Не споткнитесь! Депутаты АрхГорДумы за неделю

После установочной сессии, прошедшей в понедельник, в ходе которой были названы имена новых руководителей городского парламента, народные избранники столицы Поморья с энтузиазмом взялись за повседневные дела. Которых скопилось, ой, немало.

Спикер АрхГорДумы Иван Воронцов ответил на вопросы по строительству долгожданного моста через Кузнечиху (соцсети буквально бурлили) на месте понтонного моста. Критики проекта напирали на то, что логичнее было бы строить мост через Шилов остров с транспортной развязкой. Но…

Иван Воронцов:

- Северный округ в таком случае стал бы однозначно «спальным районом». Здесь не было бы транзитных дорог, и жизнь текла бы своим чередом. Становился бы округ в таком случае интересным для инвесторов – вопрос риторический. Но транспортная доступность была бы выше. Но если на этом берегу Кузнечихи всё просто и понятно, то вот с другой стороны возникали сложности. Выезд был бы в промышленную зону, где идёт примыкание к перекрёстку Окружная-Сибиряковцев-Теснанова. Кто хоть раз ездил по этой дороге – знает, насколько сложно выехать с неё в сторону эстакады на Окружной.

Депутат подчеркнул, что вариант строительства моста на месте понтонной переправы тоже не идеальный, но приходится работать с тем, что имеем. Это наиболее узкое место реки, к тому же есть уже готовая дорога. Соответственно, расходы на строительство будут меньше, а безопасность пешеходов, в первую очередь, школьников, заранее, учтена.

Сергей Чанчиков продолжает курировать апгрейд детского сада №77 «Морошка», где завершается установка специальной прогулочной площадки. Оборудование для нее яркое, веселое, познавательное – все, что любят ребятишки.

И название площадки соответствующее – «Море волнуется раз!», к разработке дизайна приложил руку Северный морской музей. Это же культурное учреждение будет проводить здесь тематические мероприятия. Родители воспитанников детсада тоже не остались в стороне, помогали как финансово, так и собственными руками при установке объектов.

Депутат:

- Инициативное бюджетирование - это действенный механизм вовлечения горожан в реализацию разнообразных проектов улучшения городской среды. В данном случае территория дошкольного учреждения будет не просто благоустроена, а на ней появится новое развивающие образовательное пространство, причем с морской тематикой, ведь Архангельск - морской город!

Михаил Орлов помог жителям Майской горки решить проблему, которая давно уже должна остаться в прошлом. А именно – дойти до дома, не подвернув ногу на деревянных мостках, давно отслуживших все мыслимые сроки. Ситуация, недостойная областной столицы развитого государства XXI века.

Михаил Орлов рассказывает предысторию:

- Жители дома Энтузиастов 28 обратились ко мне с просьбой разобраться с проблемными мостками. Старый мостик за долгое время прогнил и перекосился, из-за чего на этом месте уже падали люди, в особенности, в гололед. Нашей команде удалось найти новые материалы и грамотного подрядчика, чтобы соорудить новый и свежий мост. Мы позаботились и о том, чтобы на новой конструкции были перила, чтобы избежать угрозы будущих падений.

Пожелаем и мы новому созыву на весь срок полномочий избежать подобных неприятностей.