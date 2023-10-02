Три слова на экране. В Архангельске рассказали о тайнах кинодубляжа

На международном кинофестивале Arctic open, конечно же, демонстрируются фильмы из разных стран — Китая, Дании, Ирана, Турции, Италии, Азербайджана, Канады и других. Задумывались ли вы над тем, кто переводит эти фильмы на русский язык и как? Дарья Койбина выяснила, что этим занимаются студенты старших курсов Северного (Арктического) федерального университета. Доцент кафедры перевода и прикладной лингвистики Майя Лютянская рассказала о спорных моментах при переводе, зачем переводчики связываются с режиссёрами фильмов и почему студенты искали оригинальную цитату Ленина в отечественном фильме.

— Майя Михайловна, расскажите, как вы начали сотрудничать с кинофестивалем Arctic open?

— Сотрудничество с организаторами Arctic open продолжается уже несколько лет. Мы начинали его на кафедре перевода и прикладной лингвистики вместе с коллегами. Впервые к нам обратились с просьбой помочь с переводом субтитров, когда объём фильмов иностранных участников был очень большой, и у организаторов не хватало ресурсов, чтобы справиться в сжатые сроки. Мы согласились с удовольствием, потому что для нас и для наших студентов это возможность поучаствовать в реальном проекте, когда есть заказчик, настоящие сроки, ответственность, понимание того, что такое конфиденциальность информации, которую ты получаешь. Всё то, о чём мы рассказываем студентам в теории, они получают в реальной практике.

— Как вы находите этих студентов?

— Каждый год это индивидуально решается, потому что объём каждый год разный. Были годы, когда было очень много фильмов иностранных, и мы подключали не одну группу. У нас работали и магистранты, и все переводчики, которые выходят на четвёртый курс — ребята постарше, с большим образовательным опытом. В этом году объём не такой большой, мы справляемся пока силами одной группы. В группе семь человек, из них в проекте активно работают пять. Это волонтёрская работа, которая идёт за пределами основной программы. Мы не отменяем свои пары, мы работаем по программе, а эту работу мы проводим дополнительно. И поэтому, если кто-то из студентов не хочет заниматься этой волонтёрской деятельностью, мы их не заставляем. Но, как правило, таких нет, им всегда интересно.

Сейчас работает группа, у которой первый язык — английский, второй — немецкий. В прошлые годы в ситуации, если нам нужно было больше участников, больше ребят, мы подключали и выпускные группы с другими направлениями, где английский второй язык. Субтитры идут в 99% случаев на английском языке. На моей памяти может только один фильм или два были с французскими субтитрами.

— Если перевод субтитров для фестиваля — волонтёрская работа, почему ребята занимаются этим сейчас на паре?

— Мы часть занятия посвящаем ответам на вопросы по субтитированию. Часть работы выносится на дом, на самостоятельную работу, потому что мы не можем всю пару потратить. Я распределяю время на занятие таким образом, чтобы мы обсудили проблемы с переводом, когда нам нужно брейнсторминг провести. Мы решаем проблемы совместно, обсуждаем, уделяем какую-то часть занятия. Но дополнительное время на перевод уже за пределами пар, это домашняя работа однозначно, плюс какое-то обсуждение на переменах, если этого требует сложность вопроса.

— Опишите вашу работу с фильмами.

— Мы получаем фильм от организаторов. Нам приходит видео и либо субтитры в форматах ASS или SRT, которые совместимы с программами для субтитрирования, либо субтитры приходят в формате DOC, тогда нам приходится создавать этот файл самим. Ребята оттачивают навыки работы в программе для подготовки субтитров. Обязательно мы начинаем с просмотра видео, потому что без видеоряда невозможно грамотно делать субтитры. Обсуждаем содержание картины, что хотел автор донести — это очень важно в будущем при выборе вариантов перевода.

Дальше начинается техническая работа. Ребята заносят перевод субтитров в программу. Мы смотрим, насколько хорошо субтитры ложатся на картинку, насколько соотносятся кадры на экране и как звучат фразы. Плюс есть технические ограничения, например, количество знаков в строке строго регламентировано. Оно может варьироваться от заказчика к заказчику, от студии к студии. Например, мы работаем в программе Aegisub (кроссплатформенный редактор субтитров с открытым исходным кодом — прим. ред.) — она в свободном доступе находится, поэтому именно ей пользуемся. В программе загорается красный цвет, когда количество знаков больше, чем должно быть в строке. Иначе зрителю тяжело — он не будет успевать читать и смотреть, что происходит сейчас в кадре. Поэтому перед студентами встаёт сложная задача. Одно дело — просто перевести текст. А другое дело — осуществить компрессию этого текста так, чтобы не потерять смысл, уложиться в технические требования, донести идею — это требует от них дополнительных усилий и развивает очень хорошо их переводческие навыки. После того, как они решают, что они сделали всё от них зависящее, я обязательно просматриваю субтитры и отправляю их нашим заказчикам.

— А вы от них какую-то обратную связь потом получаете?

— Обратная связь есть всегда. В этом году мы уже отработали детскую программу фестиваля. И ребята в этом году не только переводили титры, но ещё и поработали немножко актёрами дубляжа. Была необходимость для некоторых фильмов озвучить текст — видимо, для аудитории с ограниченными возможностями. Организаторы выразили благодарность студентам. Нам это очень приятно, и самое главное, что ребятам это даёт мотивацию, стимулирует на развитие в профессии.

— Можете рассказать, как процесс озвучивания происходил?

— Это не был какой-то профессиональный дубляж. Ребята готовили субтитры заранее, они знали, когда, что появляется на экране, и читали с листа. Для них это тоже была дополнительная нагрузка, потому что это тяжело — успеть попасть в кадр, произнести с правильной интонацией, громкостью голоса. И если аудитории было приятно слушать, значит, они хорошо справились со своей работой.

— Можете ещё рассказать про спорные моменты в переводе с точки зрения языка?

— Из последнего, например, мы разбирали слово «time». Что сложного в слове «time»? Все знают, что это «время». Но мы понимаем, что слово «time» в разном контексте может означать и эпоху, и какой-то период времени, и идею скоротечности этого времени, и идею того, что у каждого времени какие-то свои истории, и так далее, и так далее. В одном из фильмов есть фраза, в которой обыгрывается слово «time»: «Is it about time?» Количество смыслов, которые можно вложить в эту фразу, огромно. Нам нужно было найти тот самый нужный смысл, поэтому нам понадобился комментарий режиссёра. Фраза появляется с вопросительным знаком, а в русском языке аналогичная по смыслу фраза обычно не звучит как вопросительное предложение. Она звучит как утвердительное предложение, но тем не менее подразумевает в себе некий риторический вопрос. «Может быть, это лишь вопрос времени», говорим мы. И вот как нам оформить, если мы не можем убрать вопросительный знак из кадра? Как нам переформулировать фразу? Как нам её выстроить? В результате работы это три слова, которые появляются на экране. Но брейнсторминг у нас был очень-очень активный.

— А расскажите, как вы часто с режиссёрами связываетесь? Как это происходит?

— Мы не часто связываемся с режиссёрами. Есть фильмы, которые проще поддаются переводческим решениям. И, как правило, если организаторы Arctic open направляют материалы, часто фильм уже сопровождается комментариям. Упомянутый мною фильм не сопровождался, поэтому мы запрашивали комментарий у режиссёра. В случаях, когда мы понимаем значение, и у нас нет сомнений, тогда мы просто делаем. А если у нас есть сомнения, то мы стараемся как-то подкрепить свои выводы реальным мнением, выводами тех, кто создавал это кино.

— Вы сами пишете или звоните режиссёру?

— Напрямую мы режиссёру написать не можем, у нас этой информации нет и не должно быть. Конечно, через организаторов с ними связываемся, то есть мы задаём вопросы нашим контактным лицам в Arctic open, и они нам какую-то информацию присылают дополнительно.

— Вы сказали, что прежде, чем начать переводить фильм, вы его просматриваете. Бывало ли такое, что вы или ребята не до конца понимали смысл самого фильма?

— Я очень надеюсь, что мы поняли смысл фильма до конца, потому что если мы его не поняли в итоге, то, как я всегда говорю, без понимания не бывает перевода. Я могу снова сослаться на пример со словом «time». Вы посмотрите фильм и потом вспомните наш комментарий о том, что ты не всегда уверен, что сейчас интерпретируешь фразу именно так, как её задумывал режиссёр, как он хотел, чтобы зритель её понял. Такие нюансы бывают. Поэтому здорово, что у нас групповая работа, потому что одна голова хорошо, а две — ещё лучше. Мы обсуждаем, пересматриваем ещё раз и находим подсказки. Мы ищем, где автор оставляет какие-то подсказки — они могут быть в словах, в каких-то в знаках на экране, в каких-то картинках, кадрах. Нужно идти от смысла. Потому что переводческие решения — это не совсем «слово за слово». Порой фраза может быть оформлена совсем другими словами, но с тем же самым смыслом. Всё начинается именно с правильного понимания замысла.

— А можете сейчас привести самые запоминающиеся фразы из фильмов кинофестиваля?

— В детской серии был фильм «Серьёзный и живой» китайского режиссёра, где автор проводит параллель между китайским школьником, который жил несколько десятилетий назад, до промышленной революции в Китае, и современным китайским мальчиком. И показывает, что дети не меняются — один пинает по пыльной дороге камни, а второй идёт и пинает у себя в красиво оформленном саду садовые камешки. Один ест мороженое грязными руками, сидя на песке, а второй ест вкусное мороженое в машине у дедушки. Но сама природа детства и вот эти простые детские радости одинаковы. И в фильме был момент, где идёт цитата из другого фильма — про Владимира Ильича Ленина. Потому что Китайская Советская Республика в то время его цитировала. Маленький мальчик-герой стоит на холмике и изображает Ленина на броневике, повторяя цитаты из фильма про вождя. Студентам стало настолько интересно, что они нашли этот фильм, нашли нужный кадр и послушали, что на самом деле говорил там Владимир Ильич. Потому что через перевод с русского на китайский, с китайского на английский, с английского на русский от реальных фраз, которые произносил Ленин, мало что осталось. Студенты решили пойти своим путём — вернулись к самым истокам и записали речь Ленина в субтитр ровно так, как она звучала в оригинале. Мне было очень интересно за этим наблюдать, потому что это уже не то поколение, которое знает о Ленине много. Прелесть переводческой работы всегда в том, что никогда не знаешь, что тебе придётся узнать. А узнавать приходится очень много неожиданного, тем самым интересного.

— А какие фильмы из программ Arctic open вам запомнились больше всего?

— Это, наверное, неправильный ответ, что все фильмы нравятся? (смеётся) Но Arctic open — это такая возможность переосмыслить моменты, о которых мы в суете часто не думаем. Потому что некоторые фильмы невозможно без слёз смотреть, я думаю, что ребята тоже с этим сталкивались. И я всегда смотрю и задумываюсь о том, насколько талантливы люди, как у них получается за эти 10-15, порой за 6 минут, не говоря много и вроде много не показывая, но так выстроить кадры, выстроить фразы, чтобы так глубоко поднять какую-то человеческую проблему. Например, тот же фильм «Серьёзный и живой», где поднимается проблема детства, беззаботности, говорит о том, что мы должны помнить, что детям нужно детство, мы должны создавать детство для них. Из детских ещё интересный фильм «AF — прощение», понять смысл которого до конца мне помогли студенты. Про турецкого мальчика, у которого украли хорошую, дорогую обувь. И когда он пошёл её искать, он нашёл обувь в семье своего сверстника — в бедной семье, где, как он понял, родители болеют и не могут позволить купить своему ребёнку хорошую обувь. И по взглядам дети друга поняли, но этот мальчик из богатой семьи на ходу сказал: «Ой, я ошибся, я другую квартиру искал». Он подарил свою дорогую обувь бедному мальчику и просто ушёл. Это про простые такие человеческие ценности, которые дети не потеряли, несмотря ни на что. Мне кажется, это очень важно и показывать, и вспоминать об этом. И в своих детях развивать любовь к ближнему.

— Последний такой, наверное, философский вопрос. Как вы считаете, почему важно показывать фестивальные иностранные фильмы нашему северному зрителю?

— Наверное, для того, чтобы понять, что независимо от того, где люди живут — на юге, на севере, в Китае, в России, в Дании — это люди, и человеческая природа очень-очень похожа. Она, по сути, одна. Те ценности, чувства, которые мы разделяем — добро, сочувствие, сопереживания, забота и так далее — как оказывается, они такие же точно для всех, для всего человечества. Это стирает границы, меняет наше представление о другой культуре, убирает ложные стереотипы. Да и просто, мне кажется, делает нас добрее и ближе друг к другу. Вот и всё.

Послесловие…

Полина Сазанова, 4 курс САФУ:

- Работа на Arctic open - новый для меня опыт, безусловно, очень полезный, очень интересный, поскольку я никогда раньше не работала на таком большом проекте. Работа действительно важная для меня и для моего будущего, поэтому я думаю, что это хороший шаг в будущей карьере.

— Какой из фильмов больше всего запомнился?

— Конечно, «Моя игрушка». Это очень сильный фильм, очень драматичный. О важном, о том, что происходит и в нашей стране, и по всему миру, и то, что касается всех нас. Ну и, наверное, он наиболее понятен людям, затрагивает самые глубокие эмоции.

— Какие были самые запоминающиеся фразы из всех этих фильмов? Или какие вызвали затруднения?

— Самой запоминающейся для меня стала статистика, которая приведена в фильме «Моя игрушка». Там огромный текст, но особенно запало в память, сколько детей забирают под опеку государства. Были определённые сложности передать смыл фильма как технически, так и морально.

— Расскажите, как происходило озвучивание фильмов?

— Мы приходили в кинозал, садились на определённые ряды, и нам давали микрофон после того, как ведущий представит фильм зрителям. Мы заранее переводили все реплики из фильмов, и когда наступал нужный момент, мы зачитывали в микрофон для всей аудитории то, что уже перевели. Конечно же, мы пытались отыграть персонажей, передать их определённые черты, характер, подстраивали голоса под детские. Самая интересная работа была — подстроить перевод под детскую речь, потому что дети обладают ограниченным лексиконом, и какие-то концепции приходилось передавать с помощью их простых объяснений.

— То есть вы озвучивали прямо в процессе показа фильма в зале? А почему не записали голос заранее?

— Не было технической возможности. У нас было ограниченное время, когда попросили об озвучивании. Мы закончили практически прямо к показу. Один из фильмов нам дали озвучивать буквально за день до показа. Очень большой диалоговый фильм. Это много персонажей, много детей. И нам, и организаторам не пришла идея записать это заранее. Но отыгрывать это прямо в процессе, наверное, было интереснее и как-то ближе к зрителям. Многие зрители нашему чтению даже аплодировали отдельно за отыгрыш и за то, как мы смогли погрузить их в фильм.

Да, было сложно, поэтому пришлось очень много тренировать озвучивание фильма дома. Я лично провела не один час, пересматривая все фильмы, зачитывая их заново, подбирая что-то, убирая, изменяя, добавляя какие-то интонации. Но, в общем, это всё дело тренировки.



