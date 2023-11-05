Начался Рождественский пост. О чем думать и что есть

Сегодня у православных начался Рождественский пост. Продлится он до 6 января включительно.

Смысл его не только в ограничении себя в приеме пищи, но и в строгом соблюдении всех церковных канонов. Если коротко – поменьше грешите и чаще обращайтесь к Всевышнему. Но не с просьбами. С благодарностью за всё.

О смысле этих дней

Любой многодневный пост, и Рождественский в том числе, готовит нас к максимально глубокому, полноценному переживанию предстоящего праздника, который придет в ночь на 7 января. Цель постящегося христианина — добиться, чтобы встреча со Христом в праздничный день стала для него действительно важным событием, подготовленным и усиленной молитвой, и подвигом воздержания. Человеческие тело и душа взаимно влияют друг на друга. Поэтому, ограничивая себя в физическом плане (например, в еде), мы помогаем и душе: мы перестаем разбрасываться по сторонам и больше концентрируемся на духовной жизни: молитве, размышлениях о Христе, на исполнении Его заповедей.

Кроме того, ослабляя тело (да и душевные силы тоже) менее калорийной, чем обычно, пищей, мы учимся подчинять наши желания разуму и воле, а разум и волю — Богу.

О пище телесной

Во все дни Рождественского поста церковный устав Типикон предписывает воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов. По понедельникам (до дня памяти святителя Николая — 19 декабря) можно есть горячую пищу без масла; во вторник, четверг, субботу и воскресенье — рыбу и постную пищу с растительным маслом; самый строгий пост традиционно — в среду и пятницу (сухоядение: овощи, фрукты, хлеб). Впрочем, если на среду или пятницу попадает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, то разрешается рыба.

После дня памяти святителя Николая и до дней предпразднства Рождества (2–6 января) рыба разрешается только в субботу и воскресенье, а пост в другие дни становится строже. В дни предпразднства пост самый строгий: рыба не вкушается вообще, пища с маслом — только в субботу и воскресенье. А в сочельник (с вечера 5 января до вечера 6-го) существует традиция не есть ничего до появления первой звезды, после чего принято подавать на стол сочиво — вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом и другими сухофруктами.

Но нужно обязательно учитывать, что все эти правила — строгий монастырский устав. Миряне (не монахи), как правило, постятся мягче, советуясь насчет питания со своим духовником и в зависимости от своих жизненных обстоятельств.

Традиционно мирянами не практикуется сухоядение (или практикуется только в дни строгого поста со 2-го по 6-е января), рыба исключается из пищи только в среду и пятницу (и со 2-го по 6-е января).

Впрочем, даже в строгие постные дни ваш стол может быть разнообразным и богатым при наличии кулинарной фантазии тех, для кого любимое место – кухня.

Пшенная каша с черносливом и орехами

1 стакан пшенки залить двумя стаканами холодной воды. Поставить на огонь. После закипания уменьшить огонь и варить, пока вода не выпарится. Чернослив (полстакана) промыть, залить ½ стакана воды, варить до размягчения. Отвар слить, чернослив смешать с пшеном и дроблеными грецкими орехами. Если каша покажется слишком сухой, можно добавить немного отвара и перемешать.

Икра грибная

Грибы мелко нашинковать (если грибы свежие, предварительно отварить в соленой воде, а сушеные вымочить и отварить). Лук порубить, слегка обжарить до золотистого цвета, смешать с грибами. Заправить уксусом, посыпать мелко рубленным зеленым луком. Подается как отдельная закуска, добавка к гарнирам или в виде намазки для бутербродов.

Рулетики из кильки особые

Кильку просолить, очистить от костей, промыть. Свернуть рулетиками и закрепить спичкой и бутончиками гвоздики. Уложить в эмалированную кастрюлю, залить маринадом от грибов. Дать пропитаться в течение 1-2 дней. Выложить на блюдо, рядом выложить маринованные грибы. Подать на стол, украсив зеленью.

Овощной суп

Капусту нашинковать, помидоры, сельдерей, перец нарезать небольшими кубиками. Вскипятить воду. В кипящую воду положить капусту и зелень (лучше базилик). Снова дождаться закипания и всыпать перец, сельдерей и томаты. Лук-порей тонко нарезать, всыпать в кипящий суп. Огонь убавить. Обжарить на растительном масле лук и мелко натертую морковь, выложить в суп. Варить суп до готовности. Выдавить в суп чеснок и зелень, оставить постоять под крышкой несколько минут. Разлить по тарелкам.

Икра пикантная

Чеснок растолочь, добавить грецкие орехи и снова растолочь. Пшеничный хлеб замочить в небольшом количестве воды, на пару минут. Затем отжать и смешать с орехами и чесноком. Взбить деревянной ложкой, постепенно добавляя масло, пока не получится густое пюре без комочков. Влить лимонный сок, тщательно размешать. Выложить в икорницу или тарелку, разровнять, украсить зеленью.

Постный салат с ананасом

Для соуса смешать постное масло с соком половины лимона и горчицей. Если заправка получается густая, влить несколько ч. л. сиропа из-под консервированных ананасов. Салат айсберг порвать руками в тарелку, свежий огурец нарезать на тонкие ленты овощечисткой. Положить к салату огурец и ананас, нарезанный кусочками, полить заправкой и перемешать.

Постные тефтели в соусе

Заранее замоченную чечевицу отварить до готовности и измельчить в блендере. Рис сварить до полуготовности. Очищенные морковь и лук нарезать на крупные кусочки произвольной формы и тоже измельчить в блендере. В глубокой миске соединить чечевичный фарш, рис, измельченные овощи. Сюда же добавить кукурузную муку. Сформировать тефтели желаемого размера. На сковороду, смазанную растительным маслом, выложить тефтели, залить их томатным соусом примерно до середины. Накрыть сковороду крышкой и тушить тефтели на медленном огне 20–25 минут. Подавать, посыпав зеленью.

Да прибудет с вами благодать!