Фестиваль "Театральные встречи" открывается в Каргополе

С 6 по 9 апреля в Каргополе пройдет XVII областной фестиваль народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи». Фестиваль является региональным отборочным этапом Всероссийского фестиваля любительских театров малых городов России «Театральная пристань».

Впервые в рамках «Театральных встреч» состоятся Всероссийские творческие мастерские.

На большой театральный праздник в Каргополь приедут 11 народных и образцовых любительских театров Архангельской области. Это коллективы из Онеги, Архангельска, Новодвинск, Северодвинска, Вельска, Коряжмы, Вилегодского, Устьянского районов.

Среди них семь театров, имеющих звание «Народный», три театральных образцовых коллектива.



В рамках XVII областного фестиваля «Театральные встречи» впервые пройдут Всероссийские творческие мастерские.

В программе показ спектаклей, мастер-классы от ведущих деятелей театра и культуры Российской Федерации, обсуждение и разбор постановок с режиссерами и театральными мэтрами.

Зрители увидят спектакли самых разных жанров и авторов: от классики до современности, от комедии до драмы.



Онежский народный театр везет на фестиваль комедию по пьесе А.Финка «Любовь по объявлению». Театральная студия «Премьера» из Архангельска покажет постановку по мотивам пьес советских авторов«История одной любви». Новодвинский народный театр обратится к классике и разыграет драму «Гроза» А. Н. Островского. Пьесу советского драматурга Иды Эвальд «Тайна исповеди» о предательстве в годы Великой Отечественной войны представит Устьянский народный театр. Образцовый детский театр «Забава» из Северодвинска подготовил инсценировку «Любит - не любит» по литературным произведениям писателей – сатириков начала 20-го века А.Аверченко и Н.Теффи.

Вельчане покажут зрителям лиричный спектакль о любви «Ася» по повести И.С. Тургенева.



Хозяева фестиваля - Заслуженный коллектив народного творчества, Каргопольский народный театр под руководством режиссёра Ирины Ромшиной, покажут мелодраму американского драматурга Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж».



Во Всероссийских творческих мастерских примут участие 50 представителей любительских театральных коллективов со всей страны. Это режиссеры народных и образцовых театров, руководители молодежных и театральных студий, школьных театров. В Каргополь приедет большая делегация из Республики САХА (Якутия), участники региональных, любительских театров из г. Горно-Алтайск Республики Алтай, Калининградской, Московской областей, г. Санкт-Петербурга, Республики Коми и Архангельской области.

Среди почетных участников - Казакова Анастасия Анатольевна, режиссер высшей категории народного театра имени Н. М. Клермон, Лауреата Государственной премии им. В. Савина Республики Коми.



Учебу и мастер-классы сценографии, режиссуре, актерскому мастерству, проведут:

- Куц Марина Ивановна, доцент, заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова;

- Терехов Сергей Алексеевич, доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства музыкального театра Российского института театрального искусства – ГИТИС, режиссёр Большого театра России, Член комиссии по музыкальному театру Союза театральных деятелей РФ;

- Уфимцева Татьяна Игоревна, режиссёр, актриса театра и кино, драматург, киносценарист, Заслуженная артистка РФ, лауреат театральной премии «Золотой софит»;

-Журкова Ольга Алексеевна – сценограф, художник-постановщик спектаклей, педагог кафедры технологии художественного оформления спектакля Школы-студии МХАТ, выпускница мастерской Б. Мессерера театрально-декорационного отделения Российской Академии Художеств (г. Москва);

Приятным аккордом будет награждение победителей XVII областного фестиваля «Театральные встречи» и традиционный совместный капустник. А впереди участников и зрителей, любителей и ценителей театрального искусства ждет Всероссийский фестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань», который пройдет в Каргополе в октябре 2023 года.



