В Архангельске благословили юбилейную выставку Бориса Шергина

В архангельском музее художника и сказочника Степана Писахова открылась выставка, приуроченная к 130-летию со дня рождения русского сказителя, писателя, собирателя, этнографа и художника Бориса Викторовича Шергина (1893-1973).

На вернисаже по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия побывал игумен Феодосий (Нестеров), глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества.

В приветственном слове игумен Феодосий отметил, что Борис Шергин не стеснялся исповедовать христианство в тяжелое для Церкви время. В своих работах писатель отражал православный взгляд на мир, стремился сохранить для будущих поколений веру, несмотря на официальную атеистическую политику государства.

Отец Феодосий поблагодарил всех, кто занимается сохранением памяти о великом земляке, и пожелал им помощи Божией в трудах.

На сайте архангельского музейного объединения сообщается, что Борису Шергину довелось при жизни испытать немало трудностей с изданием книг и иллюстраций, пережить немало обвинений в «архаичности» и «псевдонародности» его творений.

«Сейчас, в XXI веке, его личность и творчество раскрываются перед нами во всей своей полноте и непреходящей значимости. Наследие писателя — это "драгоценнейшее завещание" будущим поколениям о том, как беречь веру, любовь, семью, родину, о том, как жить в ладу с собой и каждую минуту ощущать радость и свет в душе. Может потому, наконец, пришло время отдать дань памяти и уважения этому человеку, мудрецу среди людей, чтобы осознать глубину его наследия, — говорится на музейном сайте. — Тем дороже это имя нам, землякам Бориса Шергина, что мудрость Шергина прочно связана с Архангельском, с Русским Севером, с его "светлой родиной"».

В едином выставочном пространстве экспонируются подлинные работы Шергина-художника: рукописная книжица «Сон Богородицы» из частной коллекции Виктора Смирнова (Санкт-Петербург) и рисунки «Вид Великопоженской пустыни, иже на Пижме реце» и «Протопоп Аввакум в земляной тюрьме наг сидя» из собрания Государственного литературного музея (Москва); дневник Бориса Викторовича, подаренный Музейному объединению Борисом Егоровым, основателем Архангельского литературного музея, и документы из собрания Института русской литературы Российской Академии Наук «Пушкинский дом» (Санкт-Петербург); авторские иллюстрации к первой книге Шергина «У Архангельского города, у корабельного пристанища», предоставленные Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО (Москва).

Также впервые представлены графические листы Людмилы Ермиловой, художницы из города Хотьково, где Шергин часто и подолгу жил в летние месяцы.

На выставке можно увидеть этнографические рисунки Бориса Шергина — «образцы народного художества», нож для бумаги резной кости холмогорского мастера В.Т. Узикова, созданный по эскизу Бориса Викторовича, и икону-складень «Евфимий Архангелогородский» из коллекции Архангельского областного краеведческого музея.

Особым разделом выставки является тема памятного креста, посвященного Борису Шергину (автор Максим Тычков, Санкт-Петербург), который планируется установить в Архангельске. Автор идеи памятника писатель Юрий Галкин так говорит о значимости Бориса Шергина: «Имя этого человека, который под страшной бурей века сего сохранил для нас свет души своей, мы не должны забыть и потерять — чтобы опять не забыть и не потерять свои имена и свои души».

«Выставочный проект «Поклон Борису Шергину» — это попытка визуально и ассоциативно осмыслить творчество Бориса Шергина не только для Архангельска, но и для России в целом», — говорится на сайте музейного объединения.