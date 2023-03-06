Тайваньский синдром. Взгляд из Архангельска

Тайвань, откуда взялась это государство, почему идут такие споры о его дальнейшей судьбе?

Мои первые впечатления от Тайваня можно датировать еще концом 70 -х годов, когда я, одно время, занимался настольным теннисом. Тогда пользовались большим уважением тайваньские теннисные ракетки и шарики, ну и, конечно, футболки. Про китайские товары мы даже не слышали.

Послушав сегодня наши средства массовой информации, телевизионные дебаты политологов, невозможно понять, почему Китай еще не начал процесс присоединения Тайваня.

На самом деле все гораздо сложнее.

Коренное население Тайваня – племена гаошань – родственны не китайцам, а филиппинцам. Только в 1335 г. Монгольская империя, владевшая Китаем, создала ведомство для управления Тайванем, до этого остров развивался самостоятельно. Но китайцев на острове было немного, и его связи с Китаем оставались спорадическими. В XVI веке на Тайване обосновались португальцы, назвавшие остров Формозой (Прекрасной), (такое название прижилось, поэтому вплоть до середины 20 века Тайвань везде называли Формозой); затем там появились испанские и голландские крепости.

В 1628 г. в приморских провинциях Китая разразилась сильнейшая засуха, и на Тайвань хлынул поток китайцев. В 1662 г. китайские повстанцы вытеснили с острова голландцев (португальцы и испанцы покинули его раньше), но культурное влияние европейцев частично сохранилось: часть аборигенов-гаошань и китайцев приняли христианство и некоторые европейские обычаи. Только в 1683 г. Тайвань был окончательно присоединен к Китаю, которым правила маньчжурская династия Цин.

Население острова к тому времени состояло в основном из китайцев и китаизированных аборигенов, хотя гаошань составляли большинство в восточных, горных районах острова, а смешанное население сохраняло элементы как туземной, так и европейской культуры. Остров превратился в центр пиратства и стал настоящим логовом антиправительственных тайных обществ, известных как Триады.

В 1895 году остров был захвачен Японией после войны с Китаем, все восстания местного населения против японцев жестоко подавлялись.

В 1918 г. премьер-министром Японии стал Хара Такаси, выдвинувший идею японизации Кореи и Тайваня: корейцы и тайваньцы должны были полностью интегрироваться в японское общество. Вместо военных, губернатором острова стал гражданский политик Дэн Кэндзиро, приступивший к политике японизации. На Тайване были отменены телесные наказания и в целом распространены японские законы. Остров покрывался сетью дорог, учебных и медицинских учреждений. Населению прививался японский язык, обычаи и одежда, активно проповедовался синтоизм.

Тайваньцы получали японские имена и фамилии. Выучившие японский язык и перешедшие на японский образ жизни тайваньцы получали полноценное гражданство Японии. В 1935 г. на острове прошли выборы в местные органы власти, а в парламенте Японии появились депутаты-тайваньцы.

Позднее японское влияние на тайваньцев сыграло положительную роль – хорошее образование населения и японская дисциплина, стало одним из оснований бурного роста тайваньской экономики.

В 1945 году, после разгрома Японии, на острове установилась власть гоминьдановского Китая. Возвращение в лоно отсталого, неорганизованного, чудовищно коррумпированного Китая оказалось для тайваньцев настоящим шоком. Администрация первого китайского губернатора Чэнь И была невероятно коррумпированной, прибывшие с материка чиновники относились к тайваньцам с ненавистью и презрением.

28 февраля 1947 года в Тайване вспыхнуло восстание против правления гоминьдановцев на острове, но оно было жестоко подавлено, 30 000 погибло и около 4 000 было казнено.

Здесь судьба Тайваня тесно переплетается с партией Гоминьдан с материкового Китая, поэтому, чтобы понять, что происходит на острове сегодня, нужно перенестись на 100 лет назад, в Китай.

В 1911 году, после ряда восстаний против маньчжурской династии Цин, произошла, по сути, буржуазно-демократическая революция в Китае, и как следствие, развернулась Гражданская война. Одним из важнейших политических сил в то время стала партия Гоминьдан во главе с Сунь Ятсеном. С победой Октябрьской революции в России большевики, во главе с В.И. Лениным поддержали борьбу партию Гоминьдан за расширение социальных свобод и национальную независимость и даже послали военных советников.

Запад занял анти-Гоминьдановскую политику.

Сунь Ятсен и Ленин поддерживали дружеские отношения через переписку, хотя лично никогда не встречались. Однако они расходились во взглядах: Сунь Ятсен предлагал модернизацию капиталистического строя. Ленин же настаивал на модели советского социализма. Сунь Ятсен в книге «Материальное строительство» писал, что в поисках выхода из тяжелого положения будет готов даже построить социализм в Китае «в случае крайней необходимости» (то есть из этого следует, что он вовсе не горел идеей всемирной революции и идеей построения рая на земле). Сунь Ятсен своей деятельностью пытался вывести Китай из состояния раздробленности, экономической и политической отсталости к единому государству, которое займет достойное место среди великих держав.

Руководствуясь политикой Коммунистического Интернационала по расширению Мировой Революции, в Китай по просьбе Ленина были направлены советники в помощь местным марксистам по созданию Коммунистической партии Китая. Которая была создана в 1921 году.

Первоначально Гоминьдан и коммунисты боролись сообща против местных диктаторов в различных провинциях Китая, некоторые историки даже считают, что КПК была левым крылом Гоминьдана. Советский Союз активно помогал деньгами, оружием и советниками. По сути, это была вторая серия Гражданской войны между Советами и белогвардейцами, которые после поражения в войне на территории России перебрались в Китай.

В 1925 году Сунь Ятсен умирает, и на смену ему приходит Чан Кайши, который становится фактически военным и политическим лидером Гоминьдана. Первоначально Чан Кайши строго придерживался принципов сотрудничества с китайскими коммунистами и Советским Союзом, но, наверное, после неудачной поездки в Советскую Россию и встречи с Троцким в 1923 году, который не подержал план Гоминьдана создать сеть военных училищ в Улан-Баторе и активнее помогать Гоминьдану в их борьбе с правителями Северного Китая (Троцкий и другие товарищи тогда надеялись на победу Мировой революции в Германии и не хотели распылять силы перед решающим сражением именно в Германии).

Чан Кайши идет на разрыв отношений с коммунистами, устроив руками бандитов и гоминдановцев кровавую резню в Шанхае, когда погибло свыше 5 000 коммунистов. С этого момента пути Коммунистической партии Китая и партии Гоминьдан окончательно разошлись. Чан Кайши в СССР называли не иначе, как фашистом.

Однако в 1928 году разворачивается японская агрессия против Китая, появляется марионеточное государство на севере Китая под названием Маньчжоу Го. Гоминьдановцы и коммунисты начинают опять сотрудничать в борьбе с японцами, но делают это осторожно, идя параллельными путями. Причем, самого Чан Кайши, сделать это заставляют его же генералы в ходе т.н. «Сианьского инцидента» в 1936 году, когда они арестовывают его самого. И только когда он пообещал начать сотрудничество с коммунистами, отпускают (есть свидетельства, что его хотели расстрелять, но пришла телеграмма самого Сталина, который просил отпустить Чан Кайши, при условии его согласия на сотрудничество с коммунистами).

Союзником Советского Союза Чан Кайши так и не стал, развивая одновременно сотрудничество с СССР и Германией. Интересен тот факт, что его сын – Цзян Цзин го (у нас его звали Николай Владимирович Елизаров) - учился в Советском Союзе, он потом станет президентом Тайваня после смерти самого Чан Кайши, а его сводного брата – Цзян Вэй го - отправляют учится в Германию, где он становится офицером танковых войск Вермахта, но потом благополучно вернется на Тайвань, где станет генералом.

Война с Японией закончилась в сентябре 1945 года. Победа, достигнутая ценой огромных жертв, не привела к окончательному миру в Китае.

Лишившись общего врага, Гоминьдан и КПК возобновили противостояние. Чан Кайши, опираясь на поддержку США, попытался разгромить своих недавних союзников — коммунистов. Однако у Мао Цзэдуна за спиной тоже был неслабый союзник. Официально СССР не мог оказывать помощь коммунистам, поскольку 14 августа 1945 года подписал договор о дружбе с гоминьдановским правительством.

Однако выход был найден. Когда советские войска разгромили в Маньчжурии Квантунскую армию, в качестве трофеев были взяты горы японского оружия. Отдавать такое добро гоминьдановцам было жалко, а официально отдать его коммунистам было нельзя. Поэтому советские войска складывали трофеи в аккуратные кучи и с чистой совестью снимали охрану. Оружием завладевали бойцы КПК.

К тому же Чан Кайши распустил армию Маньчжоу-го, но она почему-то не захотела распускаться и почти в полном составе перешла на сторону КПК. В то же время в армиях Гоминьдана началось разложение, вылившееся в массовое дезертирство и переход на сторону неприятеля. Вооружённые силы Чан Кайши, распылённые по всему тихоокеанскому театру военных действий, не могли противостоять значительно усилившимся частям китайской Красной армии, за которыми стоял СССР.

Несмотря на помощь западных держав, поражение Чан Кайши казалось делом времени: простое население не поддерживало генералиссимуса, их симпатии оказались на стороне Мао Цзэдуна, лидера китайских коммунистов и его сторонников. Этому способствовали как понятные лозунги коммунистов, так и тяжёлое экономическое положение внутри страны, усугубляемое коррупцией в гоминьдановской администрации.

Вооружённое противостояние сторон продолжалось вплоть до 1949 года. Ни попытки соглашения с коммунистами, ни принятие конституции Китайской республики не помогли Чан Кайши одержать верх.

В 1948 году фронт окончательно развалился, сторонники Гоминьдана терпели поражение почти на всех направлениях. Это привело к тому, что в апреле 1949 года войска Чан Кайши не смогли помешать коммунистам форсировать Янцзы в южном направлении. Пали Ухань и Нанкин.

В этих условиях Чан Кайши с помощью американцев организовал эвакуацию части армии и администрации на остров Тайвань. Сам генералиссимус оставался на континенте вплоть до начала декабря и наблюдал за тем, как остатки его армии отчаянно, но безуспешно сопротивлялись коммунистам.

10 декабря Чан Кайши прибыл на Тайвань — начался новый период в его жизни, эпоха президента-диктатора Китайской республики. Население Тайваня на тот момент составляло 7 миллионов человек, а китайцев с материкового Китая прибыло 2 миллиона, поэтому местное население приняло их довольно прохладно, но и без особой опаски.

Чан Кайши большую часть жизни воевал, поэтому из него получился плохой правитель относительно мирного времени. Тайвань в 1950-60-е гг. был абсолютно милитаризированным обществом, на острове было постоянное военное положение, демократия отсутствовала. Чан Кайши стал ярым антикоммунистом, он не мог простить коммунистам их тактику, подсказанную Лениным еще в 1918 году – войти в партию Гоминьдан, как левая фракция, окрепнуть и начать вести самостоятельную политику. Он считал, что коммунисты «присосались» к Гоминьдану.

А что вы хотели? Великий политик Ленин умел правильно вести работу по усилению коммунистической идеологии и практики. Когда мне заявляют сегодня некоторые коммунисты из местного регионального отделения КПРФ, что Ленин устарел, мне хочется снять с полки 55 томик сочинений Владимира Ильича (в 55 томе нет материалов самого Ленина, а только библиография) и швырнуть им в их пустую антибольшевистскую голову.

Вернемся к Тайваню.

Остров развивался по инерции: сказалась высокая грамотность населения, оставшаяся со времён японского господства, а также многочисленные предприятия, построенные в то время. В середине 1960-х гг. администрация Чан Кайши поняла, что возвращения на континент можно не ждать, и занялась экономическим развитием.

И тут сказались результаты японского правления: экономика Тайваня начала расти.

Но только после смерти Чан Кайши, когда у власти оказался его сын, а это уже 1978 год, начался бурный подъём тайваньской экономики. После больших денежных вливаний со стороны США, стала расти легкая промышленность, а потом и радиоэлектронная. Сегодня Тайвань производит 52% мирового объёма чипов.

С 1945 по 1972 год Тайвань, или Китайская республика, как страна победительница во Второй мировой войне занимала место в ООН, даже была одним из постоянных членов совета безопасности. Как только Тайвань лишился места, отведённого Китаю в ООН, и США признали КНР единственным китайским государством, тайваньцам стало ясно, что надеяться на отвоевание континентальной части страны невозможно. Курс на военное противостояние переменился на курс на всестороннее развитие, хотя тайваньская армия остаётся очень многочисленной, а военные расходы – одними из самых высоких в мире.

В 1986-87 гг. политическая система Тайваня была демократизирована. И и сразу выяснилось, что противоречия между коренными тайваньцами и потомками беженцев 1949 г. никуда не делись. Первые создали Демократическую прогрессивную партию (ДПП), выступающую за независимость острова и разрыв с Китаем; вторые поддерживают Гоминьдан, который считает остров неотъемлемой частью Китая и готов пойти на уступки коммунистам, хотя и требует от них гарантий собственного политического выживания.

Тем временем Пекин разработал концепцию мирного воссоединения страны, получившую название «одно государство, два строя» и предусматривающую для Тайваня высочайший уровень автономии под суверенитетом КНР, а также сохранение на острове существующей там общественной системы. Тайбэй категорически отверг эту концепцию: оказаться под властью коммунистов означало бы отдать себя в их руки и тем самым поставить остров с его высоким уровнем благосостояния и системой развитой демократии в ситуацию постоянного риска. Одновременно Тайвань, признав себя частью КНР, лишил бы себя возможности искать защиты у США.

Китай считает Тайвань мятежной провинцией и неоднократно заявлял о немедленном начале войны в случае объявления островом независимости. Тайваньцы, привыкшие к высокому уровню жизни (он составляет $55 тысяч на душу населения – в 6 раз выше, чем в КНР) и к демократии, категорически не желают подчиняться Пекину: в этом едины и сторонники ДПП, и приверженцы Гоминьдана.

По данным социологических опросов 2019 г., 80% тайваньцев против подчинения острова Пекину в любой форме, и они готовы пожертвовать благополучием ради свободы. Другое дело, что гоминьдановцы (потомки китайских переселенцев) хотят в какой-либо форме зафиксировать китайскую этничность Тайваня, а коренные тайваньцы (сторонники ДПП) готовы объявить себя отдельной нацией – настолько велики их культурные отличия от китайцев.

В последнее время появилась другая, вполне китайская тенденция, на мой взгляд, правильная – с помощью тесных экономических отношений приучать противника к себе. Сегодня около 80 % экспорт Тайваня ориентировано на материковый Китай, и схожий процент импорта на остров идет из Китая. Правда, некоторые специалисты на Тайване опасаются, что однобокая экономическая ориентация на материк может, в конце концов, поставить остров в зависимое положение, которое Пекин использует, чтобы принудить его к объединению, не прибегая к силе. Время покажет. Китайцы не любят торопиться.

Однако сложившаяся ситуация в мире (после начала СВО) и схватившиеся в схватке «два тигра» - Россия и Америка, подталкивают Китай к более решительным действиям. Россия – понято, если китайцы начнут силовую операцию, нам будет легче, мы станем полноценными союзниками.

Америка в лице «старикашки Байдена» все подначивает Китай на всякие решительные действия. Цель - втянуть КНР в крупную авантюру, в этот проект «Тайвань- анти-Китай», что в долгосрочной перспективе может подорвать экономику материкового Китая.

Я уверен в глубокой мудрости руководства Китая и его способности мирным, спокойным способом решить все проблемы, возникшие перед его страной.

Михаил Скоморохов специально для ИА «Rusnord»