белых берёзок. Как избавиться “от всякия скорби, гнева и нужды” — вот по каким вопросам нужна консультация».

В записи от 29 июля 1947 года писатель обращается к воображаемому собеседнику: «Я не тебя убеждаю, а с тобой рассуждаю. У тебя тоже ”тёрто полозом по шее”. У тебя свой опыт. Ты свои выводы, может быть, сделал».

Погружаясь вновь и вновь в чтение дневника Шергина, пытаюсь придумать для него короткое название. Каждый раз оно меняется. Сегодня, например, звучит так: «Исповедь проповедника». Впрочем, завтра, возможно, будет другое.

Как сказано выше, первая публикация Бориса Шергина появилась в 1914 году в Архангельске в одноименной газете. Первая книга писателя «У Архангельского города, у корабельного пристанища» издана в 1924 году тоже в родном для него городе. И последняя из девяти прижизненных книг писателя «Гандвик – Студеное море» увидела свет в 1971 году в столице Поморья. В этот сборник вошли лучшие новеллы, были, старины автора и три новых текста, не встречавшихся в предыдущих книгах: «М. Д. Кривополенова», «Дед Пафнутий Анкудинов» и «Виктор-горожанин». К сожалению, даты (годы) их создания не установлены. Названные тексты, вероятнее всего, являются последними из написанных Шергиным прозаических сочинений.

Ещё одним звеном, завершающим кольцо творческой жизни Бориса Шергина, является запись в дневнике от 2 января 1970 года с указанием места, где её сделал автор – Хотьково. Ныне это центр Сергиево-Посадского района Московской области.

***

Начало первого, опубликованного в номере газеты «Архангельск» от 13 апреля 1914 года очерка «Изъ недавняго прошлаго», подписанного инициалами Б.Ш.:

«Надъ снѣжными ещё полянами разносится на сѣвере переливный, частый звон свѣтлой недели. Но ужъ начали синѣть снежные сугробы и таятъ они под собой вешнюю воду, холодную и чистую».

И, возможно, последняя (из ныне известных) запись в дневнике Бориса Шергина:

«1970 Хотьково. 2 января. Среда

Сегодня день мглистый. В полдень еле различаю лист бумаги.

В крещенские дни видел странный символический сон. На высоком постаменте будто обнимаю бюст крестника моего Володеньки Старовского. Мрамор тонко и нежно подцвечен. Обнимаю со слезами радости. Потом говорю:

— Володенька, помнишь ли ты меня в той в твоей вечной жизни. В слезах очнулся. И тут же с горячей нежностью говорю:

— Володенька, да ведь ты оставил мне великую задачу. Ведь живёт на свете Мишенька, другой бесценный и любимый мой крестник

Знай, что его я люблю бесконечно, как тебя. Он светел и ясен, как и ты. Он твой брат на земле.

Так, в сонном видении, объединились два (годных) моих крестника — один, пребывающий на небе, другой, здравствующий на земле».

Светлые дни Пасхи на родном Севере предстают перед глазами начинающего писателя в начале первого в его творчестве очерка, опубликованного в газете «Архангельск» 13 апреля 1914 года. Вспоминается 76-летнему полуслепому автору тайного дневника виденный им в крещенские дни 1970 года (по старому стилю жил Шергин) сон о бесконечной любви к живущим на земле и пребывающим на небе. Соединились для вечности-бесконечности концы дивного кольца земной жизни Бориса Шергина.

Александр Чашев

Предыдущая публикация автора о Шергине: https://rusnord.ru/hot/62393-boris-shergin-o-proishozhdenii-familii-pisatelja.html