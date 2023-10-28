В архангельском Штабе "Единой России" дали почувствовать вкус кофе

На базе Штаба общественной поддержки состоялся мастер-класс по приготовлению кофе в домашних условиях.

Его проводил руководитель филиала «Bravos Бравос Кофе Чай» в Архангельске Максим Долгополов и шеф-бариста Андрей Еремеев.

Специалисты рассказали об истории зарождения и распространение одного из самых популярных безалкогольных напитков. Его родиной считается Эфиопия. Историки склоняются, что кофе стали активно употреблять в этой стране в 9 веке. В дальнейшем он был привезен в Италию. Для любителей бельканто чашка кофе стала неотъемлемой частью утреннего и дневного рациона. Оказывается, всеми известные – «Капучино», «Латте», «Эспрессо» появились именно в Италии. В нашу страну кофе привез царь Петр Первый.

В ходе мастер-класса Максим Долгополов и Андрей Еремеев показали три способа приготовления кофе. Первый – через воронку, второй - используя френч-пресс, третий – кофе дрип.

«Вариант через воронку больше подходит для кофейни, поскольку этот способ приготовления требует дополнительного оборудования. Френч-пресс предполагает домашнюю обстановку. Кофе дрип – иная история, этот способ приготовления подходит тем, кто находится в не дома, например, на даче или на природе», — рассказал Максим Долгополов.

Зрители мастер-класса попробовали кофе, приготовленное тремя разными способами. Мастер-класс завершился общей дегустацией.

«Мне все очень понравилось. С удовольствием послушала лекцию, посмотрела, как можно разными способами приготовить кофе. Приеду домой и попробую один из трех вариант», – рассказала одна из зрительниц мастер–класса Анна Балашова.



