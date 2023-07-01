Утилизируй ЭТО. «Сказки бабушки Галины» возвращаются

После почти трёхлетнего перерыва участники Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» снова собрались за дружеским столом и позубоскалили о насущном:

- итоги осенних выборов и какое отношение они имеют к резиновой промышленности;

- утилизация как одна из основ новых российских скреп;

- русский навоз как основной продукт импортозамещения;

- прошлое и настоящее известных поморских вип-персон, ушедших с политической арены.

И кое-что еще. По мелочи.

В кадре все те же: Николай Прокофьев (наш человек на Кубани), Илья Азовский (ПСЗ, Эхо севера), Андрей Рудалев (Беломорканал), Леонид Черток (Руснорд).