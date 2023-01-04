Сборник рассказов Бориса Шергина представят в Архангельске православные издатели

Выпущенный московским издательством «Никея» сборник произведений Бориса Шергина «Добрым людям на услышанье» презентуют 9 марта в Архангельске. Встреча пройдет в научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова.

Приглашаются все желающие. Адрес мероприятия — Урицкого, д. 1, Деловой центр «Чайка» (1 этаж, отдел библиотечного обслуживания). Начало в 17:00.

Книгу представят гости из столицы — издатель Егор Агафонов и настоятель храма святителя Николая в Кузнецкой слободе протоиерей Андрей Близнюк, который был инициатором издания.

О книге расскажут и архангелогородцы — составитель сборника, литературовед Елена Галимова, а также Елена Кузьмина, София Сыроватская и Ольга Супрун. Событие приурочено к празднованию 130-летия со дня рождения Бориса Шергина.

«"Добрым людям на услышанье" — это подарочный сборник, куда вошли лучшие произведения Шергина, а также большое количество изображений: фотопортреты автора, рисунки писателя, иллюстрации к былинам и великолепные фотографии современного Русского Севера», — сообщается на сайте издательства «Никея».

Там же говорится, что «произведения автора сгруппированы по главным для писателя темам: о подлинных узах семьи, о передаче детям «отцова знания», о нелегком «морском служении», о стремлении народа художника к красоте и о прекрасной и суровой северной земле».

Издание будет интересно ценителям русской классики, тем, кто интересуется культурой Поморья и живым народным словом, тем, кто любит Русский Север и всем, кто в поиске оригинального литературного подарка.

В книге 512 страниц, сборник одобрен Издательским советом Русской Православной Церкви. Издание уже имеет награды — диплом I степени премии «Просвещение через книгу» в номинации «Лучшее художественное произведение».

Борис Викторович Шергин — русский и советский писатель, фольклорист, публицист и художник, известный главным образом историями из жизни поморов.

Шергин родился 16 [28] июля 1893 года в Архангельске. Его отец — потомственный мореход и корабельный мастер, передал сыну дар рассказчика и страсть ко всякому «художеству»; мать — коренная архангелогородка, познакомившая его с народной поэзией Русского Севера.

Борис Викторович учился в Архангельской мужской губернской гимназии, затем в Строгановском центральном художественно-промышленном училище. Работал как художник-реставратор, заведовал художественной частью ремесленной мастерской, внес вклад в возрождение северных промыслов (в частности, холмогорской техники резьбы по кости), занимался археографической работой (собирал книги «старинного письма», древние лоции, записные тетради шкиперов, альбомы стихов, песенники). Печатался с 1912 года.

В 1922 году окончательно переехал в Москву; работал в Институте детского чтения Наркомпроса, выступал с рассказами о народной культуре Севера с исполнением сказок и былин перед разнообразной, в основном детской, аудиторией. С 1934 года — на профессиональной литературной работе, тогда же вступил в Союз писателей СССР.

Первая публикация — очерк «Отходящая красота» о концерте М. Д. Кривополеновой (выпуск газеты «Архангельск» от 21 ноября 1915 года). При жизни писателя опубликовано 9 книг (не считая переизданий). В газетах и журналах Шергин помещал статьи литературоведческого и искусствоведческого характера, реже — литературные произведения. В 1934 году с иллюстрациями Б. Шергина вышла поэма Василия Каменского «Иван Болотников».

Умер писатель 30 октября 1973 года в Москве, похоронен на Кузьминском кладбище.