Мобильные приложения от мошенников поступают к жителям Поморья

Прокуратурой Архангельской области по результатам надзорной деятельности выявлен новый способ совершения мошеннических действий.

Для осуществления преступного умысла, злоумышленники осуществляют звонки на мобильные номера граждан, представляясь сотрудниками служб безопасности известных банков. Сообщая гражданам о том, что неизвестные лица пытаются похитить принадлежащие им денежные средства, либо оформить на их имя кредиты, убеждают установить на мобильный телефон приложение «Rust Desk Remote Desktop».

Данное приложение доступно для свободного скачивания пользователям мобильных устройств под управлением операционных систем iOS и Андроид и позволяет удаленно получить полный доступ к устройству, на которое оно было установлено.

Получив доступ к телефону, злоумышленник, используя мобильные приложения банков, установленные в устройстве, может выполнить любые действия с ними, в том числе оформить кредиты и перевести все имеющиеся деньги на иные счета.

За текущий месяц жертвами злоумышленников на территории Архангельской области стали пять человек, общая сумма похищенных таким образом средств составила более 1 200 000 рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Прокуратура Архангельской области настоятельно рекомендует не поддаваться на уловки мошенников и не устанавливать на свои мобильные устройства неизвестные приложения.