Вселенная Баха. Рождественская оратория

Иногда композиторы при создании музыкальных произведений заимствуют музыку у себя. Именно так поступил Иоганн Себастьян Бах в процессе сочинения Рождественской оратории - одного из признанных шедевров мировой музыкальной культуры. В каталоге работ Баха ей присвоен номер BWV 248.

План создания оратории сложился у Баха в 1733 году. Тогда он служил кантором церкви Святого Фомы в Лейпциге. Был и дополнительный стимул для сочинения грандиозного произведения, поскольку 48-летний органист претендовал на титул саксонско-польского придворного композитора. Это звание могло способствовать повышению как его общественного статуса, так и доходов.

Увы, не сбылось задуманное Бахом возвышение, так как король Саксонии и Польши Леопольд скончался в том же 1733 году.

Тем не менее процесс создания оратории к декабрю 1734 года Бах завершил. Большие вступительные хоры и почти все крупные сольные номера Рождественской оратории взяты Бахом из ранее написанных им сочинений. Вновь написаны Sinfonia (№ 10), три хора (№№ 21, 26, 45), речитативы и переработаны мелодии четырнадцати хоралов.

Сюжет произведения заимствован из Евангелий от Луки и частично от Матфея. Людям просвещённым, тем более христианам он известен и потому нет нужды его повторять.

Самому Рождеству Христову (25 декабря по старому стилю), которое празднуется у западных христиан три дня, посвящены первые три части оратории. Следующие три – ближайшим праздникам: четвёртая часть – Новому году и празднику Обрезания Господня, пятая — воскресению после Нового года и заключительная шестая часть — празднику Богоявления.

Советский музыковед М.С.Друскин на основании доступных сведений предположил, что оратория сразу по частям исполнялась в праздник Рождества 25 декабря того же 1734 года и в ближайшие дни следующего, кончая 6 января в праздник Богоявления. Эта традиция в Германии сохраняется и в наши дни.

Структурно оратория представляет собой собрание из шести кантат, протяженностью 30 минут каждая, наполненных хоровыми эпизодами, речитативами Евангелиста, многочисленных хоралов с оркестровым сопровождением и других сольных номеров. Начинается она торжественным и радостным хором «Ликуйте, торжествуйте». Это настроение сохраняется в течение оратории. Завершает её светлым, торжественным звучанием хорал в сопровождении оркестра.

Альберт Швейцер так сказал о произведении Баха: «Рождественская оратория» — это величественное творение во славу Младенца — Иисуса, обладающее собственной художественной концепцией и строгой музыкальной формой, аналогии которой не найдем ни в одной из кантат, будь то духовная или светская».

На приложенных к тексту записях звучат относительно небольшие фрагменты из грандиозной оратории, состоящей из 64 музыкальных номеров.

На первой записи – Хор из Части I «Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage». Текст Хора в переводе М.А.Сапонова:

Славьте, ликуйте и праздник воспойте,

Чудо сегодня Господь совершил!

Страхи оставьте, гоните унынье,

Хором большим запевайте хвалу!

Службой Всевышнему будет звучанье,

Имя Господне прославим навеки!

На второй записи – Sinfonia (№ 10), из части II «Und es waren Hirten in derselben Gegend» (И были в округе пастухи), написанная Бахом специально для оратории.

На третьей записи - Хор из третьей части «Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen» (Правитель небес, услышь мольбу)

Ehre sei Dir, Gott gesungen» (Слава тебе, воспетый Богом).

На четвертой записи – Хорал из части IV «Jesus richte mein Beginnen» (Иисусе, направляй мои деянья).

На пятой записи – Хор из Части V «Ehre sei Dir, Gott gesungen» (Слава тебе, воспетый Богом).

На шестой записи – завершающий ораторию Хорал из шестой части «Nun seid Ihr wohl gerochen». Текст Хорала в переводе М.А. Сапонова:

Теперь вы отомстили

Лихим своим врагам,

Христос дотла разрушил

Все, что вредило вам.

Смерть, ад, грехи и дьявол

Повержены тоской,

На Божий путь по праву

Вступает мир людской.

С Рождеством!

Александр Чашев

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Перед текстом фото иконы (XV век) Рождества Христова из праздничного ряда иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля.

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