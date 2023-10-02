Назад в кухню. Сенатор Павлова тиражирует плохие уроки истории

Борьба за рост рождаемости в России принимает гротескный характер.

Только-только утихли страсти вокруг совета зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой российским девушкам обзаводиться первенцем уже в 19 лет, иначе никак. Под «никак» можно понимать наступающий демографический кризис, когда рынку труда приходится ориентироваться на гастарбайторов из южных республик бывшего СССР. Конечно, речь идёт о специальностях, не требующих высокой квалификации (как и идеального знания русского языка), тем более, не о высшем образовании.

К слову, в вышеупомянутых республиках, особенно в отдалённых от столичной цивилизации районах, не слишком заморачиваются и со средним образованием для девочек. Типичная модель семейной жизни в Средней Азии – мужчина уезжает в российский мегаполис зарабатывать деньгУ на стройке или на общественном транспорте, раз в год приезжает в отпуск и оставляет после себя очередное потомство. Кое-кто рискует перевезти с собой и всю семью, что создаёт проблему для властей нашей страны – возникновение внутренних национальных анклавов и, как следствие, младших классов в школах, где ученики понимают по-русски через одного. Уже есть прецеденты отказа учителей от преподавания.

На фоне этого растёт балл ЕГЭ, требуемый для поступления в вуз как на бюджетное, так и на коммерческое место. Помните ироничную песенку из советских времён: «А образованные просто одолели»? Тот самый случай.

Интересно, что высказывание бывшей омбудсменши по правам детей (коей до ухода на руководящую должность в парламент являлась Кузнецова) общество обстебало как на низовом, так и на верхнем уровне, вплоть до министерств. Мол, хорошо поучать других, когда у самой жизнь сложилась почти как в сказке. Вроде бы, можно закругляться…

…но тут в поддержку идеи «вернуться к исконным русским ценностям» выступила её почти-коллега по парламентаризму сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова. С поистине радикальным предложением – с пелёнок воспитывать домохозяек как будущих многодетных матерей. Без скидок на индивидуальные способности и традиции каждой отдельной семьи. Ибо уточнения по этим пунктам приведут к публичному призыву очередного расслоению российского общества по социальному типу… хоть заново сословия вводи на законодательном уровне.

Цитата:

- Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит их: они либо начинают работать по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя — он затягивается на долгие годы, и в результате упускается вот эта детородная функция.

У самой сенаторши (простите за феминизм, но написать по-другому рука не поднимается) есть высшее образование – Академия культуры, куда она поступила на платной основе. Опыт работы тележурналистом и детским омбудсменом (опять!). И трое детей, которыми она обзавелась после получения диплома. Предъявить ей её собственную биографию в качестве примера успешности? В ответ мы наверняка услышим – но это же Я. После попадания во большую власть у вчерашних «золушек» из семей скромных бюджетников что-то происходит с мозгами (и совестью)… сколько раз замечал.

Но мы о мозгах. Подобная «переориентация исконных женских ценностей» должна привести глобальной перестройке всей системы среднего образования в России. А именно – новому разделению школ по гендерному признаку, на мужские и женские. В первых – преподавание полного цикла учебных дисциплин, во вторых – упор на домоводство и глобально сокращение объёмов как точных, так и общественных наук, ибо экономически невыгодно.

А как иначе работать с классом, где половина учеников будущие созидатели, а вторая будущие тени собственных мужей?

Или предлагаете проводить селекцию в старших классах? А это уже попахивает…

Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь) – вам знакомо такое выражение? Эти «исконно немецкие ценности» вводил известный тип по фамилии Шикльгрубер, также ратовавший за рост рождаемости нации, собиравшейся насаждать «новый мировой порядок». В той, проклятой и запрещённой в большинстве стран идеологии высшим счастьем для женщины должно стать её пребывание у семейного очага рядом с мужем и выводком детей.

Как следствие, на государственном уровне было принято решение не допускать женщин до высоких партийных и государственных постов. Уже с весны 1933 года началось освобождение государственного аппарата от занятых в нём женщин. К 1936 году были освобождены от должности замужние женщины, работавшие судьями или адвокатами. В женских школах основными учебными предметами стали домоводство и рукоделие.

Фактически объявлялся запрет на высшее образование для женщин. Уже в 1934 году в немецких университетах осталось всего 1500 студенток (в 1930 году – 32 тысячи). Судьба женщин-депутатов последнего веймарского рейхстага: 4 — покончили с собой, 10 — попали в концлагерь, 30 — находились под домашним арестом, а 43 — были вынуждены эмигрировать из страны.

Вот куда могут завести «благие намерения о пользе нации»… прямо в АД. Когда всех под одну гребёнку, когда не учитывается индивидуальность каждого, когда всех в один строй и под одним маршем.

Что касается призыва «перестать плодить людей с дипломами», то жизнь сама наведёт порядок. Сейчас по некоторым рабочим профессиям предлагают такие зарплаты, что мало кому из менеджеров снились. Опять же женщины имеют возможность самореализовываться на «удалёнке», вплоть до руководства предприятиями. Но такие, как Кузнецова, Павлова и иже с ними продолжают жить в реалиях XIX века и дальше. Когда много детей заводили не только в отсутствии контрацептивной грамотности, но из экономической выгоды – чтобы было кому сызмальства выходить в поле. О вузе тогда действительно никто и не грезил.

А ещё наши сановные дамы в своих выкладках не учли такой простой и обыденной вещи – о чём муж с институтским образованием будет разговаривать со своей десятиклассной женой, что в дружеской компании что за ужином дома, что (пардон) в койке? Ведь в вуз идут не только за чистой работой, но и за кругом общения, который на всю жизнь. До сих пор удачный мезальянс в этом смысле имеет единичные прецеденты, которые из тактичности обсуждаются полушёпотом.

Зато сенатор Павлова в одночасье стала знаменитостью. Неужели не отзовут за профнепригодность?

Леонид Черток