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Информационно-аналитический портал
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Мы наш, мы новый мир построим… Многополярный

Всё новое рождается в муках, пусть то ребёнок или новая структура Мира.

 Нам говорят, что Америка утрачивает своё мировое лидерство. Думаю, что это так, но до полной победы многополярного мира ещё далеко и тот путь, который нам придётся пройти будет замешан на большой крови.  Сегодняшние события в Израиле – это ещё один шаг к утрачиванию политического и морального влияния США в мире, разрушается та структура, по которой жили почти 30 лет.

 Информационное поле бурлит, освещая события на Ближнем Востоке, предсказывая, что будет дальше, однако определённо можно сказать одно - наш ждёт большая война.

Израиль не может оставить без ответа террористическую вылазку Хамас. Уже объявлен ультиматум – выйти мирному населению из сектора Газа за 24 часа, а потом будет тотальная зачистка территории, которая неизбежно приведёт к большой войне. Группировка Хезболла, находящаяся в Ливане и которая намного сильнее Хамаса, не останется безучастной и вмешается в события. Произойдёт и военная консолидация и соседних арабских стран.

Втянутся в боевые действия и американцы, которые уже подтянули большие силы двух группировок ВМС.

Но у многих сторонних наблюдателей возникает вопрос – как такое могло случится? Почему разведка и вооружённые силы Израиля оказались не готовы к такому развитию страны? 

Зачем Хамас, по сути, превращает свой народ в жертву, изгоя в мире, пошёл на это. Понятно, что их выступление и акты беспрецедентной жестокости против израильтян, приведёт лишь к значительным жертвам среди мирного населения самого народа Палестины и не будет никакого результата, которого они хотели достигнуть.

Предлагаю взглянуть на эти события по-другому.

Фактора внезапности тут не было, а было обыкновенное предательство, заговор радикальных группировок в самом Израиле и Хамас*.

Радикальные еврейские группировки сформировались ещё в 1931 году и проявили себя как жестокие и бескомпромиссные террористические организации 

(«Иргун» и «ЛЕХИ»), которые провозгласили принцип «Око за око» и безжалостно боролись с арабами. В 1946 году они устроили террористический акт против британских солдат, взорвав гостиницу «Царь Давид», где погибло 95 военных и 175 было ранено. Позднее их деятельность в государстве Израиль была признана преступной. Всех переловили и посадили в тюрьму. Однако, радикальная идеология никуда не ушла.

В последние тридцать лет ситуация в регионе была более-менее стабильной. После договорённости в сентябре 1993 году в Осло, между лидерами Палестины Ясиром Арафатом и Израиля Ицхак Рабином, когда они признали друг друга и договорились о путях сближения.

Радикалам с той и другой стороны эта ситуация была не по нраву, поэтому в 1995 году радикальные сионисты убивают Ицхака Рабина, а в 2004 года умирает Арафат, есть веские основания полагать, что он был отравлен.

Соответственно процесс сближения позиций между палестинцами и израильтянами был остановлен. 

Палестинская автономия и сектор Газа попали под хорошие ООНовские субвенции. Хорошо помогала и объединённая Европа.

Когда я смотрю кадры из сектора Газа, меня удивляет тот факт – современный, огромный и хорошо застроенный город, с развитой инфраструктурой. Вы сравните картинку из Газы с нашей Маймаксой, или посёлком ЛДК им. Ленина, или с любым другим посёлком нашей Архангельской области. Деревянные «хибары», уровня удобств 20 х годов прошлого века, а там живут люди современной супердержавы.

 Когда мы видим репортаж из больницы сектора Газа, с прекрасным медицинским оборудованием и сравниваем, что у нас в Первой городской больницы (которую мне пришлось посетить этой зимой). Сравнение далеко не в нашу пользу.

Дальше – корреспонденты, говоря о нищенской жизни палестинцев, спрашивают – как можно жить на доход в 10 – 12 долларов день? 300 – 350 долларов в месяц. Переведем на рубли по курсу сегодняшнего дня, получается 28 000 – 35 000 рублей. Да у нас 80 % населения живёт на такие доходы!

Много говорят об отсутствии перспективы у палестинской молодёжи, которая подталкивает их в радикальные группировки.

 А какая перспектива молодёжи с окраин города Архангельска, Каргополя, или других посёлков и деревень? Куда идти, работы там практически, нет.

Палестинцы сегодня не нищие, много их учатся в хороших учебных заведениях по всему миру и по интеллектуальному развитию они ничем не уступают израильтянам.

По материальному достатку – они находятся на том же уровне, что и средний россиянин, по уровню медицинского обслуживания – даже лучше, а мы страна с огромными энергоресурсами, сравнимыми с Саудовской Аравией и Кувейтом, где уровень жизни в разы превосходит нас.

Возвращаясь к случившемуся в Израиле, по логике целей, получается заговор радикалов, как с той, так и с другой стороны.

Израильским радикалам – такое состояние уровня развития палестинских автономий, как бельмо на глазу. Нужен только весомый повод, чтобы развязать масштабную войну и убрать всех палестинцев. И вот, он есть…

То, как развивалась атака ХАМАС, показывает - без предательства со стороны израильтян не обошлось.  

Тогда, зачем они пошли на это? 

Нет, не из-за деньги, а только из своих далеко идущих политических целей.   Радикалы договорились.    В истории были подобные «сделки» - например украинские националисты и фашистская Германия. 

Кто может остановить надвигающуюся трагедию большой войны? 

На мой взгляд - только позиция лидера палестинского народа Махмуда Аббаса. Ему нужно занять спокойную позицию, договориться с Израилем о прекращении операции в секторе Газа и с Хамасом о прекращении террористических акций. Хотя хамасовцы и сторонники Аббаса не находятся в дружественных отношениях, более того – они непримиримые враги. Хамасовцы в 2006 году в секторе Газа сбрасывали аббасовцев с крыш домов. 

Мне довелось встречаться с Махмудом Аббасом при весьма интересных обстоятельствах. 

В июле 1982 года, я, будучи абитуриентом Московского университета, проживал в общежитии МГУ, в высотке (там было 18 этажей) на 11 этаже. Меня подселили к товарищу из Колумбии, а соседней комнате жили палестинцы. Вечером мы с Раулем, бывало, пили чай, он редко забегал в общежитие, т.к. жил у своей знакомой девушки, и разговаривали о разном. Однажды, я его спросил про соседей – А почему у палестинцев такие дядечки ещё учатся, уже за сорок, а они всё ещё студенты?

- Так это не студенты, а аспиранты, но ребята они хорошие, вежливые.

- Да, я познакомился с ними, всех их зовут или Мухаммед, или Махмуд.

- Да, они такие, Мухаммед молодой, а Махмуд уже в возрасте, ему 47. 

- Махмуд Аббас, большой человек в Палестине, ты о нём ещё услышишь.

Мои соседи собирались почти каждый вечер, много говорили, о чём-то спорили, курили и пили чай. Были вежливые и приветливые, здоровались все со мной за руку, хотя я тогда был ещё совсем молодой человек. 

Возвращаясь к событиям в Израиле, хочу сказать, что для России сегодня это определённая надежда на то, что ослабнет внимание к событиям на Украине со стороны США и Евросоюза. 

Да, ситуация у нас просто не простая - в экономике, галопирующая инфляция последних месяцев, а также полная стагнация на фронтах СВО, что далеко не лучший фон для победных заявлений наших пропагандистов. 

Определенные надежды на то, что засверкает на Тайване – появится «второй фронт», конечно не оправдались, я уже писал на эту тему («Тайваньский синдром»), а России одной тяжело сражаться со всем Западом в одиночку за Многополярный мир.

Не хочется быть циником. Но ситуация такая для России, что опять вспоминаю слова В.И. Ленина «Чем хуже, тем лучше.»

 Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord»

*Мнение редакции не всегда и не во всем совпадает с мнением авторов публикуемых материалов

(фото с https://worldrussia.com

 

 

16 октябрь 10:00 | : Горячая тема / Политика

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