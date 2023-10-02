Рожай, пока молодой! Ох уж эта Госдума

«Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь 3-х, 4-х и более детей».

Такое декларативное заявление выдала Анна Кузнецова, заместитель председателя Государственной Думы. Не волнуйтесь, её коллеги не собираются (пока) ставить вопрос на голосование и облекать в форму закона. Но статус произнесшей эти слова, формулировка, что это «образ будущего Россия», к которому нужно стремиться, относит нас к поговорке – «слово не воробей».

Тем более, смущает указательное «должны». Практически тоже самое, что залезть в супружескую спальню и наблюдать, как поступают с «биоматериалом». Знаете, как женщина реагирует на глагол «должна»? Обычно делает ровно наоборот.

Напомним, Анна Кузнецова в своём допарламентском прошлом известна как Уполномоченный Президента по правам ребёнка. Если судить по её официальной биографии, активную общественную деятельность начала в молодом возрасте (26 лет), что не помешало обзавестись семерыми детишками. Счастливая мама, счастливая семья, можно только позавидовать белой завистью.

И логика вполне понятная – если получилось у меня, получится и у вас. Только не всем так везёт. Хотя бы с мужем (священником). В светском мире так много соблазнов, никак не меньше вполне объективных бытовых проблем.

Ни для кого не секрет, в каком возрасте современная молодёжь обычно начинает интимную жизнь. Не будем вдаваться в подробности и пугать пуритан, скажем расплывчато – ещё в школе. И хорошо, если первым партнёром будет человек старшего возраста. Да-да, именно хорошо, ибо будет понимать ответственность за содеянное, иметь опыт обращения с контрацептивами и просто опыт в любовных утехах (впрочем, уголовный кодекс смотрит на это под другим углом зрения).

Сегодня аттестат о среднем образовании получают в 18 лет. В некоторых школах осторожно, но проводят внеклассные часы (или как это сейчас называется) по вхождению во взрослую жизнь с позиции взаимоотношения полов. Но это теория… практика всегда более привлекательна. И ни один специалист не в состояние объяснить, с каким человеком именно ты сможешь связать свою жизнь, чтобы не разочароваться уже через полгода.

Но вот пришло указание свыше – начинать рожать с 19-ти лет, это нужно твоей стране. То есть, забеременеть уже на первом курсе и сразу в загс, вряд ли член фракции «Единая Россия» поощряет безотцовщину. Хотя на деле молодёжь всё чаще пользуется вариантом «гостевого брака».

Расшифровываем: Гостевой брак — регулярные брачные отношения между не проживающими вместе партнёрами. Да, в отдельных случаях он предполагает рождение общего ребёнка… но в очень отдельных. В подавляющей же своей массе, это своеобразная стажировка перед регулярной совместной жизнью. Притирка, поиск идеального варианта для создания крепкой семьи. В случае неудачи, расставание без душевных травм, обязательств и обременений в виде совместной ипотеки.

Но и тут есть объективные сложности. Прежде всего, место для встреч. Много ли вы знаете молодежи, имеющую собственную жилплощадь? Не у всех студентов родители настолько либеральны, чтобы безропотно внимать сладострастным стонам, раздающимся из дочкиной (сыновей) комнаты. Аренда квартиры подавляющему большинству студиозов не по карману, а «снять хату на пару часов» низводит объект страсти до сами-знаете-кого.

Впрочем, выход находили во все времена, но мы же говорим о рождении нового человека как скрепы здоровой российской семейственности.

Наша страна меняется. В том числе, во взглядах на достойную жизнь. Время, когда на одной жилплощади ютились три половозрелых поколения одной семьи, безвозвратно ушло в прошлое (по крайней мере, очень на это надеюсь). Анекдоты про взаимоотношения молодых со свекровью-тёщей лучшая тому иллюстрация, подтверждённая статистикой ранних разводов. Многие психологически не готовы становиться бабушками–дедушками в свой сороковник… как раз на взлёте собственной карьеры.

А вот молодым мамам, поддавшимся на призыв Анны Кузнецовой, о карьере можно сразу забыть, тут бы институт закончить после академки. Даже и закончишь, выкормишь… снова рожать пора, велели-то не меньше трёх-четырёх. Женская репродуктивность не безгранична, времени до 40 лет не много. Презентовать обществу нового его члена раз в пять лет - только-только вписаться в график.

То есть, главный российский специалист по защищённому детству сознательно призывает к увеличению армии многодетных домохозяек с расчётом на будущей прорыв в кадровой политике. Ну и к профессиональному патриархату буквально во всех сферах экономики. Много ли современных отцов готовы взвалить на себя подобную ношу с учётом постоянного роста материальных требований, диктуемых развитием современных технологий? Не говоря уже о том, что надо срочно переписывать региональные бюджеты под строительство дошкольных учреждений, чтобы дать молодым родителям хотя бы немного личной свободы.

Будем объективны, российское государство в сегодняшней ситуации объективно неспособно материально обеспечить такой рост рождаемости. Оно может только подкидывать на аккуратно заштопанную бедность, чтобы не скатиться до расхристанной нищеты.

Возможно, слова зампреда Госдумы были рассчитаны на изменение психологии в обществе. В России растёт и крепнет философия чайлдфри – сознательный отказ от деторождения как привилегия развитого социума.

Но давайте посмотрим правде в глаза. Есть люди, которым иметь детей категорически противопоказано в силу особенностей их характера. Вполне добропорядочные и законопослушные, но эгоисты по жизни. И даже хорошо, что они всё поняли про себя до того, как сделать маленького человека несчастным. Не обязательно для этого отдавать ребёнка в специальные социальные учреждения, можно и в домашней обстановке такую жизнь устроить, что пожалеешь, что на свет родился. Не побоями и издевательствами… одним равнодушием.

Впрочем, из окон известного здания на Охотном ряду жизнь кажется иной. Даже в Москве, не говоря уже о всей России…

Леонид Черток

(фото с https://bangkokbook.ru/galereya/gosudarstvennaya-duma-v-moskve-81-foto.html)