Борис Шергин. О происхождении фамилии писателя

В российской литературе существует негласная иерархия. Есть писатели «первого ряда» - Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов и др. Иных записывают в следующие «эшелоны». Лишь время утверждает это разделение. Достойные места на этой литературной иерархической лестнице занимают и некоторые северные авторы. Если среднестатистического россиянина из доЕГЭшных поколений спросить о том, кого из условно «архангельских» писателей он знает, ответ может быть таким: Абрамов, Писахов и Шергин. Условность в данном случае заключается не в месте прижизненной «прописки» уважаемых авторов, а в земле рождения и ярко выраженном в их прозе чувстве архангельской родины. Этим чувством буквально пропитано творчество Бориса Шергина, который более полувека из 80 лет жизни провёл в Москве, где и обрёл вечный покой.

Писатель имел довольно редкую фамилию, поиску возможного происхождения которой посвящён данный очерк.

Статья в Большой советской энциклопедии начинается словами: «Шергин Борис Викторович [16(28).7.1896, Архангельск, — 31.10.1973, Москва], русский советский писатель, фольклорист». При этом год рождения указан не точно. Правильный - 16(28) июля 1893 года. Впрочем, белых пятен в биографии Бориса Шергина, домыслов, противоречий, загадок в жизни писателя остаётся ещё немало.

Сведения о родителях Бориса Шергина приходится отыскивать в его рассказах и автобиографических сочинениях. Некоторые подробности происхождения рода по отцовской линии приведены писателем в дневнике (1939-1970). Фрагмент записи от 14 апреля 1947 года:

«Родитель мой был старинного роду. Прадеды наши помянуты во многих документах Устюга Великого и Соли Вычегодской. Родился в селе Серегове Яренского уезда в 1850 году».

Исследователь творчества писателя Юрий Михайлович Шульман (1927 – 2015) в книге «Борис Шергин: запечатленная душа» (2003) приводит выписки из Устюжских летописей и прочих древних актов, в которых упоминаются Шергины. Так, в книге за 1645–1646 годы значится проживавший в Ярокурском стане на погосте на реке на Двине «поп церкви Рождества Христова Семион Семионов Шергин з детьми с Никифорком да с Ывашком да з Гришкою да с Пашкою да с Мишкою да с Петрункою».

Является ли Семион Семионов Шергин предком по прямой линии писателя можно установить только из настоящего, «спускаясь» в прошлое с помощью документов по коленам рода. И потому начатое в рамках данного очерка исследование в качестве отправной точки для поиска возможной этимологии антропонима «Шергин» принимает указанный в дневнике писателя ойконим Серегово.

В год рождения отца писателя (1850) село Серёгово входило в Яренский уезд Вологодской губернии. В XV веке уезд имел статус земли. В 1451 году сюда назначен наместник великого князя Московского Василия II Тёмного. В состав Яренской земли тогда входили селения по Вычегде (кроме низовья) и её притокам. Один из них – река Вымь, на правом берегу которой благодаря залежам соли основано село Серёгово, впервые упомянутое в письменных источниках в 1582 году в связи с солепромышленником Афанасием Строгановым. Документы о проживании в селе в указанные годы предков Бориса Шергина в научном обороте, к сожалению, отсутствуют.

До прихода русских здешние земли населяли преимущественно коми-зыряне. Село Серёгово с 1939 года входит в состав Княжпогостского района Коми АССР, ныне Республика Коми. По итогам переписи населения 2020 года в районе проживали 70,97% русских и 9,89% коми.

Лишь долгим, мирным сосуществованием представителей разных народов можно объяснить сохранившиеся и дошедшие до наших дней субстратные названия окрестных рек, озёр, холмов, урочищ, сёл и деревень. В процессе совместных охот и рыбных промыслов, долгой жизни в одних деревнях, родственных отношениях они передавались, порой меняя форму, потому и закрепились многие в памяти земных сменщиков.

Пример: гидроним Вымь. Этимологию предлагает Е.М.Поспелов: «Река Вымь также носит название Емва и имеет финно-угорское происхождение. Гидроним Емва попал в коми язык из видоизмененного хантыйского слова емынг/йэмынг — “священный”, с последующей переработкой и утратой суффикса -ынг и добавлением типичного для языка коми ва — “река”, а с добавлением приставного в образовалось Вымь».

И название села Серёгово имеет корни отнюдь не в русском языке. Этимология приведена в Топонимическом словаре республики Коми:

«Серёгово (Серегов), с. в Княжпогостском р-не. Расположено на прав, стороне Выми. В старых словарях и в списках населенных мест это название зафиксировано в разных формах: Сяробыг, Серег-Ыб, ив. Сярöбыг, Сяребыг, в 1859 г.— Сереговское (Серег-Ыб). Видимо, эти формы уже не были первичными. По мнению В. И. Лыткина, ойконим связан с ненец, сэр “соль” . Известно, что в зимнее время ненцы заходили до бас. Выми, а может быть, и дальше. Местные соляные источники им, безусловно, были известны. Позднее слово сэр стало известно коми, как указано в словаре Максимовича-Щекатова: “Сереговское Усолье... Открытие сих варниц принадлежит зырянам, которые с начала довольствовались выступающею на поверхность из земли солью...» Коми при помощи в то время очень продуктивного суффикса -öг (-эг), который указывал на признак, присущий предмету, местности, образовали форму Сэрöг, Сэрэг. Поскольку большинство вымских деревень расположены на возвышенностях, то название было конкретизировано коми географическим термином ыб «возвышенность”. Таким образом, зафиксированная документами формы названия Сярöгыб, Сэрзгыб означает “соляная возвышенность; гора, где имеются соляные источники”. Далее название Серегыб в русском языке получило следующее отражение. От первой части Сэрэг при помощи притяжательного суффикса -ов образовалась форма Серегов, а вторая часть ыб была букв, переведена на русский язык словом гора, ср. при переписи 1608 г.— “Погост Серегова гора”, а в 1646 г.—"Погост на Серегове горе на реке на Выми”, в 1678 г.—"Погост на Серегове Горе на реке на Выми” и в 1859 г.— Сереговская гора. Во время переписи 1920—1926 г.— Серегова гора.

Современные, как офиц. Серёгово, так и местная Серегов являются именами-эллипсисами, образовавшимися в результате опущения второй части названия «гора». Конечное -о в форме Серёгово возникло в русском языке под влиянием слова “село”. Иногда возникают ошибочные истолкования названия от личного имени Серёга или от фамилии владельцев местных земель крестьян Сереговых. Скорее всего процесс был обратным. Еще в начале нашего века А. Орлов писал: “...с. Серег-Ыб. Ныне с. Сереговское, но не от Сергей». Местные крестьяне Сереговы свое прозвище могли получить по деревне, как это часто бывает. Название Серегов существовало задолго до образования крестьянских фамилий. А может быть, она вообще не имеет связи с ойконимом, так как фамилия Серегов очень распространена в Прикамье”».

Следует сказать, что отечественная антропонимика условно делит фамилии жителей России на несколько основных групп в зависимости от их возможного происхождения. В том числе: 1) отыменные, то есть образованные от нецерковных и церковных имён; 2) образованные от русских слов; 3) образованные от слов иных народов; 4) этнонимические, то есть образованные от названий народов; 5) топонимические, то есть образованные от названий географических объектов.

Для этимологии антропонима Шергин подходящих как нецерковных, так и церковных имён в словарях древнерусского и славянских языков не нашлось.

В качестве этимологической версии «от русских слов» в интернете встречается (или болтается?) без указания источника и автора следующая: «Фамилия Шергин образована от прозвища Шерга, которое восходит к диалектному слову “шерга”: так на Русском Севере называли мелкие стружки, сор. Скорее всего, это прозвище относилось к так называемым “профессиональным” именованиям, содержащим указание на деятельность человека. Вполне наверняка, что основатель рода Шергиных был плотником».

Долгие поиски этого анонимно вброшенного в сеть «термина» и его толкования в великом множестве словарей результатов не принесли. И даже, если допустить, что такое слово когда-то существовало «на Русском Севере», то почему не Плотниковым назван первый носитель «профессионального» прозвища? Или его профессия забыта? Были, мол, в давние, тучные времена узкие специалисты по сбору мелкой стружки и сора, да вдруг куда-то пропали. Резюме: Не верю!

Более вероятна (с учётом места нахождения потенциальной родины предков писателя) версия образования антропонима Шергин «от слов иных народов».

Так, в языке коми: шергӧдны – «раскинуть, раздвинуть, раскрыть»; шер – «град». В переводе с марийского шерге означает: «дорого», «дорогой», «ценный». Впрочем, марийские топонимы для местного региона исследования не характерны. Далековато живут марийцы. Что касается приведённых слов коми, пусть пока остаются в качестве запасной версии. Может, пригодится, если другой не будет.

Следует упомянуть ещё об одной «иноязычной» версии исследуемого антропонима. Предложил её Ю.М. Шульман, который явно попал под воздействие «скифской» гипотезы происхождения древней чуди А.И.Соболевского и придумал на этом основании отдалённых потомков скифов – род Шерегенов (от тюркского шереген – «говорун, краснобай»). Шерегены будто бы когда-то стали Шерегами и со временем - зачинателями иерейского рода Шергиных.

О т.н. «скифской» гипотезе происхождения субстратных топонимов Русского Севера (СТРС) пишет в своей монографии (Субстратная топонимия Русского Севера, Екатеринбург, 2001 г., стр. 42) общепризнанный авторитет северорусской топонимии, профессор Уральского федерального университета А.К.Матвеев:

«Из гипотез индоевропейского происхождения СТРС ни в какой мере неприемлема иранская, предложенная А.И.Соболевским (Соболевский 1926;1927; 1928), который считает, что дорусская топонимия как в южной части Восточной Европы, так и на РС в значительной части восходит к иранским («скифским») источникам, причем на РС произошла финнизация иранских названий. На юге Восточноевропейской равнины иранские элементы действительно составляют существенный компонент топонимии (М.Фасмер, О.Н.Трубачев и др.), однако на РС иранский компонент не прослеживается.

Методические работы Соболевского очень слабы: в сущности ему недостаточно знаком даже метод выявления формантов, т.е. тот начальный прием топонимических исследований, которым с успехом пользовались уже А.И.Шегрен и Д.Европеус. Так в названиях Пинега, Авнега, Синега Соболевский выделяет формант -нега (Соболевский 1926:29; 1928:384), хотя все эти топонимы входят в обширный ряд названий на -ега (ср.Пышега, Чуплега и т.д.).

Концепция Соболевского подверглась весьма жесткой критике (см., например [Попов 1947а:157,179,182-184,187,189;1965:20,98-99]) и в настоящее время никем не поддерживается. Все же и в этих поразительных по своему отрыву от исторической реальности работах исследователи СТРС могут найти для себя интересные идеи и факты».

Этнонимическая версия исключается. Нет в числе российских народов шергов или племён с похожей основой в названии.

Для анализа возможной топонимической версии происхождения антропонима Шергин необходимо вернуться к статье из Топонимического словаря республики Коми. И, в частности, к двум её фрагментам. Первый: «По мнению В. И. Лыткина, ойконим связан с ненец, сэр “соль”». Второй: «Коми при помощи в то время очень продуктивного суффикса -öг (-эг), который указывал на признак, присущий предмету, местности, образовали форму Сэрöг, Сэрэг».

Не правда ли, два поставленных рядом слова сэрэг и шерг звучат почти одинаково? С другой стороны, согласные с и ш в них отличаются друг от друга. Не хватает «звена» в цепи гипотетического перехода согласной с в ш. Возможная подсказка нашлась в работе В.М. Лудыковой «Сопоставительная типология коми и русского языков». На странице 13 читаем: «В коми и русском языке значительно отличаются качеством произношения палатальные т,д,з,с,л,н. Они в коми языке произносятся значительно мягче. Особенно отличается произношение согласных з и с, для которых характерна некоторая шепелявость».

То есть можно предположить, что во времена проживания предков писателя на берегу Выми местные коми вместо Сэрэг произносили Шэрэг. Или для русского уха – Шерег. В процессе трансформации вторая гласная е могла исчезнуть. Сокращение – одно из наиболее типичных явлений в топонимике. В общении между сородичами русские насельники могли называть деревню (село) именем «Шерг». Житель Шерги назывался Шергиным. Вспомним русские «топонимические» фамилии: Костромин, Пинегин, Мехреньгин, Вологжанин, Вилегжанин, Важанин и многие другие. Впоследствии «народное» название местности (деревни) Шерг могло забыться. Появилось русифицированное, официальное - «Серёгово».

По просьбе автора очерка администраторы интернет-сообщества села Серёгово попытались подсчитать местных Шергиных. Их оказалось очень много. Выяснилось, что представляют они четыре ветви носителей фамилии, не признающих себя родственниками. Есть ещё усольские Шергины и считающие себя коми жители Сыктывкара.

С учётом изложенного в качестве этимологии антропонима «Шергин» автор очерка предлагает ненецкое сэр – «соль», адаптированное в языке коми при помощи суффикса -эг в Сэрэг и произносимое с характерной для языка коми некоторой шепелявостью как Шэрэг. В рамках русской топонимической системы Шэрэг мог трансформироваться в Шерег, а потом и в Шерг. Жители поселения Шерг (возможно, основатели?) получили прозвище, ставшее фамилией, - Шергин. Таким образом, антропоним Шергин в переводе на русский язык может означать «соль», «солёный».

Разумеется, это всего лишь версия. Критика, уточнения и советы по теме исследования будут приняты автором с благодарностью.

Александр Чашев