Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске благословили юбилейную выставку Бориса Шергина

    В архангельском музее художника и сказочника Степана Писахова открылась выставка, приуроченная к 130-летию со дня рождения русского сказителя, писателя, собирателя, этнографа и художника Бориса Викторовича Шергина (1893-1973).

    На вернисаже по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия побывал игумен Феодосий (Нестеров), глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества.

    В приветственном слове игумен Феодосий отметил, что Борис Шергин не стеснялся исповедовать христианство в тяжелое для Церкви время. В своих работах писатель отражал православный взгляд на мир, стремился сохранить для будущих поколений веру, несмотря на официальную атеистическую политику государства.

    Отец Феодосий поблагодарил всех, кто занимается сохранением памяти о великом земляке, и пожелал им помощи Божией в трудах.

    На сайте архангельского музейного объединения сообщается, что Борису Шергину довелось при жизни испытать немало трудностей с изданием книг и иллюстраций, пережить немало обвинений в «архаичности» и «псевдонародности» его творений.

    «Сейчас, в XXI веке, его личность и творчество раскрываются перед нами во всей своей полноте и непреходящей значимости. Наследие писателя — это "драгоценнейшее завещание" будущим поколениям о том, как беречь веру, любовь, семью, родину, о том, как жить в ладу с собой и каждую минуту ощущать радость и свет в душе. Может потому, наконец, пришло время отдать дань памяти и уважения этому человеку, мудрецу среди людей, чтобы осознать глубину его наследия, — говорится на музейном сайте. — Тем дороже это имя нам, землякам Бориса Шергина, что мудрость Шергина прочно связана с Архангельском, с Русским Севером, с его "светлой родиной"».

    В едином выставочном пространстве экспонируются подлинные работы Шергина-художника: рукописная книжица «Сон Богородицы» из частной коллекции Виктора Смирнова (Санкт-Петербург) и рисунки «Вид Великопоженской пустыни, иже на Пижме реце» и «Протопоп Аввакум в земляной тюрьме наг сидя» из собрания Государственного литературного музея (Москва); дневник Бориса Викторовича, подаренный Музейному объединению Борисом Егоровым, основателем Архангельского литературного музея, и документы из собрания Института русской литературы Российской Академии Наук «Пушкинский дом» (Санкт-Петербург); авторские иллюстрации к первой книге Шергина «У Архангельского города, у корабельного пристанища», предоставленные Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО (Москва).

    Также впервые представлены графические листы Людмилы Ермиловой, художницы из города Хотьково, где Шергин часто и подолгу жил в летние месяцы.

    На выставке можно увидеть этнографические рисунки Бориса Шергина — «образцы народного художества», нож для бумаги резной кости холмогорского мастера В.Т. Узикова, созданный по эскизу Бориса Викторовича, и икону-складень «Евфимий Архангелогородский» из коллекции Архангельского областного краеведческого музея.

    Особым разделом выставки является тема памятного креста, посвященного Борису Шергину (автор Максим Тычков, Санкт-Петербург), который планируется установить в Архангельске. Автор идеи памятника писатель Юрий Галкин так говорит о значимости Бориса Шергина: «Имя этого человека, который под страшной бурей века сего сохранил для нас свет души своей, мы не должны забыть и потерять — чтобы опять не забыть и не потерять свои имена и свои души».

    «Выставочный проект «Поклон Борису Шергину» — это попытка визуально и ассоциативно осмыслить творчество Бориса Шергина не только для Архангельска, но и для России в целом», — говорится на сайте музейного объединения. 

24 июнь 09:34 | : Культура / Верую

Главные новости


Московский кутёж при проклятом царизме. Меню и цены
В Архангельске появился новый разрушитель

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (275)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20