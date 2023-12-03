Гревцов. Прозаседавшийся

«Да, товарищи, надо смотреть прямо в глаза действительности, как бы она ни была неприятна. Не дай бог, если мы заразимся болезнью боязни правды» (И.В. Сталин)

Конец декабря. Пришло время подводить итоги политического года. Для кого-то неутешительные… но это лучше, чем врать самому себе. Иначе дальше тупик.

В вестнике «Организационно-партийной и кадровой работы» № 3 ЦК КПРФ от марта-апреля 2023 год, была дана информация по проведению социологического исследования Архангельского областного отделения и других отд.

Высокий рейтинг позитивности восприятия губернатора - + 30 у жителей. Интересен факт - 49 % из сторонников КПРФ положительно относятся к деятельности губернатора. Отрицательно относятся к губернатору сторонники ЛДПР, что позволяет сделать вывод о лидерстве в протестных настроениях. А ведь кто-то громче всех кричит – только мы реальная оппозиция исполнительной власти!

Содержательная деятельность Гревцова - 20% среди сторонников КПРФ, что ниже в два раза, чем у губернатора, представляющего «Единую Россию». То есть, персек даже в кругу единомышленников проигрывает вчистую. Цитата «Проблема с лидерством у КПРФ в Архангельской области становится очевидной при анализе позитивности отношения избирателей к руководителю архангельского отд. КПРФ. Индекс позитивности Гревцова – 6, что является удручающим., особенно, если сравнить с губернатором + 30».

При этом у Гревцова один из самых низких уровней позитивности среди первых секретарей региональных отделений, который в других областях не ниже 12 – 15 пунктов. Такие данные можно найти в аналитических выкладках самих же коммунистов федерального уровня

Причин тому много. ЦК склонен видеть в непопулярности архангельского персека молодость и недостаточный опыт. Местные коммунисты – его склочный характер. Плюс непонимание значимости идеологической работы, упор на популизм и разовые акции, о чём писалось неоднократно.

Среди респондентов 35 % оценивают работу КПРФ в регионе как критическую.

Цитата: «Среди представителей разных возрастных категорий положительно оценивают работу лидера Арх. КПРФ старшее поколения (надо полагать 65+), отрицательное отношение к нему у молодёжи». А ведь ставили Гревцова на этот пост с прицелом на привлечение в ряды партии именно молодых кадров. Надежды не оправдались.

Вывод: Руководитель регионального отделения КПРФ не смог позитивно утвердиться в восприятии жителей Архангельской области. Его известность значительно уступает губернаторской (что допустимо), а образ в целом негативный

Местные коммунисты, оставшиеся верными своим политическим взглядам, считают, что необходимо восстановить доверие к КПРФ и её лидеру со стороны уязвимой части населения региона, которая перестала воспринимать партию, как защитницу интересов народа. И преодолеть отчуждение у молодёжи, без неё у партии нет будущего. Особенно по сравнению с соседями из НАО, где коммунистов до сих пор уважают и с их мнением считаются, что наглядно показывают как социологические опросы, так и результаты выборов.

Своё мнение о «деятельности» Гревцова высказал и исключённый из рядов КПРФ, но оставшийся верным идеалам Леонид Таскаев:

- Так случилось, что региональное информационное поле вновь сотрясли «феерические достижения» Архангельского областного отделения КПРФ, которое до сих пор «возглавляет» безнадёжно «молодое» (в политическом смысле) дарование.



Дабы не повторяться во множестве личных сообщений, изложу своё мнение здесь, по обоим предновогодним «достижениям» Архангельского регионального отделения КПРФ. Хотя и повторять прописные причинно-следственные связи, приведших к такому результату «первых оппозиционных» давно не комильфо.

Слитый Митинг. Данное мероприятие было заявлено в защиту интересов жителей переулка Водников и против программы Комплексного Развития Территорий (КРТ). Саму идею митинга в суровый мороз на отшибе я критиковать не буду, потому что обратившиеся к нынешнему руководству КПРФ люди, явно были в отчаянии (если кто бывал в переулке Водников – поймёт о чём я). Других форм донесения своих требований до властей, жители предложить не могли, так как вряд ли являются людьми в политических процессах искушёнными.

Но вот реакция местного руководства КПРФ, лично меня, просто обескуражила. Вообще, беда этого митинга в том, что действующее руководство местной КПРФ собственноручно сделало всё, чтобы мероприятие получилось как можно менее заметным, массовым, а, как следствие, и менее результативным.

Мы сейчас даже не будем сравнивать митинг в Коряжме, организованный экоактивистами и митинг в Архангельске, организованный, как оказалось, больше «при поддержке» региональной КПРФ, нежели ей самой так как основная организационная заслуга была у жителей ветхих домов.

Достаточно отметить, что к экоактивистам на митинг буквально на цырлах прискакал глава Коряжмы, господин Ткач и заслуженно получил от людей «на орехи» и был освистан. В Архангельске же власть банально переиграла горе-устроителей, организовав альтернативную встречу в теплом помещении.

Проще говоря, господин Гревцов, "показав стойкость северного характера", помог Мореву разделить жителей ветхих деревяшек, а то и противопоставить. Браво. Разделяй и властвуй, старый принцип. Недаром, по мнению видных едроссов Архангельской городской думы прошлых двух созывов, господин Гревцов был для них лучшим руководителем фракции КПРФ и настолько «эффективным», что в гордуме Архангельска остался, и то чудом – один депутат.



Можно ли было иначе? Конечно. Вариантов масса. Особенно богатый опыт по консолидации общества в решении вопросов с городскими и областными властями, в правовом поле, у северодвинцев, и их практика публичных общественных слушаний, где тон задавали отнюдь не чиновники. Но зачем всё это, если задача стоит другая, неправда ли?

Вишенкой на торте, конечно, стало публичное попрошайничество депутата Гревцова. Будучи на зарплатной должности в АОСД и имеющий в распоряжении бюджет всей партийной организации, «товарищ» не гнушался выпрашивать у северян бензогенератор для митинга. Возможно, «кондовому партийцу» Гревцову это будет осознать тяжело, но такие «расходники» для организации деятельности вроде как оппозиционной партии надо иметь, если не на балансе парторганизации, то как минимум в её активной материальной части.

В качестве вывода – отмечу, что жители ветхих деревяшек добились бы большего в их спорах с властью, если бы вступили в кооперацию с экоактивистами в части подготовки и планирования мероприятий, нежели с тем, во что исковеркали Архангельское областное отделение КПРФ политические неумехи из ныне всё ещё действующего руководства.

От редакции: Напомни, что упомянутый злосчастный митинг стал официальным поводом для выхода из фракции КПРФ в АОСД Надежды Виноградовой, оставившей бывших соратников в двучленовом состоянии. О причинах и следствиях читайте здесь.

(фотошутка из https://dzen.ru/a/Yb8B9qz-FDu0dZDk)