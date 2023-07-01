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Провал архангельской КПРФ. Куда трудоустроиться персеку Гревцову?

Архангельская ячейка КПРФ под руководством бывшего пресс-секретаря энергоолигархов из ТГК-2 пришла к сокрушительному поражению на выборах в облсобрание и гордуму. 

 Теперь у пока первого секретаря местных зюганвцев главный вопрос – собственное трудоустройство. Очень уж хочется из теплого и не обремененного обязанностями кресла зампреда в городской Думе пересесть в не менее теплое и зарплатоемкое кресло депутата облсобрания на освобожденной основе.

 Итоги выборов для коммунистов печальны. В облсобрание по партийным списками они набрали едва 10%. Это почти в два раза меньше, чем пять лет назад, хотя и гарантирует трудоустройство 2-3 борцов за счастье народное, во главе с персеком. Еще весомее разгром красных в одномандатных округах. С большим трудом удалось пройти только Надежде Виноградовой – отрыв от ее соперницы, еще вчера мало кому известной Кристины Саблиной – всего 8%. Кристина, кстати, проходит в гордуму, победив в одномандатном округе. Заметим, что Виноградова при этом – не член КПРФ, партийной дисциплиной не связана, и аффилирована (но это не точно) с украинским олигархом, ныне проживающим в Лондоне. Сам товарищ Гревцов потерпел полный провал как кандидат одномандатник – он набрал в 3,5 раза меньше голосов, чем победитель – Виктор Заря. 

 В городской Думе все еще интереснее. Коммунисты вообще не смогли выиграть выборы ни в одном из 15 одномандатных округов. Как профлист над Маймаксой пролетел любящий лазать по ямам блохер Шишов. Это – уже дно! Дальше падать некуда. По спискам у них – 9,38%, то есть, еще меньше, чем в облсобрании. Кресло освобожденного зампреда Гревцову придется спешно освобождать в надежде пристроить седалище в кабинете, из которого он сможет созерцать лысый затылок статуи любимого вождя.

 Подведем итоги. Разгромный провал коммунистов в регионе и Архангельске – это, прежде всего, отсутствие у них хоть сколько-нибудь привлекательных для электората кандидатов. Серые, блеклые и неинтересные, а некоторые – и без постоянного места жительства на территории России. И конечно одна из причин сокрушительного поражения – внутренний кризис партячейки. Ведь даже убежденные ленинцы и сталинцы типа Леонида Таскаева и Александра Афансасьева – в одном политическом поле с Гревцовым – не сядут… 

 Может несостоявшемуся вождю местного КПРФ стоит податься обратно в ТГК-2. С учетом того, что компанию вроде-как национализировали? Только вот возьмут ли? Да и товарищ Зюганов может наказать. Тут никакой миноритарный акционер «Илима» Афонин не поможет. С таким-то результатом...

Наблюдатели от ИА RUSNORD

(картина Г. Гончарова «В родные края»)

 

 

11 сентябрь 11:34 | : Горячая тема / Политика / Скандалы / За кулисами политики

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